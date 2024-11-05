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وزيرة السياحة: المشاركة في معرض السفر العالمي بهدف الترويج وتعزيز الشراكات

11/5/2024 11:31:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬خطواتها‭ ‬الثابتة‭ ‬نحو‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة
في‭ ‬مجالات‭ ‬السفر‭ ‬والترفيه‭ ‬والضيافة،‭ ‬بالاستفادة
من‭ ‬مقوماتها‭ ‬السياحية‭ ‬المتنوعة،‮
‬وبنيتها‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة،‭ ‬وموقعها‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬وتفردها‭ ‬بأن‭ ‬تكون
الأرخبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

جاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬الوزيرة‭ ‬أثناء
ترؤسها
وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬السفر‭ ‬العالمي‭ ‬2024‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نوفمبر
الجاري،‭ ‬والذي‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬السوق‭ ‬البريطاني‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬كون‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬أحد‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬المستهدفة‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‮
‬2026‭-‬2022‭.‬‮
‬ويضم‭ ‬جناح
مملكة
البحرين
كلاً‭ ‬من‭ ‬شركة
طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القابضة،‮
‬ومركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‮
‬والناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‮
‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وكالات‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬والفنادق
والمنتجعات‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية
لمملكة‭ ‬البحرين
مع‭ ‬الجهات‭ ‬الدولية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬سبل
تعزيز
التعاون
ضمن‭ ‬الشراكات‭ ‬القائمة‭ ‬واستقطاب‭ ‬شراكات‭ ‬نوعية‭ ‬جديدة
من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لدعم‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‮
‬مملكة
البحرين،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن
مشاركة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص
ضمن‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المعرض
لهو‭ ‬دلالةً‭ ‬بارزة
لدوره
الحيوي‮
‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

كما‭ ‬بيّنت‭ ‬الصيرفي‭ ‬أن‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سيوفر‭ ‬للزوار‭ ‬فرصة‭ ‬لاكتشاف‭ ‬أبرز‭ ‬معالم‭ ‬الجذب‭ ‬السياحي‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية‭ ‬والثقافية‭ ‬الشهيرة،‭ ‬والوجهات‭ ‬البحرية‭. ‬وسيتم‭ ‬أيضاً‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الضيافة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمأكولات‭ ‬الشعبية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التنوع‭ ‬الثقافي‮
‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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