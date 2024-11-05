مذكرة تفاهم بين نادي الخريجين وكلية ((فاتيل)) لتعزيز قطاع الضيافة والتدريب المهني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬جهوده‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الأكاديمي‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الخريجين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة،‭ ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ضمن‭ ‬أهداف‭ ‬النادي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الرائدة،‭ ‬ودعم‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‭ ‬المتخصص‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بقطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬تهدف‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬إطار‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭ ‬وكلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة،‭ ‬يعزز‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمهنية،‭ ‬ويتيح‭ ‬للطلبة‭ ‬والخريجين‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬المهني‭. ‬كما‭ ‬يسعى‭ ‬الطرفان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬متقدمة‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬تخريج‭ ‬كوادر‭ ‬مهنية‭ ‬مؤهلة،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‭ ‬والدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الضيافة‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬توقيع‭ ‬المذكرة،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬أحمد‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يعتبر‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المتخصصة‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬والإمكانات،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬ملموسة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬تطلعاتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬ويرفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬المهارات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لكلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭:‬‭ ‬‮«‬تسعى‭ ‬الكلية‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬متنوعة‭ ‬ومتميزة‭ ‬للطلاب،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬لهم‭ ‬إلمامًا‭ ‬شاملًا‭ ‬بكل‭ ‬جوانب‭ ‬قطاعات‭ ‬السياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬والفندقة،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭ ‬لتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬فريدة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتؤهلهم‭ ‬بشكل‭ ‬أشمل‭ ‬لدخول‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬السوق‭ ‬بكفاءات‭ ‬متميزة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاته‭ ‬عبر‭ ‬كوادر‭ ‬متميزة‮»‬‭. ‬بموجب‭ ‬مذكره‭ ‬التفاهم‭ ‬فإن‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭ ‬وكلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭ ‬سيعملان‭ ‬معًا‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬وندوات‭ ‬وبرامج‭ ‬تدريبية‭ ‬متخصصة،‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تطوير‭ ‬كفاءات‭ ‬الشباب‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الفندقي‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬سمعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬تعليمية‭ ‬وسياحية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفندقة‭ ‬والضيافة‭. ‬