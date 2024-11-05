منتخب الناشئات يلتقي نظيره المصري وديا غدا

يخوض المنتخب الوطني النسوي للناشئات تحت سن 17 ، ودية أمام نظيره المصري عند الساعة ـ3:45 عصر غدٍ الأربعاء، على ملعب مدينة جويل الرياضية بالقاهرة.



وتضم قائمة المنتخب: طالب، ريناتا البداينة، سيلين غزال، سدين الضامن، إيمان الطميزي، جنى المصري، لمار يوسف، هيا أبو علي، نادين أبو صالحة، ملك سلامة، ليا مرار، جنى المحتسب، دانا أبو هزيم، حلا عساف، ريتال سلامة، ليان الضمور، جيدا كمال، ميرا جرار، سدين عبيدات، لارا جرادات، جنى يونس، عليا حماد, وريانا عيسى.



وينتظر أن يتجدد اللقاء أمام المنتخب المصري، عصر السبت المقبل بذات التوقيت وعلى نفس الملعب، مع اختتام المعسكر التدريبي الذي يجريه المنتخب النسوي للناشئات في العاصمة المصرية القاهرة، في اطار الاستعداد للمنافسات الرسمية المقبلة.