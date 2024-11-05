المملكة تتميز وتكشف عن جناحها في معرض الصين الدولي للاستيراد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
احتفالًا بالابتكار والتعاون المتميز، تسر صادرات البحرين أن تعلن تنظيم جناح مملكة البحرين في معرض الصين الدولي للاستيراد ( CIIE ) 2024 في نسخته السابعة، بعد النجاح التي تحقق لمشاركتها في العام الماضي، ومن المقرر ان تعرض المملكة جناحها الوطني في مركز المعارض والمؤتمرات بمدينة شنغهاي. حيث سيشمل المعرض قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والسياحة والخدمات، بمشاركة أكثر من 100 دولة و80 جناحًا وطنيًّا.
تأتي هذه المشاركة تأكيدا على التزام تعزيز العلاقات التجارية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، مع السعي لفتح قنوات تصديرية جديدة للمؤسسات المحلية في الأسواق الدولية. كما تسعى «صادرات البحرين» من خلال هذا الحدث إلى الترويج للمنتجات والخدمات الوطنية وزيادة حصصها السوقية في الأسواق العالمية.
وبالتعاون الوثيق مع سفارة الصين في البحرين وبدعم من الشريك الاستراتيجي طيران الخليج، تأتي هذه المشاركة كفرصة ومنصة متميزة للترويج وعرض المنتجات والخدمات الوطنية وتحقيق شراكات استراتيجية تعزز من حجم التبادل التجاري بين البلدين. ويعمل جناح البحرين على تيسير التفاعل مع زوار المعرض، وتوفير منصة قيمة للاتصالات وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.
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