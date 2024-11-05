ألبا تعين آرتيم تاتارونيس مديرا للمبيعات في مكتبها الإقليمي في أوروبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، تعيين آرتيم تاتارونيس مديرًا للمبيعات بمكتبها الإقليمي في أوروبا، وذلك بأثر فوري.
ويتمتع آرتيم بخبرة تزيد على 15 عامًا في مجال المبيعات والتسويق في صناعة الألمنيوم. وقد شغل مؤخرًا منصب رئيس المبيعات (قضبان السحب وقضبان الأسلاك) في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة يو سي روسال، حيث تولى قيادة وحدة مبيعات مسؤولة عن إيرادات سنوية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي. وتقلد آرتيم عدة مناصب في شركة روسال، من بينها منصب المدير العام لمبيعات المنتجات العالمية (قضبان الألمنيوم) ورئيس مبيعات سبائك إعادة الصهر.
وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائلاً: «تعد القارة الأوروبية من الأسواق المهمة لشركة البا. وأنا على ثقة بأن تولي آرتيم قيادة مكتب مبيعاتنا في زيوريخ سيسهم بشكل كبير في دعم أهداف النمو بالشركة. كما أن خبرته الواسعة في صناعة الألمنيوم، وتحديدًا نجاحه في تحقيق إيرادات بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي سنويًا في منصبه السابق، تتماشى مع أهداف ورؤية الشركة».
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