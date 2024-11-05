عملية فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الأمريكية تتواصل ونتائج أولية تظهر تقدم ترامب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 6 - 11 (كونا) -- تتواصل عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب
مع المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس فيما أظهرت نتائج أولية تقدم ترامب حتى الآن.
وبحسب النتائج الأولية المؤقتة الجزئية غير الرسمية فقد سجل ترامب الفوز بعدة ولايات من بيها كنتاكي وإنديانا ليقترب بذلك من الحصول على 100 مقعد في المجمع الانتخابي بينما فازت هاريس بولايات منها فيرمونت وماساتشوستس وحصلت حتى الآن على نحو 35 مقعدا حسب ما تتداوله وسائل الإعلام الأمريكية.
وتعد هذه النتائج تحصيل حاصل ولا تعطي أي صورة مهما كانت ضبابية حول المشهد ومسار السباق فهذه الولايات كانت محسومة سلفا.
ويترقب الأمريكيون نتائج الانتخابات في الولايات السبع المتأرجحة وهي جورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا وأريزونا وميشيغان حيث تتركز أصوات الناخبين العرب المحبطين أو الغاضبين من سياسات الإدارة الحالية تجاه حرب الاحتلال على قطاع غزة المحاصر.
ويحتاج أي مرشح للفوز ب 270 مقعدا في المجمع الانتخابي ليفوز بالرئاسة من أصل 538 مقعدا تمثل مجموع أعضاء المجمع الانتخابي أو ما يسمى الناخبين الكبار أو الكلية الناخبة وفق ترجمات مختلفة لهذا النظام الانتخابي الفريد من نوعه.
وهناك مخاوف من أن تتأخر النتائج عدة أيام أو أسابيع في سيناريو يشبه ما حدث في عام 2020 عندما تأخرت النتائج عن الظهور بضعة أيام وسط تشكيك من الجانب الجمهوري في نزاهتها. (النهاية)
ع س ج / ر ج
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