ترامب يواصل تقدمه في فرز الاصوات بانتطار ظهور نتائج الولايات المتأرجحة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 6 – 11 (كونا) -– يواصل المرشح الجمهوري للرئاسة الامريكية دونالد ترامب
تقدمه في فرز الاصوات بحصوله على 198 مقدما في المجمع الانتخابي متقدما على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس التي نالت 109 مقاعد حتى الان فيما لم تظهر نتائج اي من الولايات المتأرجحة في السباق الرئاسي.
وتظهر النتائج الأولية المؤقتة الجزئية غير الرسمية فوز ترامب بولايات منها كنتاكي وإنديانا وفرجينيا الغربية واوكلاهوما وفلوريدا وألاباما وميسيسيبي وتينيسي وكارولينا الجنوبية ونبراسكا وأوهايو وتكساس بينما فازت هاريس بولايات منها فيرمونت وماساتشوستس وميريلاند ونيوجيرسي وإلينوي ونيويورك وذلك حسب وسائل الاعلام الامريكية.
ولم تظهر نتائج اي من الولايات المتأرجحة التي تحسم السباق الرئاسي حتى الان حيث ان الولايات التي فاز فيها المرشحان الجمهوري والديمقراطي كانت شبه محسومة سلفا.
ويترقب الأمريكيون نتائج الانتخابات في الولايات السبع المتأرجحة وهي جورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا وأريزونا وميشيغان حيث تتركز أصوات الناخبين العرب المحبطين أو الغاضبين من سياسات الإدارة الحالية تجاه حرب الاحتلال على قطاع غزة المحاصر.
ويحتاج أي مرشح إلى 270 مقعدا في المجمع الانتخابي ليفوز بالرئاسة من أصل 538 مقعدا تمثل مجموع أعضاء المجمع الانتخابي أو ما يسمى الناخبين الكبار أو الكلية الناخبة وفق ترجمات مختلفة لهذا النظام الانتخابي الفريد من نوعه. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN05112024000071011013ID1108855250
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.