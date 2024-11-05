دولة الكويت تقدم وثيقة الانضمام الى تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال البيئي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 6 - 11 (كونا) -- قدمت البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وثيقة الانضمام إلى تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (2016).
وذكرت البعثة في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه مساء أمس الثلاثاء أن "هذا الإجراء تم وفقا لدور الأمين العام للأمم المتحدة كحافظ لمعاهدة فيينا لحماية طبقة الأوزون (1985)".
واعتبرت البعثة أن تقديم وثيقة الانضمام إلى تعديل كيغالي تمثل "خطوة إلى الأمام" في التزامات دولة الكويت نحو خفض استخدام مركبات الهيدروفلوروكربون.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يسهم تعديل كيغالي في الحد من الاحتباس الحراري العالمي بمقدار يصل إلى 5ر0 درجة مئوية بحلول عام 2100 وذلك بفضل أهدافه الرامية إلى الحد من انبعاث غازات الدفيئة القوية. (النهاية)
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