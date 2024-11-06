سوق خوادم مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية يتجه نحو النمو الكبير بحلول عام 2030

(MENAFN
- P&S Intelligence) من المتوقع أن يحقق سوق خوادم مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية إيرادات تقدر بنحو 784.1 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بأن يصل إلى 1,368.0 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدفوعًا بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.7٪ من عام 2024 إلى عام 2030. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى عولمة الخدمات السحابية الرقمية، وظهور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتحول الرقمي السريع، واعتماد الجيل الخامس على نطاق واسع.
إن التطورات التكنولوجية، وخاصة الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة وعالي السرعة، تمكن المزيد من الأشخاص بشكل متزايد من الوصول إلى المنصات عبر الإنترنت. هناك اتجاه متزايد للمدفوعات الرقمية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما يدل على التحول الرقمي في الأنشطة اليومية.
ترتبط مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم ببعضها البعض لإدارة الزيادة في حركة البيانات حيث أصبح الاتصال بالإنترنت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، مما يستلزم تدابير حماية البيانات. تعمل مراكز البيانات باستمرار على تحسين أداء الخادم لتبسيط عمليات معالجة البيانات.
وفقًا لشركة إريكسون، يبلغ متوسط استخدام بيانات الهواتف الذكية في عام 2023 21 جيجابايت، مع زيادة متوقعة إلى 56 جيجابايت بحلول عام 2029، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى طرح تقنية الجيل الخامس. وفي المملكة العربية السعودية، تم إطلاق خدمات الجيل الخامس في سبع مدن ومحافظات إضافية بحلول الربع الرابع من عام 2020، ليصل الإجمالي إلى 51 منطقة.
رؤى رئيسية
خوادم الرفوف: تحتل شريحة خوادم الرفوف أكبر حصة سوقية بنسبة 45٪ في عام 2024. هذه الخوادم مدمجة ومصممة للتطبيقات عالية التقنية، وتوفر صيانة سهلة وتدفق هواء فعال. تفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة خوادم الرفوف بسبب تركيبها الفعال من حيث التكلفة.
خوادم الأبراج: مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.0٪ خلال فترة التنبؤ، تنمو خوادم الأبراج بسرعة. إنها توفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة للمؤسسات، مع سهولة التبريد والحد الأدنى من مشكلات ارتفاع درجة الحرارة، مما يجعلها مثالية للترقيات القابلة للتطوير.
قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين: يتصدر هذا القطاع بحصة 35%، ويتبنى حلول الحوسبة السحابية لتعزيز موثوقية إدارة البيانات وقابلية التوسع. ويعكس نمو القطاع أهمية الإدارة الآمنة للبيانات المالية الحساسة.
قطاع الرعاية الصحية: من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.3%، وهو أسرع فئة نموًا بسبب الارتفاع في أجهزة الصحة القابلة للارتداء، والتي تولد بيانات حساسة تتطلب حلول تخزين آمنة.
رؤى إقليمية: تهيمن الرياض على سوق خوادم مراكز البيانات بحصة 40%، حيث تستضيف 14 من أصل 24 مركز بيانات في البلاد. تليها الدمام بخمسة مراكز بيانات، مما يعزز البنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية.
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