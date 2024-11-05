Wednesday, 06 November 2024 07:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المملكة تتميز وتكشف عن جناحها في معرض الصين الدولي للاستيراد

11/5/2024 11:31:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

احتفالًا‭ ‬بالابتكار‭ ‬والتعاون‭ ‬المتميز،‭ ‬تسر‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬تنظيم‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الصين‭ ‬الدولي‭ ‬للاستيراد‭ (‬ CIIE ‭) ‬2024‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة،‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬لمشاركتها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تعرض‭ ‬المملكة‭ ‬جناحها‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬بمدينة‭ ‬شنغهاي‭. ‬حيث‭ ‬سيشمل‭ ‬المعرض‭ ‬قطاعات‭ ‬متنوعة‭ ‬تشمل‭ ‬الصناعة‭ ‬والسياحة‭ ‬والخدمات،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة‭ ‬و80‭ ‬جناحًا‭ ‬وطنيًّا‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تأكيدا‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬مع‭ ‬السعي‭ ‬لفتح‭ ‬قنوات‭ ‬تصديرية‭ ‬جديدة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية‭. ‬كما‭ ‬تسعى‭ ‬‮«‬صادرات‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬إلى‭ ‬الترويج‭ ‬للمنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬الوطنية‭ ‬وزيادة‭ ‬حصصها‭ ‬السوقية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭.‬

وبالتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬الشريك‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬كفرصة‭ ‬ومنصة‭ ‬متميزة‭ ‬للترويج‭ ‬وعرض‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتحقيق‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬ويعمل‭ ‬جناح‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تيسير‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬زوار‭ ‬المعرض،‭ ‬وتوفير‭ ‬منصة‭ ‬قيمة‭ ‬للاتصالات‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬الاقتصادي‭.‬

MENAFN05112024000055011008ID1108855218

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث