بدء إغلاق مكاتب التصويت في الولايات المتحدة بعد يوم انتخابي حافل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 5 - 11 (كونا) -- بدأت مكاتب التصويت للانتخابات بإغلاق أبوابها في بعض الولايات الأمريكية حيث يصوت المواطنون في انتخابات
رئاسية وتشريعية متزامنة ينتخبون خلالها خلفا للرئيس جو بايدن ويجددون أو يعيدون انتخاب الأغلبية الساحقة من أعضاء الكونغرس.
وستبقى بعض مراكز التصويت مفتوحة حتى وقت متأخر بسبب اختلاف الاوقات المحلية في الولايات المتحدة التي توجد فيها ثلاث مناطق زمنية مختلفة.
وتغلق غالبية مراكز الاقتراع أبوابها بين السابعة والثامنة مساء حسب التوقيت المحلي لكل ولاية لكن الناخبين الذين يوجدون في طوابير الانتظار سيسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم بعد انتهاء الوقت المحدد شرط أن يكونوا موجودين في الطابور لحظة انتهاء الوقت المحدد سلفا لإغلاق المكاتب.
وتبدو المنافسة شديدة للغاية بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض بينما تطمح هاريس لأن تكون أول سيدة على الإطلاق تنتخب لرئاسة الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تبدأ النتائج الأولية الجزئية غير الرسمية في الظهور بعيد وقت قصير من إغلاق مكاتب التصويت وبحلول منتصف الليل أو قبله على حسب سرعة العد والنظام الداخلي الانتخابي في كل ولاية.
وهناك مخاوف من أن تتأخر النتائج عدة أيام أو حتى أسابيع في سيناريو يشبه ما حدث في عام 2020 عندما تأخرت النتائج بضعة أيام وسط تشكيك من الجانب الجمهوري في نزاهتها. (النهاية)
ع س ج / ر ج
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