كجزء من مبادرات البنك نحو التحول الرقميالبحرين والكويت يضيف محفظة((Google)) إلى مجموعة محافظه الإلكترونية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إطلاق‭ ‬أحدث‭ ‬محفظة‭ ‬إلكترونية‭ ‬ ‮»»‬‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬لحاملي‭ ‬البطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬من‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬دفع‭ ‬لاتلامسية

سهلة‭ ‬وآمنة‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بنظامي‭ ‬التشغيل‭ ‬أندرويد‭ ‬وأجهزة‭ ‬قابلة‭ ‬للارتداء‭. ‬

ويمكن‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬تحميل‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬ Wallet ‭ ‬ Google ‭ ‬لبدء‭ ‬استخدام‭ ‬الخدمة‭ ‬وإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬شراء‭ ‬آمنة‭ ‬وسريعة‭ ‬ومريحة‭ ‬في‭ ‬المتاجر‭ ‬والمحلات‭ ‬المختلفة‭ ‬وعبر‭ ‬الإنترنت‭. ‬وتُقبل‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬ملايين‭ ‬المحلات‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬الدفع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تلامس،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬الخدمة‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬بها‭ ‬البطاقات،‭ ‬وتتم‭ ‬العملية‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬بعد‭ ‬إتمام‭ ‬المصادقة‭ ‬بخاصية‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬أو‭ ‬البصمة‭ ‬أو‭ ‬كلمة‭ ‬المرور‭.‬

ولبدء‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬ Android ‭ ‬تنزيل‭ ‬تطبيق‭ ‬ Google ‭ ‬ Wallet ‭ ‬وإدخال‭ ‬تفاصيل‭ ‬بطاقتهم‭ ‬يدويًا‭ ‬أو‭ ‬مسح‭ ‬البطاقة‭ ‬بسهولة‭ ‬وإدخال‭ ‬الرقم‭ ‬السري‭ ‬المؤقت‭ (‬ OTP ‭). ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تمتد‭ ‬الخدمة‭ ‬إلى‭ ‬الساعات‭ ‬الذكية،‭ ‬حيث‭ ‬يتوفر‭ ‬للعملاء‭ ‬خيار‭ ‬التفعيل‭ ‬على‭ ‬أجهزتهم‭ ‬القابلة‭ ‬للارتداء‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بنظام‭ ‬التشغيل‭ ‬وأجهزة‭ ‬قابلة‭ ‬للارتداء‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بإطلاق‭ ‬محفظة‭ ‬ Google ‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬إضافة‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬إلى‭ ‬المحفظة‭ ‬واستخدامها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المدفوعات،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مجموعة‭ ‬حلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬المبتكرة‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬العصر‭ ‬وتزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬بأحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الدفع‭ ‬ما‭ ‬يمنحهم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬فريدة‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬واحتياجاتهم‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬معدلات‭ ‬أعلى‭ ‬لمستويات‭ ‬الحماية‭ ‬والأمان‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الشريفي‭: ‬‮«‬تشهد‭ ‬عملية‭ ‬رقمنة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬تطوراً‭ ‬مستمراً‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الخطة‭ ‬الشاملة‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬التي‭ ‬تتواصل‭ ‬بنجاح،‭ ‬منها‭ ‬إطلاقنا‭ ‬خدمة‭ ‬ Samsung ‭ ‬ Wallet ‭ ‬و Apple ‭ ‬ Pay ‭ ‬والخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬البنك،‭ ‬مثل‭ ‬منصة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬ستشكل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬الكرام،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬تجربتهم‭ ‬معنا‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬ومتاحة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬وقت‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬العميل‭ ‬أن‭ ‬يفعله‭ ‬هو‭ ‬تقريب‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية‭ ‬لإتمام‭ ‬الدفع‭ ‬دون‭ ‬تلامس‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعي‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مبتكرة‭ ‬لتسهيل‭ ‬حياة‭ ‬عملائه‭ ‬اليومية،‭ ‬ودعم‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬مجتمع‭ ‬غير‭ ‬نقدي‭ ‬وإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬والمرونة‭ ‬لإجراء‭ ‬معاملاتهم‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬وقت‮»‬‭.‬