الصحة القابضة وسيجنا هيلث كير توقعان مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة جديدة

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Editorial) الشراكة تعزز من جاهزية التجمعات الصحية بالمملكة ضمن إطار خطة تحولها إلى منظمات رعاية صحية متكاملة ومسؤولة
الرياض، المملكة العربية السعودية، 6 نوفمبر 2024:
وقعت اليوم شركة الصحة القابضة (HHC) مذكرة تفاهم ويمثلها الرئيس التنفيذي الأستاذ ناصر الحقباني وشركة سيجنا العالمية الرائدة في مجال التأمين الصحي ويمثلها المفوض بالتوقيع الرئيس التنفيذي لسيجنا السعودية الأستاذ هشام رضوان، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لتعزيز الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية كجزء من رؤية السعودية 2030 لتحول القطاع الصحي.
يهدف هذا التعاون إلي تعزيز استعداد المنشآت الصحية في المملكة لتطبيق نماذج الرعاية الصحية القائمة على الحسابات (ACOs)، بالإضافة إلى رفع كفاءة الرعاية الصحية بالمستشفيات، وتحسين نتائج المرضى بشكل عام، وسيركز هذا التعاون على تحسين كفاءة المخزون الدوائي واستخداماته، بالإضافة الى بحث ودراسة السياحة العلاجية داخل المملكة العربية السعودية. وقد وقع الإختيار على شركة سيجنا “Cigna” لإمتلاكها خبرة عالمية في مجال التأمين الصحي والرعاية الصحية القائمة على القيمة، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لدعم تنفيذ وتوسيع نطاق الرعاية الصحية الفعالة في المملكة العربية السعودية من خلال شركة الصحة القابضة.
قال جيروم دروش، الرئيس التنفيذي – للمنظمات الدولية، والخدمات الصحية المحلية والصحة الدولية في سيجنا هيلث كير: "نحن نرحب بفرصة تقديم خبراتنا للمساهمة في عملية التحول في القطاع الصحي في الممكلة تحقيقا لرؤية 2030.. وتلتزم سيجنا وشركة الصحة القابضة بتبني معايير جديدة سيشملها نموذج التأمين القادم لتحسين صحة وحيوية كل من يسعى للحصول على الرعاية الصحية في المملكة".
معلومات عن سيجناهيلث كير:
سيجنا هيلث كير هي مزود خدمات صحية تعمل على تعزيز الصحة في كل مرحلة من مراحل الحياة. نحن نوجه عملاءنا عبر نظام الرعاية الصحية، ونمكّنهم لاتخاذ أفضل القرارات لتحسين صحتهم وحيويتهم. يتم تقديم المنتجات والخدمات حصريًا من خلال الشركات التابعة لمجموعة سيجنا (NYSE:CI)، بما في ذلك Cigna Health and Life Insurance Company، وConnecticut General Life Insurance Company، وشركات Evernorth Health أو الشركات التابعة لها، وشركات Express Scripts أو الشركات التابعة لها. تشمل هذه المنتجات والخدمات مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية، مثل الرعاية الطبية، وطب الأسنان، والصحة السلوكية، والصيدلة، والرؤية، والمزايا الإضافية، وغيرها.
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