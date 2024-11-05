المدعي العام لمدينة فيلادلفيا: لا صحة لمزاعم ترامب بشأن التزوير في الانتخابات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 5 – 11 (كونا) -– نفى المدعي العام لمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفينيا الامريكية لاري كراسنر اليوم الثلاثاء صحة الادعاءات التي أطلقها المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية دونالد ترامب
بوقوع حالات تزوير انتخابية في المدينة.
وقال كراسنر للصحافيين في تعليقه على مزاعم ترامب "ليس هناك اساسا واقعيا لتلك الادعاءات وإذا كان لدى دونالد ترامب أي حقائق تدعم اقواله فإننا نريدها الآن وفورا".
واكد ان الانتخابات في فيلادلفيا سارت على ما يرام وكانت مؤمنة مضيفا "نحن نرحب بالشكاوى حول اي مخالفات طوال اليوم".
وكان ترامب قد ذكر في منشور له على موقع (تروث سوشيال) "ان هناك الكثير من الاقاويل حول حدوث غش هائل في فيلادلفيا" داعيا سلطات إنفاذ القانون الى التدخل الفوري.
من جهتها نقلت شبكة (سي ان ان) الاخبارية عن مصادر في ادارة شرطة فيلادلفيا تأكيدها ان لا علم لديها بشأن ما كان يشير إليه المرشح الجمهوري ترامب بحديثه عن وجود غش هائل وليست على علم بأي مشاكل في التصويت تتطلب استجابة من قوات إنفاذ القانون.
وتعد ولاية بنسلفانيا من الولايات المتأرجحة التي تتمتع بأهمية بالغة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ولديها 19 صوتا ضمن المجمع الانتخابي حيث ستكون النتائج في هذه الولاية حاسمة في تحديد الفائز بالسباق الرئاسي.
وبدأت مراكز الاقتراع بإغلاق أبوابها في بعض الولايات حيث يصوت الأمريكيون في انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة ينتخبون خلالها خلفا للرئيس جو بايدن ويجددون أو يعيدون انتخاب الأغلبية الساحقة من أعضاء الكونغرس. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN05112024000071011013ID1108855254
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