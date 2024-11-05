منتخب الناشئات يلتقي نظيره المصري وديا غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يخوض المنتخب الوطني النسوي للناشئات لكرة القدم تحت سن 17 ، مباراة ودية أمام نظيره المصري عند الساعة ـ3:45 عصر غدٍ الأربعاء، على ملعب مدينة جويل الرياضية بالقاهرة.
وتضم قائمة المنتخب: ملك طالب، ريناتا البداينة، سيلين غزال، سدين الضامن، إيمان الطميزي، جنى المصري، لمار يوسف، هيا أبو علي، نادين أبو صالحة، ملك سلامة، ليا مرار، جنى المحتسب، دانا أبو هزيم، حلا عساف، ريتال سلامة، ليان الضمور، جيدا كمال، ميرا جرار، سدين عبيدات، لارا جرادات، جنى يونس، عليا حماد, وريانا عيسى.
وينتظر أن يتجدد اللقاء أمام المنتخب المصري، عصر السبت المقبل بذات التوقيت وعلى نفس الملعب، مع اختتام المعسكر التدريبي الذي يجريه المنتخب النسوي للناشئات في العاصمة المصرية القاهرة، في اطار الاستعداد للمنافسات الرسمية المقبلة.
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