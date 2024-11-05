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التكافل الدولية تحقق 1.163 مليون دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024

11/5/2024 11:31:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اعتمد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬رمز‭ ‬التداول‭: ‬ TAKAFUL ‭) ‬نتائج‭ ‬الشركة‭ ‬المالية‭ ‬للفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭.‬

النتائج‭ ‬المالية‭ ‬للثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م

بلغ‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬المساهمين‭ ‬351‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭ ‬مقارنةً‭ ‬بصافي‭ ‬ربح‭ ‬قدره‭ ‬245‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬43 ‭%‬ ‭. ‬وبلغ‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬السهم‭ ‬4‭.‬13‭ ‬فلوس‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ2‭.‬88‭ ‬فلس‭ ‬للسهم‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬الربح‭ ‬الشامل‭ ‬لفترة‭ ‬الثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭ ‬606‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬بربح‭ ‬شامل‭ ‬قدره‭ ‬118‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بنسبة‭ ‬ارتفاع‭ ‬414 ‭%‬ ‭.‬

بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬أرباح‭ ‬الشركة‭ ‬406‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024م‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ498‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بانخفاض‭ ‬نسبته‭ ‬18 ‭%‬ ‭. ‬حقق‭ ‬صندوق‭ ‬المشاركين‭ ‬فائضاً‭ ‬قدره‭ ‬55‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024م‭ ‬مقارنة‭ ‬بفائض‭ ‬قدره‭ ‬254‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬ويعزى‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬صندوقي‭ ‬التكافل‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬مخصصات‭ ‬المطالبات‭ ‬المتحققة‭. ‬كما‭ ‬حقق‭ ‬صندوق‭ ‬المساهمين‭ ‬ربحاً‭ ‬قدره‭ ‬351‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024م‭ ‬مقارنة‭ ‬بربح‭ ‬قدره‭ ‬245‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬43 ‭%‬ ،‭ ‬وتعزى‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭. ‬

في‭ ‬حين‭ ‬بلغت‭ ‬اشتراكات‭ ‬التكافل‭ ‬المثبتة‭ ‬6‭.‬893‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024م‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ5‭.‬922‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬16 ‭%‬ ‭. ‬وبلغت‭ ‬تكاليف‭ ‬التكافل‭ ‬المتكبدة‭ ‬7‭.‬631‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024م‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬4‭.‬321‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬77 ‭%‬ ‭.‬

النتائج‭ ‬المالية‭ ‬للتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنتائج‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م،‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬المساهمين‭ ‬905‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭ ‬مقارنةً‭ ‬بصافي‭ ‬ربح‭ ‬قدره‭ ‬673‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬34 ‭%‬ ‭. ‬وبلغ‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬السهم‭ ‬10‭.‬65‭ ‬فلوس‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬7‭.‬92‭ ‬فلوس‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م،‭ ‬1‭.‬03‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬بربح‭ ‬شامل‭ ‬قدره‭ ‬421‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬145 ‭%‬ ‭.‬

بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬أرباح‭ ‬الشركة‭ ‬1‭.‬163‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ1‭.‬149‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بزيادة‭ ‬طفيفة‭ ‬نسبتها‭ ‬1 ‭%‬ ‭. ‬حقق‭ ‬صندوق‭ ‬المساهمين‭ ‬ربحاً‭ ‬قدره‭ ‬905‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭ ‬مقارنة‭ ‬بربح‭ ‬قدره‭ ‬673‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬34 ‭%‬ ‭. ‬كما‭ ‬حقق‭ ‬صندوق‭ ‬المشاركين‭ ‬فائضاً‭ ‬قدره‭ ‬258‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭ ‬مقارنة‭ ‬بفائض‭ ‬قدره‭ ‬476‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بانخفاض‭ ‬نسبته‭ ‬46 ‭%‬ ‭.‬

وبلغت‭ ‬اشتراكات‭ ‬التكافل‭ ‬المثبتة‭ ‬للتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م،‭ ‬19‭.‬207‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ18‭.‬204‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬5‭.‬5 ‭%‬ ‭. ‬وبلغت‭ ‬تكاليف‭ ‬التكافل‭ ‬المتكبدة‭ ‬17‭.‬535‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ14‭.‬061‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬25 ‭%‬ ‭.‬

بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬12‭.‬479‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ12‭.‬086‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م،‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬3 ‭%‬ ‭.‬

وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬أصول‭ ‬الشركة‭ ‬44‭.‬686‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ41‭.‬589‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م،‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬7 ‭%‬ ‭.‬

تصريح‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬النتائج‭ ‬المالية،‭ ‬أعرب‭ ‬إبراهيم‭ ‬الريس،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬عن‭ ‬تقدير‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬للنتائج‭ ‬المرضية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬خلال‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬هي‭ ‬ثمرة‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬اعتمدتها‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭ ‬والتزامها‭ ‬بتحقيق‭ ‬قيمة‭ ‬مستدامة‭ ‬لمساهميها‭. ‬كما‭ ‬سلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الاستثماري‭ ‬للشركة،‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ملاءتها‭ ‬المالية‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬السوق‭. ‬وأكد‭ ‬السيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬محفظة‭ ‬استثمارية‭ ‬متنوعة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهدافها‭ ‬الطويلة‭ ‬الأجل‭.‬

تصريح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬عصام‭ ‬الانصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬قد‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬تصنيفها‭ ‬الائتماني‭ ‬بدرجة‭ (‬ A ‭-) ‬مع‭ ‬نظرة‭ ‬مستقبلية‭ ‬مستقرة‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمية‭ ‬ AM ‭ ‬ Best ‭ ‬بعد‭ ‬المراجعة‭ ‬الدورية‭ ‬للوكالة‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬إذ‭ ‬تعدّ‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬التكافلي‭ ‬الوحيدة‭ ‬المصنفة‭ ‬بدرجة‭ (‬ A ‭-) ‬وتحافظ‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬ريادتها‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬التصنيف‭ ‬المالي‭ ‬والائتماني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬متانة‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬وكفاءة‭ ‬الأداء‭ ‬التشغيلي‭. ‬وأكد‭ ‬السيد‭ ‬الأنصاري‭ ‬على‭ ‬الإنجازات‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬إطلاق‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائها‭ ‬المتطورة‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادراتها‭ ‬المجتمعية‭ ‬المتنوعة‭. ‬وقد‭ ‬توجت‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬بتصنيف‭ ‬الشركة‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬50‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬صحيفة‭ ‬البلاد،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

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