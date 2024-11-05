تداول النفط في نطاق ضيق قبيل الانتخابات الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحركت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬ضيق‭ ‬قبيل‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬منافسة‭ ‬متقاربة‭ ‬بشكل‭ ‬استثنائي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ارتفعت‭ ‬الأسعار‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬اثنين‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬أمس‭ ‬عقب‭ ‬تأجيل‭ ‬أوبك‭+ ‬خطط‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭.‬

تحركات‭ ‬الأسعار

بحلول‭ ‬الساعة‭ ‬06‭:‬00‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭ ‬انخفضت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام

برنت

ثلاثة‭ ‬سنتات‭ ‬أو‭ ‬0‭.‬04‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬75‭.‬05‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل،‭ ‬وتراجع‭ ‬خام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الأمريكي‭ ‬أربعة‭ ‬سنتات‭ ‬أو‭ ‬0‭.‬06‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬71‭.‬43‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭.‬

وقال‭ ‬توني‭ ‬سيكامور‭ ‬محلل‭ ‬السوق‭ ‬لدى‭ ‬آي‭.‬جي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الهدوء‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬العاصفة‮»‬‭.‬

وتلقت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬دعما‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬مجموعة

أوبك‭+‬‮

‬‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬منظمة‭ ‬البلدان‭ ‬المصدرة‭ ‬للبترول‭ (‬أوبك‭) ‬وحلفاءها‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬تأجيل‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬وسط‭ ‬تعرض‭ ‬السوق‭ ‬لضغوط‭ ‬ضعف‭ ‬الطلب‭ ‬وزيادة‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬أوبك‭.‬

لكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬المخاطرة‭ ‬محدودا‭ ‬مع‭ ‬أسبوع‭ ‬مزدحم‭ ‬بالأحداث،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬واجتماع‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬لمجلس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأميركي‭ ‬واجتماع‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬لنواب‭ ‬الشعب‭ ‬الصيني‭.‬

ويقول‭ ‬ييب‭ ‬جون‭ ‬رونج‭ ‬خبير‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬آي‭.‬جي‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬أبقى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المتعاملين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ترقب‭.‬

وأضاف‭ ‬ييب‭ ‬ان‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬تشير‭ ‬حاليا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السباق‭ ‬الرئاسي‭ ‬الأميركي‭ ‬سيكون‭ ‬شديد‭ ‬التقارب‭ ‬والاحتدام‭ ‬وأن‭ ‬أي‭ ‬تأخير‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬النزاع‭ ‬بشأنها‭ ‬قد‭ ‬يشكل‭ ‬مخاطر‭ ‬في‭ ‬الأمد‭ ‬القريب‭ ‬على‭ ‬الأسواق‭ ‬الأوسع‭ ‬أو‭ ‬يؤثر‭ ‬عليها‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭.‬

وقال‭ ‬ييب‭: ‬‮«‬تركز‭ ‬الأنظار‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬اجتماع‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬لنواب‭ ‬الشعب‭ ‬الصيني‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬صورة‭ ‬أوضح‭ ‬بشأن‭ ‬إجراءات‭ ‬التحفيز‭ ‬المالي‭ ‬لرفع‭ ‬توقعات‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬أي‭ ‬التزام‭ ‬قوي‭ ‬قبل‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وسيستمر‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إبقاء‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬قيد‭ ‬الترقب‭ ‬والانتظار‭ ‬في‭ ‬الأمد‭ ‬القريب‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬أظهر‭ ‬مسح‭ ‬أجرته‭ ‬رويترز‭ ‬أن‭ ‬إنتاج‭ ‬أوبك‭ ‬النفطي‭ ‬تعافى‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬مع‭ ‬استئناف

ليبيا

للإنتاج‭ ‬لكن‭ ‬مساعي‭ ‬العراق‭ ‬للوفاء‭ ‬بالتخفيضات‭ ‬التي‭ ‬تعهدت‭ ‬بها‭ ‬لتحالف‭ ‬أوبك‭+ ‬الأوسع‭ ‬حدت‭ ‬من‭ ‬الزيادة‭.‬

وقال‭ ‬موقع‭ ‬شانا‭ ‬الإخباري‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬النفط‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬قد‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬أوبك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وافقت‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬لزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬بمقدار‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭.‬

وقبيل‭ ‬صدور‭ ‬بيانات‭ ‬أسبوعية‭ ‬أمريكية‭ ‬حول

النفط‮

‬غدا‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬أولي‭ ‬لرويترز‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬مخزونات‭ ‬الخام‭ ‬الأميركية‭ ‬ارتفعت‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بينما‭ ‬انخفضت‭ ‬مخزونات‭ ‬نواتج‭ ‬التقطير‭ ‬والبنزين‭.‬