بالتعاون مع ((بي نت))..((غرفة البحرين)) تنظم ندوة لتوعية المطورين العقاريين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظمت لجنة العقار والإنشاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتعاون مع شركة شبكة البحرين «بي نت»، ندوة توعوية تهدف إلى تسهيل عملية توصيل شبكة الفايبر إلى المباني السكنية والتجارية. استهدفت الندوة المطورين العقاريين والمقاولين وشركات الاتصالات، لتعريفهم بالمواصفات الفنية والمعايير اللازمة لتوصيل الفايبر بشكل فعّال، وخاصة للمباني التي لا تزال في مرحلة التصميم أو قيد الإنشاء، مما يسهم في توفير خدمات إنترنت عالية السرعة بسهولة وسلاسة.
قدم الندوة الدكتور محمد طيب محمود، الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية، بشركة شبكة البحرين «بي نت» حيث استعرض الجوانب الفنية المطلوبة لعملية التوصيل، وتحدث عن أهمية التحول الرقمي في دعم قطاع العقارات وتحقيق بنية تحتية قوية في المملكة. كما شاركته المهندسة سارة خرمي، مهندس أول في مجال البنية التحتية، شبكة البحرين «بي نت»، حيث قدمت شرحًا مفصلًا عن المراحل التقنية والخطوات اللازمة لضمان اتصال الفايبر بجودة وكفاءة عالية.
شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من المطورين والمقاولين، الذين أبدوا اهتمامهم بالمواصفات الجديدة وأهمية تطبيقها لتسهيل عملية الربط بشبكات الفايبر. وأكد المشاركون أن مثل هذه الندوات تعزز من قدراتهم في تقديم مشاريع متكاملة ومدعمة بالبنية التحتية الحديثة، مما يعزز من تنافسية السوق العقاري البحريني ويدعم الرؤية الوطنية للتحول الرقمي.
تأتي هذه الندوة ضمن جهود غرفة تجارة وصناعة البحرين لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات الوطنية، وإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحسين خدمات البنية التحتية، وفتح آفاق جديدة للنمو العقاري والمشاريع التنموية في المملكة.
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