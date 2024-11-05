المملكة تتميز وتكشف عن جناحها في معرض الصين الدولي للاستيراد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

احتفالًا‭ ‬بالابتكار‭ ‬والتعاون‭ ‬المتميز،‭ ‬تسر‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬تنظيم‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الصين‭ ‬الدولي‭ ‬للاستيراد‭ (‬ CIIE ‭) ‬2024‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة،‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬لمشاركتها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تعرض‭ ‬المملكة‭ ‬جناحها‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬بمدينة‭ ‬شنغهاي‭. ‬حيث‭ ‬سيشمل‭ ‬المعرض‭ ‬قطاعات‭ ‬متنوعة‭ ‬تشمل‭ ‬الصناعة‭ ‬والسياحة‭ ‬والخدمات،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة‭ ‬و80‭ ‬جناحًا‭ ‬وطنيًّا‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تأكيدا‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬مع‭ ‬السعي‭ ‬لفتح‭ ‬قنوات‭ ‬تصديرية‭ ‬جديدة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية‭. ‬كما‭ ‬تسعى‭ ‬‮«‬صادرات‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬إلى‭ ‬الترويج‭ ‬للمنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬الوطنية‭ ‬وزيادة‭ ‬حصصها‭ ‬السوقية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭.‬

وبالتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬الشريك‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬كفرصة‭ ‬ومنصة‭ ‬متميزة‭ ‬للترويج‭ ‬وعرض‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتحقيق‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬ويعمل‭ ‬جناح‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تيسير‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬زوار‭ ‬المعرض،‭ ‬وتوفير‭ ‬منصة‭ ‬قيمة‭ ‬للاتصالات‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬الاقتصادي‭.‬