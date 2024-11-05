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(كومسيك) يختتم أعماله في اسطنبول بتبني قرارات تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة

11/5/2024 11:32:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 5 - 11 (كونا) -- اختتم في مدينة اسطنبول التركية اليوم الثلاثاء اجتماع الدورة الوزارية التاسعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) بمشاركة دولة الكويت.
وتناول الاجتماع الذي ضم ممثلي الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة للمنظمة مشروع قرارات أهمها تنفيذ استراتيجية اللجنة والتوصيات الوزارية المتعلقة بالسياسات من قبل الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة وأهمية تحقيق الأهداف المحددة في برنامج منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025.
كما تطرق الى دعوة الدول الأعضاء لإعفاء البضائع والسلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ما ينعكس على صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ودعم جهود دولة فلسطين لإنهاء الاحتلال وتعزيز صعود الاقتصاد الرقمي وسد الفجوة الرقمية وتسليط الضوء على عدد من التوصيات السياسية لتعزيز دمج التقنيات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية وسد الفجوة الرقمية في الوصول إلى الخدمات الرقمية والبنية التحتية لتعزيز قدرات الدول الأعضاء على التنقل والازدهار بفعالية في العصر الرقمي.
كما دعا الاجتماع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة إلى مواصلة تقديم مساعداتهما الفنية للدول الأعضاء في سياق المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وتنسيق موقف الدول الأعضاء داخل منظمة التجارة العالمية بهدف وضع منصة مشتركة للمفاوضات في إطار المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في أبوظبي بدولة الإمارات .
كما أكد الاجتماع على تعزيز الدور الحاسم لتمويل القطاع الخاص في تعبئة الاستمارات الخاصة لضمان النمو الاقتصادي المستدام للدول الأعضاء ودعوة تلك الدول إلى مواصلة الاستفادة من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من خلال مشاريع ملموسة تهدف إلى خلق منافسة وريادة الأعمال وفرص العمل وضرورة تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المعونات والمشاركات في منتديات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.
وترأس وفد دولة الكويت الى هذه الدورة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام.
وتعتبر (كومسيك) التي أنشئت بناء على قرار مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المنعقد في عام 1981 وعهد برئاستها إلى الرئيس التركي بمثابة محفل يضم وزراء المال والاقتصاد بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعنيين برسم السياسات الاقتصادية الوطنية الشاملة حيث تتناول اللجنة كافة المواضيع الاقتصادية والتجارية الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء. (النهاية)

ط أ / ر ج



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