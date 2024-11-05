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دولة الكويت تقدم وثيقة الانضمام الى تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال البيئي

11/5/2024 11:32:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 6 - 11 (كونا) -- قدمت البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وثيقة الانضمام إلى تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (2016).
وذكرت البعثة في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه مساء أمس الثلاثاء أن "هذا الإجراء تم وفقا لدور الأمين العام للأمم المتحدة كحافظ لمعاهدة فيينا لحماية طبقة الأوزون (1985)".
واعتبرت البعثة أن تقديم وثيقة الانضمام إلى تعديل كيغالي تمثل "خطوة إلى الأمام" في التزامات دولة الكويت نحو خفض استخدام مركبات الهيدروفلوروكربون.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يسهم تعديل كيغالي في الحد من الاحتباس الحراري العالمي بمقدار يصل إلى 5ر0 درجة مئوية بحلول عام 2100 وذلك بفضل أهدافه الرامية إلى الحد من انبعاث غازات الدفيئة القوية. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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