التكافل الدولية تحقق 1.163 مليون دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اعتمد مجلس إدارة شركة التكافل الدولية ش.م.ب. (رمز التداول: TAKAFUL ) نتائج الشركة المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م.
النتائج المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م
بلغ صافي الربح العائد على المساهمين 351 ألف دينار بحريني للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م مقارنةً بصافي ربح قدره 245 ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق بارتفاع نسبته 43 % . وبلغ العائد على السهم 4.13 فلوس مقارنة بـ2.88 فلس للسهم لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الربح الشامل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م 606 آلاف دينار بحريني مقارنة بربح شامل قدره 118 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بنسبة ارتفاع 414 % .
بلغ إجمالي أرباح الشركة 406 آلاف دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بـ498 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 18 % . حقق صندوق المشاركين فائضاً قدره 55 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بفائض قدره 254 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، ويعزى هذا الانخفاض في أداء صندوقي التكافل إلى ارتفاع مخصصات المطالبات المتحققة. كما حقق صندوق المساهمين ربحاً قدره 351 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بربح قدره 245 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بارتفاع نسبته 43 % ، وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الدخل من الاستثمارات.
في حين بلغت اشتراكات التكافل المثبتة 6.893 ملايين دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بـ5.922 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 16 % . وبلغت تكاليف التكافل المتكبدة 7.631 ملايين دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بـ 4.321 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بارتفاع نسبته 77 % .
النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م
أما بالنسبة لنتائج التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، فقد بلغ صافي ربح المساهمين 905 آلاف دينار بحريني للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م مقارنةً بصافي ربح قدره 673 ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 34 % . وبلغ العائد على السهم 10.65 فلوس مقارنة بـ 7.92 فلوس لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الدخل الشامل لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، 1.03 مليون دينار بحريني مقارنة بربح شامل قدره 421 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 145 % .
بلغ إجمالي أرباح الشركة 1.163 مليون دينار بحريني للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م مقارنة بـ1.149 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة طفيفة نسبتها 1 % . حقق صندوق المساهمين ربحاً قدره 905 آلاف دينار بحريني لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م مقارنة بربح قدره 673 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 34 % . كما حقق صندوق المشاركين فائضاً قدره 258 ألف دينار بحريني خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م مقارنة بفائض قدره 476 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 46 % .
وبلغت اشتراكات التكافل المثبتة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، 19.207 مليون دينار بحريني مقارنة بـ18.204 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 5.5 % . وبلغت تكاليف التكافل المتكبدة 17.535 مليون دينار بحريني خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م مقارنة بـ14.061 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 25 % .
بلغ مجموع حقوق الملكية 12.479 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2024م مقارنةً بـ12.086 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2023م، بزيادة نسبتها 3 % .
وبلغ إجمالي أصول الشركة 44.686 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2024م مقارنة بـ41.589 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2023م، بزيادة نسبتها 7 % .
تصريح مجلس الإدارة
وعلى هامش النتائج المالية، أعرب إبراهيم الريس، رئيس مجلس الإدارة، عن تقدير مجلس إدارة الشركة للنتائج المرضية التي تحققت خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م. وأشار إلى أن هذه النتائج هي ثمرة الاستراتيجيات الناجحة التي اعتمدتها التكافل الدولية والتزامها بتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها. كما سلط الضوء على الأداء الاستثماري للشركة، الذي أسهم بشكل إيجابي في تعزيز ملاءتها المالية رغم التحديات التي تواجه السوق. وأكد السيد إبراهيم التزام الشركة بالحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة تتماشى مع أهدافها الطويلة الأجل.
تصريح الرئيس التنفيذي
من جانبه قال عصام الانصاري الرئيس التنفيذي للشركة إن الشركة قد حافظت على تصنيفها الائتماني بدرجة ( A -) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف العالمية AM Best بعد المراجعة الدورية للوكالة نهاية الشهر الفائت إذ تعدّ شركة التأمين التكافلي الوحيدة المصنفة بدرجة ( A -) وتحافظ بذلك على ريادتها ضمن فئة التصنيف المالي والائتماني في المملكة والذي يعكس متانة المركز المالي وكفاءة الأداء التشغيلي. وأكد السيد الأنصاري على الإنجازات البارزة التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي شملت إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الذي يعكس جهود الشركة في التحول الرقمي وتلبية احتياجات عملائها المتطورة. كما أشار إلى التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال مبادراتها المجتمعية المتنوعة. وقد توجت هذه الجهود بتصنيف الشركة كواحدة من أقوى 50 شركة في البحرين للعام الثالث على التوالي ضمن قائمة صحيفة البلاد، مما يعكس مكانتها الرائدة في السوق.
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