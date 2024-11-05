الجمهوريون يفوزون بمقعد في مجلس الشيوخ كان بحوزة الديمقراطيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 6 - 11 (كونا) -- حقق الجمهوريون نصرا كبيرا مساء أمس الثلاثاء بانتزاع مقعد مهم في مجلس الشيوخ الأمريكي كان بحوزة الديمقراطيين الذين يسيطرون حاليا على المجلس بأغلبية بسيطة تبلغ 51 مقابل 49 من أعضاء المجلس المئة.
وتمكن الحاكم الحالي لولاية فرجينيا الغربية جيم جاستيس من إلحاق الهزيمة بمرشح الحزب الديمقراطي غلين إليوت وفق النتائج الأولية غير الرسمية التي تداولتها وسائل الإعلام الأمريكية.
وبحسب شبكة (أن بي سي) الاخبارية فقد حصل مرشح الحزب الجمهوري على أكثر من 62 بالمئة من أصوات الناخبين بينما حاز مرشح الحزب الديمقراطي على أكثر من 32 بالمئة.
وصوت الأمريكيون أمس الثلاثاء في انتخابات تشريعية متزامنة مع الانتخابات الرئاسية مع العلم أن الجمهوريين يسيطرون حاليا على مجلس النواب بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ وكل منهما يحظى فقط بأغلبية ضئيلة للغاية. (النهاية)
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