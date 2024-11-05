Wednesday, 06 November 2024 07:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤولة أممية: حرب السودان لا تزال تخلف أثرا كبيرا على الأوضاع الأمنية والإنسانية

11/5/2024 11:32:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 6 - 11 (كونا) -- اعتبرت مسؤولة أممية أن الحرب السودانية لا تزال تخلف أثرا كبيرا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في السودان وجنوب السودان بما في ذلك فيما يعرف بمنطقة (صندوق أبيي) التي تعمل فيها قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا).
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي مساء أمس الثلاثاء حول تطبيق قراره رقم (2046) المتعلق بالقضايا الثنائية العالقة بين السودان وجنوب السودان والوضع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
واستمع المجلس إلى إحاطة من مساعدة الأمين العام للشؤون الأفريقية في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام مارثا بوبي حول عمل (يونيسفا) والتطورات الأخيرة هناك.
واستهلت بوبي إحاطتها أمام المجلس بالقول إن مئات آلاف الأشخاص عبروا الحدود من السودان إلى جنوب السودان فرارا من الحرب.
وأضافت "مثل مواطني جنوب السودان أنفسهم يواجه اللاجئون ظروفا صعبة من دون تمكنهم من الوصول إلى ما يكفي من الماء النظيف والغذاء والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الضرورية".
وحول صندوق أبيي نبهت المسؤولة الأممية إلى استمرار انتشار الأسلحة الخفيفة مشيرة إلى توغل مجموعة من مقاتلي قوات الدعم السريع الذين نهبوا مقاطعتين في المنطقة.
وحذرت من تحركات الجماعات المسلحة التي تفاقم الوضع الأمني الهش في جنوب السودان وأبيي وخاصة فيما يتعلق بالتوتر القائم بين مجتمعي (تويك ميارديت) و(دينكا نقوك) عبر ولاية واراب.
وتطرقت بوبي أيضا إلى التحديات المرتبطة بالمناخ والتي خلفت تعقيدات إضافية على الوضع مستشهدة بأن السكان في جنوب السودان والسودان وأبيي تأثروا بشكل كبير بالأمطار الغزيرة والفيضانات خلال شهري أكتوبر وسبتمبر.
وأوضحت أنه في أبيي وحدها تشرد أكثر من 18 ألف شخص في حين تم هدم ما يزيد على 3 آلاف منزل كما دمرت الفيضانات المحاصيل والبنية التحتية وعطلت الخدمات الصحية والتعليمية بما زاد مخاطر انتشار الأمراض.
وتحدثت مساعدة الأمين العام للشؤون الأفريقية عن تأثر سكان ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق مثل أجزاء أخرى من السودان بالحرب الدائرة منذ 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
وأفادت بوبي بأن الحرب لا تزال تعد مصدرا كبيرا لانعدام الاستقرار في منطقتي القرن الأفريقي والساحل في ظل العواقب الأمنية والإنسانية والاقتصادية الوخيمة على جيران السودان.
وشددت على أن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2046) بشكل كامل أمر مستحيل من دون حل الصراع في السودان منبهة إلى أن "أثر هذه الحرب على المنطقة يتطلب استجابة منسقة من جميع أجهزة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين المعنيين".
ولفتت إلى مواصلة مكتب المبعوث الخاص للقرن الأفريقي بدعم جهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان لعمامرة في سعيه لتأمين إيقاف مبكر لإطلاق النار يكون "قابلا للتحقيق ومستداما".
وأشارت الى أن المكتب سيواصل أيضا دعم الدور المعزز للاستقرار لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) والبعثة الأممية (يونيسفا) بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وغيرهما من الشركاء.
ورأت المسؤولة الأممية أنه لم يحصل أي تقدم هذا العام على مسار الحوار بين السودان وجنوب السودان بشأن الوضع النهائي لأبيي والقضايا الحدودية مشيرة إلى أن (يونيسفا) ستواصل مراقبة الوضع والظروف التي قد تكون مؤاتية لاستئناف المحادثات. (النهاية)

ع س ت / ر ج



MENAFN05112024000071011013ID1108855252

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث