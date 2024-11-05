(كومسيك) يختتم أعماله في اسطنبول بتبني قرارات تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسطنبول - 5 - 11 (كونا) -- اختتم في مدينة اسطنبول التركية اليوم الثلاثاء اجتماع الدورة الوزارية التاسعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) بمشاركة دولة الكويت.
وتناول الاجتماع الذي ضم ممثلي الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة للمنظمة مشروع قرارات أهمها تنفيذ استراتيجية اللجنة والتوصيات الوزارية المتعلقة بالسياسات من قبل الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة وأهمية تحقيق الأهداف المحددة في برنامج منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025.
كما تطرق الى دعوة الدول الأعضاء لإعفاء البضائع والسلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ما ينعكس على صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ودعم جهود دولة فلسطين لإنهاء الاحتلال وتعزيز صعود الاقتصاد الرقمي وسد الفجوة الرقمية وتسليط الضوء على عدد من التوصيات السياسية لتعزيز دمج التقنيات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية وسد الفجوة الرقمية في الوصول إلى الخدمات الرقمية والبنية التحتية لتعزيز قدرات الدول الأعضاء على التنقل والازدهار بفعالية في العصر الرقمي.
كما دعا الاجتماع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة إلى مواصلة تقديم مساعداتهما الفنية للدول الأعضاء في سياق المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وتنسيق موقف الدول الأعضاء داخل منظمة التجارة العالمية بهدف وضع منصة مشتركة للمفاوضات في إطار المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في أبوظبي بدولة الإمارات .
كما أكد الاجتماع على تعزيز الدور الحاسم لتمويل القطاع الخاص في تعبئة الاستمارات الخاصة لضمان النمو الاقتصادي المستدام للدول الأعضاء ودعوة تلك الدول إلى مواصلة الاستفادة من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من خلال مشاريع ملموسة تهدف إلى خلق منافسة وريادة الأعمال وفرص العمل وضرورة تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المعونات والمشاركات في منتديات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.
وترأس وفد دولة الكويت الى هذه الدورة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام.
وتعتبر (كومسيك) التي أنشئت بناء على قرار مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المنعقد في عام 1981 وعهد برئاستها إلى الرئيس التركي بمثابة محفل يضم وزراء المال والاقتصاد بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعنيين برسم السياسات الاقتصادية الوطنية الشاملة حيث تتناول اللجنة كافة المواضيع الاقتصادية والتجارية الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء. (النهاية)
ط أ / ر ج
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