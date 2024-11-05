مذكرة تفاهم بين نادي الخريجين وكلية ((فاتيل)) لتعزيز قطاع الضيافة والتدريب المهني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير مهارات الخريجين في قطاع الضيافة، أعلن نادي الخريجين توقيع مذكرة تفاهم مع كلية «فاتيل» للضيافة. تأتي هذه المبادرة ضمن أهداف النادي لتعزيز الشراكات الأكاديمية مع المؤسسات التعليمية الرائدة، ودعم التدريب المهني المتخصص الذي يسهم في الارتقاء بقطاع الضيافة في مملكة البحرين. تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار تعاون مشترك بين نادي الخريجين وكلية «فاتيل» للضيافة، يعزز تبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، ويتيح للطلبة والخريجين فرص التدريب والتطوير المهني. كما يسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تقديم برامج تدريبية متقدمة تُسهم في تخريج كوادر مهنية مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل البحريني والدولي في مجال الضيافة.
وفي تصريح له على هامش توقيع المذكرة، أكد السيد عبداللطيف أحمد الزياني رئيس مجلس إدارة نادي الخريجين أهمية هذا التعاون قائلاً: «يعتبر توقيع مذكرة التفاهم مع كلية «فاتيل» للضيافة خطوة مهمة نحو تعزيز شراكتنا مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة. نحن ملتزمون بتوفير بيئة داعمة تسهم في تطوير المهارات والإمكانات، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات ملموسة في قطاع الضيافة بما يخدم تطلعاتنا المشتركة ويرفع من مستوى المهارات المهنية في المملكة». من جانبه، قال المدير العام لكلية «فاتيل» للضيافة في البحرين الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة: «تسعى الكلية دائمًا إلى توفير فرص متنوعة ومتميزة للطلاب، مما يضمن لهم إلمامًا شاملًا بكل جوانب قطاعات السياحة والضيافة والفندقة، حيث تأتي شراكتنا مع نادي الخريجين لتقديم تجارب فريدة تعزز من مهاراتهم وتؤهلهم بشكل أشمل لدخول سوق العمل، مما يسهم في تزويد السوق بكفاءات متميزة تلبي احتياجاته عبر كوادر متميزة». بموجب مذكره التفاهم فإن نادي الخريجين وكلية «فاتيل» للضيافة سيعملان معًا على تنظيم ورش عمل وندوات وبرامج تدريبية متخصصة، تهدف الى تطوير كفاءات الشباب البحرينيين في قطاع الضيافة، بما يسهم في دعم القطاع الفندقي في مملكتنا الغالية وتعزيز سمعة مملكة البحرين كوجهة تعليمية وسياحية رائدة في مجال الفندقة والضيافة.
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