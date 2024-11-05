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المدعي العام لمدينة فيلادلفيا: لا صحة لمزاعم ترامب بشأن التزوير في الانتخابات

11/5/2024 11:32:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 5 – 11 (كونا) -– نفى المدعي العام لمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفينيا الامريكية لاري كراسنر اليوم الثلاثاء صحة الادعاءات التي أطلقها المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية دونالد ترامب بوقوع حالات تزوير انتخابية في المدينة.
وقال كراسنر للصحافيين في تعليقه على مزاعم ترامب "ليس هناك اساسا واقعيا لتلك الادعاءات وإذا كان لدى دونالد ترامب أي حقائق تدعم اقواله فإننا نريدها الآن وفورا".
واكد ان الانتخابات في فيلادلفيا سارت على ما يرام وكانت مؤمنة مضيفا "نحن نرحب بالشكاوى حول اي مخالفات طوال اليوم".
وكان ترامب قد ذكر في منشور له على موقع (تروث سوشيال) "ان هناك الكثير من الاقاويل حول حدوث غش هائل في فيلادلفيا" داعيا سلطات إنفاذ القانون الى التدخل الفوري.
من جهتها نقلت شبكة (سي ان ان) الاخبارية عن مصادر في ادارة شرطة فيلادلفيا تأكيدها ان لا علم لديها بشأن ما كان يشير إليه المرشح الجمهوري ترامب بحديثه عن وجود غش هائل وليست على علم بأي مشاكل في التصويت تتطلب استجابة من قوات إنفاذ القانون.
وتعد ولاية بنسلفانيا من الولايات المتأرجحة التي تتمتع بأهمية بالغة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ولديها 19 صوتا ضمن المجمع الانتخابي حيث ستكون النتائج في هذه الولاية حاسمة في تحديد الفائز بالسباق الرئاسي.
وبدأت مراكز الاقتراع بإغلاق أبوابها في بعض الولايات حيث يصوت الأمريكيون في انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة ينتخبون خلالها خلفا للرئيس جو بايدن ويجددون أو يعيدون انتخاب الأغلبية الساحقة من أعضاء الكونغرس. (النهاية)

ا م م / ر ج



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