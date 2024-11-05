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ترامب يواصل تقدمه في فرز الاصوات بانتطار ظهور نتائج الولايات المتأرجحة

11/5/2024 11:32:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 6 – 11 (كونا) -– يواصل المرشح الجمهوري للرئاسة الامريكية دونالد ترامب تقدمه في فرز الاصوات بحصوله على 198 مقدما في المجمع الانتخابي متقدما على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس التي نالت 109 مقاعد حتى الان فيما لم تظهر نتائج اي من الولايات المتأرجحة في السباق الرئاسي.
وتظهر النتائج الأولية المؤقتة الجزئية غير الرسمية فوز ترامب بولايات منها كنتاكي وإنديانا وفرجينيا الغربية واوكلاهوما وفلوريدا وألاباما وميسيسيبي وتينيسي وكارولينا الجنوبية ونبراسكا وأوهايو وتكساس بينما فازت هاريس بولايات منها فيرمونت وماساتشوستس وميريلاند ونيوجيرسي وإلينوي ونيويورك وذلك حسب وسائل الاعلام الامريكية.
ولم تظهر نتائج اي من الولايات المتأرجحة التي تحسم السباق الرئاسي حتى الان حيث ان الولايات التي فاز فيها المرشحان الجمهوري والديمقراطي كانت شبه محسومة سلفا.
ويترقب الأمريكيون نتائج الانتخابات في الولايات السبع المتأرجحة وهي جورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا وأريزونا وميشيغان حيث تتركز أصوات الناخبين العرب المحبطين أو الغاضبين من سياسات الإدارة الحالية تجاه حرب الاحتلال على قطاع غزة المحاصر.
ويحتاج أي مرشح إلى 270 مقعدا في المجمع الانتخابي ليفوز بالرئاسة من أصل 538 مقعدا تمثل مجموع أعضاء المجمع الانتخابي أو ما يسمى الناخبين الكبار أو الكلية الناخبة وفق ترجمات مختلفة لهذا النظام الانتخابي الفريد من نوعه. (النهاية)

ا م م / ر ج



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