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الجمهوريون يفوزون بمقعد في مجلس الشيوخ كان بحوزة الديمقراطيين

11/5/2024 11:32:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 11 (كونا) -- حقق الجمهوريون نصرا كبيرا مساء أمس الثلاثاء بانتزاع مقعد مهم في مجلس الشيوخ الأمريكي كان بحوزة الديمقراطيين الذين يسيطرون حاليا على المجلس بأغلبية بسيطة تبلغ 51 مقابل 49 من أعضاء المجلس المئة.
وتمكن الحاكم الحالي لولاية فرجينيا الغربية جيم جاستيس من إلحاق الهزيمة بمرشح الحزب الديمقراطي غلين إليوت وفق النتائج الأولية غير الرسمية التي تداولتها وسائل الإعلام الأمريكية.
وبحسب شبكة (أن بي سي) الاخبارية فقد حصل مرشح الحزب الجمهوري على أكثر من 62 بالمئة من أصوات الناخبين بينما حاز مرشح الحزب الديمقراطي على أكثر من 32 بالمئة.
وصوت الأمريكيون أمس الثلاثاء في انتخابات تشريعية متزامنة مع الانتخابات الرئاسية مع العلم أن الجمهوريين يسيطرون حاليا على مجلس النواب بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ وكل منهما يحظى فقط بأغلبية ضئيلة للغاية. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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