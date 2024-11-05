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ألبا تعين آرتيم تاتارونيس مديرا للمبيعات في مكتبها الإقليمي في أوروبا

11/5/2024 11:31:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬البا‭)‬،‭ ‬أكبر‭ ‬مصهر‭ ‬للألمنيوم‭ ‬ذي‭ ‬موقع‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬تعيين‭ ‬آرتيم‭ ‬تاتارونيس‭ ‬مديرًا‭ ‬للمبيعات‭ ‬بمكتبها‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وذلك‭ ‬بأثر‭ ‬فوري‭. ‬

ويتمتع‭ ‬آرتيم‭ ‬بخبرة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المبيعات‭ ‬والتسويق‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الألمنيوم‭. ‬وقد‭ ‬شغل‭ ‬مؤخرًا‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬المبيعات‭ (‬قضبان‭ ‬السحب‭ ‬وقضبان‭ ‬الأسلاك‭) ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬بشركة‭ ‬يو‭ ‬سي‭ ‬روسال،‭ ‬حيث‭ ‬تولى‭ ‬قيادة‭ ‬وحدة‭ ‬مبيعات‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إيرادات‭ ‬سنوية‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬وتقلد‭ ‬آرتيم‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬روسال،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمبيعات‭ ‬المنتجات‭ ‬العالمية‭ (‬قضبان‭ ‬الألمنيوم‭) ‬ورئيس‭ ‬مبيعات‭ ‬سبائك‭ ‬إعادة‭ ‬الصهر‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البا‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تعد‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬المهمة‭ ‬لشركة‭ ‬البا‭. ‬وأنا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬تولي‭ ‬آرتيم‭ ‬قيادة‭ ‬مكتب‭ ‬مبيعاتنا‭ ‬في‭ ‬زيوريخ‭ ‬سيسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أهداف‭ ‬النمو‭ ‬بالشركة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬خبرته‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الألمنيوم،‭ ‬وتحديدًا‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬إيرادات‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬سنويًا‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬السابق،‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬ورؤية‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬

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