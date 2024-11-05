وزيرة السياحة: المشاركة في معرض السفر العالمي بهدف الترويج وتعزيز الشراكات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، أن مملكة البحرين تواصل خطواتها الثابتة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة في المنطقة
في مجالات السفر والترفيه والضيافة، بالاستفادة
من مقوماتها السياحية المتنوعة،
وبنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي، وتفردها بأن تكون
الأرخبيل الوحيد في منطقة الشرق الأوسط.
جاءت تصريحات الوزيرة أثناء
ترؤسها
وفد مملكة البحرين المشارك في معرض السفر العالمي 2024 المقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر
الجاري، والذي يدعم جهود تعزيز التعاون مع السوق البريطاني استناداً إلى كون المملكة المتحدة أحد الأسواق الرئيسية المستهدفة ضمن استراتيجية السياحة
2026-2022.
ويضم جناح
مملكة
البحرين
كلاً من شركة
طيران الخليج القابضة،
ومركز البحرين العالمي للمعارض،
والناقلة الوطنية طيران الخليج،
ومجلس التنمية الاقتصادية، بالإضافة الى عدد من وكالات السفر والسياحة والفنادق
والمنتجعات.
وأوضحت الوزيرة أن المشاركة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية
لمملكة البحرين
مع الجهات الدولية المتخصصة في القطاع السياحي، بالإضافة إلى بحث سبل
تعزيز
التعاون
ضمن الشراكات القائمة واستقطاب شراكات نوعية جديدة
من مختلف أنحاء العالم لدعم تطوير القطاع السياحي في
مملكة
البحرين، مشيرةً إلى أن
مشاركة القطاع الخاص
ضمن جناح مملكة البحرين في المعرض
لهو دلالةً بارزة
لدوره
الحيوي
في القطاع السياحي بمملكة البحرين.
كما بيّنت الصيرفي أن جناح مملكة البحرين سيوفر للزوار فرصة لاكتشاف أبرز معالم الجذب السياحي التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك المواقع الأثرية والثقافية الشهيرة، والوجهات البحرية. وسيتم أيضاً تسليط الضوء على الضيافة البحرينية والمأكولات الشعبية التي تعكس التنوع الثقافي
في المملكة.
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