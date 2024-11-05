Wednesday, 06 November 2024 07:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إغلاق مراكز الاقتراع في الولايات السبع المتأرجحة وبدء فرز الأصوات

11/5/2024 11:32:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 11 (كونا) –- أغلقت صناديق الاقتراع في الولايات السبع المتأرجحة التي تعتبر حاسمة في الانتخابات الرئاسية الامريكية الحالية لكلا المرشحين الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس والجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتكتسب الولايات التي يطلق عليها كذلك صفة "ساحات المعارك" والتي تضم أريزونا وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا وكارولاينا الشمالية ومينيسوتا أهمية خاصة خلال الدورة الانتخابية الحالية نظرا لكون نتائجها غير محسومة لصالح أحد المرشحين بخلاف معظم الولايات المعروفة بتأييد غالبية ناخبيها للحزب الديمقراطي ويطلق عليها اسم "الولايات الزرقاء" وتلك التي تعرف باقتراع ناخبيها للحزب الجمهوري والمسماة "الولايات الحمراء".
ولم يتم الاعلان بعد عن النتائج الاولية في أي من الولايات المتأرجحة غير أن ترامب وعبر منصة (تروث سوشال) تحدث عن أهمية فوزه بتأييد الناخبين في ولاية بنسلفانيا تحديدا وذلك بعدما أشار في منشور سابق إلى حدوث عمليات "غش هائل" بمدينة فيلادلفيا في الولاية وزعم أن سلطات إنفاذ القانون متجهة إلى المدينة.
وتمتلك ولاية أريزونا 11 صوتا في المجمع الانتخابي بينما لجورجيا 16 صوتا وميشيغان 15 صوتا ونيفادا ستة أصوات وكارولينا الشمالية 16 صوتا وبنسلفانيا 19 صوتا وويسكونسن 10 أصوات.
وكان ترامب قد فاز في جميع الولايات المتأرجحة ما عدا نيفادا في انتخابات 2016 الرئاسية التي خاضها ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في حين فاز الرئيس الحالي جو بايدن بجميع الولايات المتأرجحة باستثناء كارولينا الشمالية في انتخابات عام 2020. (النهاية)

ر س ر / ر ج



MENAFN05112024000071011013ID1108855248

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث