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بدء إغلاق مكاتب التصويت في الولايات المتحدة بعد يوم انتخابي حافل

11/5/2024 11:32:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 11 (كونا) -- بدأت مكاتب التصويت للانتخابات بإغلاق أبوابها في بعض الولايات الأمريكية حيث يصوت المواطنون في انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة ينتخبون خلالها خلفا للرئيس جو بايدن ويجددون أو يعيدون انتخاب الأغلبية الساحقة من أعضاء الكونغرس.
وستبقى بعض مراكز التصويت مفتوحة حتى وقت متأخر بسبب اختلاف الاوقات المحلية في الولايات المتحدة التي توجد فيها ثلاث مناطق زمنية مختلفة.
وتغلق غالبية مراكز الاقتراع أبوابها بين السابعة والثامنة مساء حسب التوقيت المحلي لكل ولاية لكن الناخبين الذين يوجدون في طوابير الانتظار سيسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم بعد انتهاء الوقت المحدد شرط أن يكونوا موجودين في الطابور لحظة انتهاء الوقت المحدد سلفا لإغلاق المكاتب.
وتبدو المنافسة شديدة للغاية بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض بينما تطمح هاريس لأن تكون أول سيدة على الإطلاق تنتخب لرئاسة الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تبدأ النتائج الأولية الجزئية غير الرسمية في الظهور بعيد وقت قصير من إغلاق مكاتب التصويت وبحلول منتصف الليل أو قبله على حسب سرعة العد والنظام الداخلي الانتخابي في كل ولاية.
وهناك مخاوف من أن تتأخر النتائج عدة أيام أو حتى أسابيع في سيناريو يشبه ما حدث في عام 2020 عندما تأخرت النتائج بضعة أيام وسط تشكيك من الجانب الجمهوري في نزاهتها. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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