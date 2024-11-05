كجزء من مبادرات البنك نحو التحول الرقميالبحرين والكويت يضيف محفظة((Google)) إلى مجموعة محافظه الإلكترونية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، إطلاق أحدث محفظة إلكترونية google »» التي تتيح لحاملي البطاقات الخصم من عملاء البنك إجراء عمليات دفع لاتلامسية
سهلة وآمنة على الأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وأجهزة قابلة للارتداء.
ويمكن لعملاء البنك تحميل بطاقات الخصم الخاصة بهم على تطبيق Wallet Google لبدء استخدام الخدمة وإجراء عمليات شراء آمنة وسريعة ومريحة في المتاجر والمحلات المختلفة وعبر الإنترنت. وتُقبل الخدمة في ملايين المحلات حول العالم، وفي جميع نقاط البيع التي تتيح الدفع من دون تلامس، حيث يمكن استخدام الخدمة بنفس الطريقة التي تستخدم بها البطاقات، وتتم العملية بكل سهولة بعد إتمام المصادقة بخاصية التعرف على الوجه أو البصمة أو كلمة المرور.
ولبدء استخدام هذه الخدمة يمكن للعملاء الذين يستخدمون Android تنزيل تطبيق Google Wallet وإدخال تفاصيل بطاقتهم يدويًا أو مسح البطاقة بسهولة وإدخال الرقم السري المؤقت ( OTP ). وعلاوة على ذلك، تمتد الخدمة إلى الساعات الذكية، حيث يتوفر للعملاء خيار التفعيل على أجهزتهم القابلة للارتداء التي تعمل بنظام التشغيل وأجهزة قابلة للارتداء.
وبهذه المناسبة، قال ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت: «نحن سعداء بإطلاق محفظة Google لعملائنا الكرام وتمكينهم من إضافة بطاقات الخصم الخاصة بهم إلى المحفظة واستخدامها في كل المدفوعات، بما يؤكد حرصنا على تطوير مجموعة حلول الدفع الرقمية المبتكرة لمواجهة تحديات العصر وتزويد عملائنا بأحدث تقنيات الدفع ما يمنحهم تجربة مصرفية فريدة تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم مع ضمان معدلات أعلى لمستويات الحماية والأمان».
وأضاف الشريفي: «تشهد عملية رقمنة الخدمات المصرفية في البنك تطوراً مستمراً في إطار الخطة الشاملة للتحول الرقمي التي تتواصل بنجاح، منها إطلاقنا خدمة Samsung Wallet و Apple Pay والخدمات الرقمية الجديدة على تطبيق البنك، مثل منصة الاستثمارات التي ستشكل نقلة نوعية في تجربة العملاء الكرام، ما يجعل تجربتهم معنا أكثر سهولة ومتاحة في كل مكان وفي أي وقت»، مشيراً إلى أن «كل ما يجب على العميل أن يفعله هو تقريب الأجهزة الذكية لإتمام الدفع دون تلامس عبر هذه الخدمة الجديدة، التي تأتي في إطار مساعي بنك البحرين والكويت لتقديم خدمات مبتكرة لتسهيل حياة عملائه اليومية، ودعم التحول إلى مجتمع غير نقدي وإمكانية الوصول والمرونة لإجراء معاملاتهم في أي مكان وفي أي وقت».
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