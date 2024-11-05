موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - (إعلان الكويت) الصادر في ختام المؤتمر رفيع المستوى الرابع حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشانبه) يؤكد ضرورة تعزيز التعاون على جميع المستويات الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات الأمنية الحدودية.
الكويت - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف يعرب عن امتنانه للكويت لاستضافتها ومساهمتها القوية في إنجاح المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ويشدد على أن المشاركة الواسعة في المؤتمر تؤكد أن مكافحة الإرهاب لا تزال على رأس أولويات أجندات دول العالم.
الكويت - وزارة الداخلية تعلن أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنت من ضبط خمسة أشخاص بتهمة الإتجار بالأشخاص قاموا بالتعاون مع مواطنين لجلب العمالة على كفالتهم مقابل مبالغ مالية تتراوح من 800 إلى 1300 دينار كويتي للشخص الواحد.
الكويت - وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي تعلن ضبط شخصين تورطا في جرائم الاتجار بالأشخاص والإقامات وغسل الأموال والنصب والاحتيال وتقول إنهما استقدما عمالة مقابل مبالغ مالية من دون وجود صلة لهما بالشركة التي تستقدم هذه العمالة لصالحها.
واشنطن - مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الساحل الشرقي لاختيار الرئيس الأمريكي ال47 بين نائبة الرئيس الأمريكي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
بيروت - وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين يعلن عن مقتل 26 شخصا واصابة 61 آخرين خلال الساعات ال24 الاخيرة ما يرفع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 3013 قتيلا و13553 جريحا.
القاهرة - الجيش المصري يعلن استشهاد ضابطين إثر سقوط مروحية بمنطقة (الشلوفة) فس محافظة السويس نتيجة عطل فني أثناء التدريب. (النهاية) ر ج
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