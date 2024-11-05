بالتعاون مع ((بي نت))..((غرفة البحرين)) تنظم ندوة لتوعية المطورين العقاريين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‎ نظمت‭ ‬لجنة‭ ‬العقار‭ ‬والإنشاء‭ ‬بغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬شبكة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬،‭ ‬ندوة‭ ‬توعوية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬توصيل‭ ‬شبكة‭ ‬الفايبر‭ ‬إلى‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬والتجارية‭. ‬استهدفت‭ ‬الندوة‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬والمقاولين‭ ‬وشركات‭ ‬الاتصالات،‭ ‬لتعريفهم‭ ‬بالمواصفات‭ ‬الفنية‭ ‬والمعايير‭ ‬اللازمة‭ ‬لتوصيل‭ ‬الفايبر‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال،‭ ‬وخاصة‭ ‬للمباني‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التصميم‭ ‬أو‭ ‬قيد‭ ‬الإنشاء،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬إنترنت‭ ‬عالية‭ ‬السرعة‭ ‬بسهولة‭ ‬وسلاسة‭.‬

قدم‭ ‬الندوة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬طيب‭ ‬محمود،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬الفنية،‭ ‬بشركة‭ ‬شبكة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬المطلوبة‭ ‬لعملية‭ ‬التوصيل،‭ ‬وتحدث‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬وتحقيق‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬كما‭ ‬شاركته‭ ‬المهندسة‭ ‬سارة‭ ‬خرمي،‭ ‬مهندس‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬شبكة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬شرحًا‭ ‬مفصلًا‭ ‬عن‭ ‬المراحل‭ ‬التقنية‭ ‬والخطوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬اتصال‭ ‬الفايبر‭ ‬بجودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬عالية‭.‬

شهدت‭ ‬الندوة‭ ‬تفاعلًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬المطورين‭ ‬والمقاولين،‭ ‬الذين‭ ‬أبدوا‭ ‬اهتمامهم‭ ‬بالمواصفات‭ ‬الجديدة‭ ‬وأهمية‭ ‬تطبيقها‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬الربط‭ ‬بشبكات‭ ‬الفايبر‭. ‬وأكد‭ ‬المشاركون‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الندوات‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مشاريع‭ ‬متكاملة‭ ‬ومدعمة‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحديثة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تنافسية‭ ‬السوق‭ ‬العقاري‭ ‬البحريني‭ ‬ويدعم‭ ‬الرؤية‭ ‬الوطنية‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭.‬

‎ تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والشركات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للنمو‭ ‬العقاري‭ ‬والمشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬