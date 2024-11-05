موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - (إعلان الكويت) الصادر في ختام المؤتمر رفيع المستوى الرابع حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشانبه) يؤكد ضرورة تعزيز التعاون على جميع المستويات الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات الأمنية الحدودية.

الكويت - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف يعرب عن امتنانه للكويت لاستضافتها ومساهمتها القوية في إنجاح المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ويشدد على أن المشاركة الواسعة في المؤتمر تؤكد أن مكافحة الإرهاب لا تزال على رأس أولويات أجندات دول العالم.

الكويت - وزارة الداخلية تعلن أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنت من ضبط خمسة أشخاص بتهمة الإتجار بالأشخاص قاموا بالتعاون مع مواطنين لجلب العمالة على كفالتهم مقابل مبالغ مالية تتراوح من 800 إلى 1300 دينار كويتي للشخص الواحد.

الكويت - وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي تعلن ضبط شخصين تورطا في جرائم الاتجار بالأشخاص والإقامات وغسل الأموال والنصب والاحتيال وتقول إنهما استقدما عمالة مقابل مبالغ مالية من دون وجود صلة لهما بالشركة التي تستقدم هذه العمالة لصالحها.

واشنطن - مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الساحل الشرقي لاختيار الرئيس الأمريكي ال47 بين نائبة الرئيس الأمريكي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

بيروت - وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين يعلن عن مقتل 26 شخصا واصابة 61 آخرين خلال الساعات ال24 الاخيرة ما يرفع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 3013 قتيلا و13553 جريحا.

القاهرة - الجيش المصري يعلن استشهاد ضابطين إثر سقوط مروحية بمنطقة (الشلوفة) فس محافظة السويس نتيجة عطل فني أثناء التدريب. (النهاية) ر ج