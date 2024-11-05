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عملية فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الأمريكية تتواصل ونتائج أولية تظهر تقدم ترامب

11/5/2024 11:32:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 11 (كونا) -- تتواصل عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب مع المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس فيما أظهرت نتائج أولية تقدم ترامب حتى الآن.
وبحسب النتائج الأولية المؤقتة الجزئية غير الرسمية فقد سجل ترامب الفوز بعدة ولايات من بيها كنتاكي وإنديانا ليقترب بذلك من الحصول على 100 مقعد في المجمع الانتخابي بينما فازت هاريس بولايات منها فيرمونت وماساتشوستس وحصلت حتى الآن على نحو 35 مقعدا حسب ما تتداوله وسائل الإعلام الأمريكية.
وتعد هذه النتائج تحصيل حاصل ولا تعطي أي صورة مهما كانت ضبابية حول المشهد ومسار السباق فهذه الولايات كانت محسومة سلفا.
ويترقب الأمريكيون نتائج الانتخابات في الولايات السبع المتأرجحة وهي جورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا وأريزونا وميشيغان حيث تتركز أصوات الناخبين العرب المحبطين أو الغاضبين من سياسات الإدارة الحالية تجاه حرب الاحتلال على قطاع غزة المحاصر.
ويحتاج أي مرشح للفوز ب 270 مقعدا في المجمع الانتخابي ليفوز بالرئاسة من أصل 538 مقعدا تمثل مجموع أعضاء المجمع الانتخابي أو ما يسمى الناخبين الكبار أو الكلية الناخبة وفق ترجمات مختلفة لهذا النظام الانتخابي الفريد من نوعه.
وهناك مخاوف من أن تتأخر النتائج عدة أيام أو أسابيع في سيناريو يشبه ما حدث في عام 2020 عندما تأخرت النتائج عن الظهور بضعة أيام وسط تشكيك من الجانب الجمهوري في نزاهتها. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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