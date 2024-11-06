منتجات تخفض مستوى هرمون الكورتيزول أثناء التوتر

MENAFN - Khaberni) خبرني - تشير الدكتورة يكاتيرينا كازاتشكوفا أخصائية الغدد الصماء، إلى أنه في حالة ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول في الدم يشعر الشخص بالإجهاد والتوتر. فكيف يمكن تخفيض مستواه؟

ووفقا لها، يلعب هرمون الكورتيزول دورا مهما في جسم الإنسان، حيث يساعد على التعامل مع الإجهاد وتعبئة الإمكانيات في المواقف الحرجة، ولكن عندما يصبح الإجهاد مزمنا، فإن ارتفاع مستوى الكورتيزول يعمل ضد الإنسان.

وتشير الطبيبة، إلى أنه عندما يستمر التوتر لفترة طويلة، يصبح الجسم في حالة "استعداد قتالي"، ما يؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي، ومشكلات في النوم، وانخفاض المناعة. ويزداد الوزن وخاصة في منطقة البطن. أي يظهر ما يسمى بـ "بطن الكورتيزول"، ولكن يمكن التأثير على مستوى الكورتيزول عن طريق التغذية.

ووفقا لها من بين المنتجات الغذائية التي تساعد على تخفيض مستوى الكورتيزول في الجسم هي:

- الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على ما لا يقل عن 70 بالمئة كاكاو لأن الكاكاو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تخفيض مستوى الكورتيزول.

- الأسماك الدهنية، الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة، مثل السلمون والماكريل على تنظيم مستوى هرمون الكورتيزول.

- الأفوكادو، هذه الفاكهة غنية بفيتامين В5 الضروري لعمل الغدد الكظرية المنتجة للكورتيزول بصورة طبيعية.

- العنبية الآسية (عنب الأحراش)، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في هذه الثمار على مكافحة الإجهاد التأكسدي.

- السبانخ والخضراوات الورقية، تحتوي هذه الخضروات على المغنيسيوم المفيد والمهدئ للجهاز العصبي.

- الحمضيات، يساعد فيتامين С الموجود في الحمضيات- البرتقال والليمون وغيرها على تخفيض مستوى هرمون الكورتيزول بعد المواقف العصيبة.

- المكسرات والبذور، هذه المنتجات غنية بالزنك الذي يساعد على تنظيم عمل الغدد الكظرية.

وتؤكد الطبيبة، أن إضافة هذه المنتجات إلى النظام الغذائي ليس حلا لمشكلة الإجهاد المزمن، لذلك يجب اتباع نهج شامل في التغذية الصحية وممارسة النشاط البدني وتحسين الحالة النفسية.