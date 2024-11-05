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سان جيرمان يستضيف أتلتيكو مدريد.. وبايرن أمام مفترق طرق بمواجهة بنفيكا

11/5/2024 11:29:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - يأمل باريس سان جيرمان، في تحسين نتائجه المتذبذبة بمسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، عندما يستضيف أتلتيكو مدريد اليوم، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الأول.
وجمع سان جيرمان 4 نقاط حتى الآن من 3 مباريات، حيث بدأ مشواره بفوز عسير على جيرونا بهدف نظيف، قبل أن يسقط في الاختبار الثاني أمام آرسنال 0-2، ثم يتعادل مع أيندهوفن 1-1.
ويمر سان جيرمان بفترة انتقالية، حيث بدا واضحا أن إدارة النادي المملوك لقطر، غيرت سياستها السابقة التي ارتكزت على التعاقد مع ألمع نجوم اللعبة، وبدلا من ذلك، تعاقدت مع أسماء يتوقع لها مستقبلا كبيرا في اللعبة، مع بناء بطيء للفريق من خلال وضع أسس قوية تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.
ويعلم باريس سان جيرمان، أن أي نتيجة غير الفوز على أتلتيكو مدريد، سيضع آمال الفريق في التأهل إلى الدور ثمن النهائي أو حتى الدور التأهيلي المكمل في خطر، خصوصا وأن سيلاقي في الجولة الخامسة، مضيفه بايرن ميونيخ.
وعن ذلك قال إنريكي: "نتواجد في أصعب مسار، يتعين علينا الاستعداد لكي نطور مستوانا. نتواجد في وضعية صعبة وأنا قلق بكل تأكيد".
وفشل فريق العاصمة الفرنسية في سد الثغرة التي تركها رحيل نجمه كيليان مبابي إلى ريال مدريد نهاية الموسم الماضي، علما بأن الأخير هو هدافه التاريخي برصيد 256 هدفا سجلها على مدى سبعة مواسم في صفوفه.
وحاول مدرب سان جيرمان ايجاد البديل المناسب لمبابي، لكن البرتغالي غونكالو راموش (مصاب حاليا) وراندال كولو مواني لم يتمكنا من فرض نفسيهما في مركز رأس الحربة حتى الآن، حتى ان الأخير لم يشارك في آخر مباراتين في الدوري المحلي واحتفظ به المدرب على دكة اللاعبين الاحتياطيين. ولم يستبعد بعض النقاد مغادرته للفريق في سوق الانتقالات الشتوية ولو على سبيل الاعارة.
وحده الجناح برادلي باركولا يشكل الخطورة الهجومية في صفوف فريقه بتسجيله ثمانية اهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم.
وبحسب الاحصائيات، سدد سان جيرمان 62 مرة باتجاه المرمى في 3 مباريات في المسابقة القارية ولم يسجل سوى هدفين.
وللمفارقة، فان فعالية خط الهجوم في الدوري الفرنسي متواجدة بدليل تسجيل الفريق 29 هدفا في 10 مباريات وتصدره الترتيب بفارق مريح بلغ 6 نقاط، وقال انريكي في هذا الصدد "لا يجب علينا أن نضع الضغوطات على لاعب واحد" في مسألة التسجيل، قبل أن يضيف "أنا اعتمد على جميع لاعبي فريقي".
من جهة ثانية، يقف بايرن ميونيخ أمام مفترق طرق في مغامرته الأوروبية هذا الموسم، حيث جمع 3 نقاط فقط من أول 3 مباريات، قبل مواجهة بنفيكا مساء اليوم.
وعلى الرغم من بدايته الصاروخية عندما أتخم شباك دينامو زغرب الكرواتي بتسعة أهداف ليخرج فائزا 9-2، ذلك لأنه سقط في مبارتيه التاليتين أمام أستون فيلا الإنجليزي 0-1، ثم تلقى هزيمة قاسية أمام برشلونة الإسباني 1-4.
وعلى ملعبه "أليانز أرينا"، سيكون بايرن ميونيخ مطالبا بالفوز على بنفيكا ليعزز من حظوظه في التأهل الى الدور التالي، الذي يبلغه مباشرة أول 8 فرق من أصل 36 بعد خوض كل فريق ثماني مباريات، فيما يقام ملحق فاصل لمعرفة المتأهلين الثمانية الآخرين إلى دور الـ16.
ويأمل بايرن في نقل عدوى نتائجه الرائعة في بوندسليغا إلى المسابقة القارية. يقف التاريخ الى جانب الفريق البافاري اذ التقى الفريقان 12 مرة في المسابقات الأوروبية، ففاز بايرن 9 مرات وتعادلا 3 مرات.
ويسير بايرن ميونيخ بقيادة مدربه الجديد البلجيكي فنسان كومباني بثبات في الدوري الألماني حيث لم يخسر أي مباراة حتى الآن هذا الموسم، لكن مجلس ادار الفريق يضع اهمية قصوى لدوري الأبطال هذا الموسم، لا سيما بأن المباراة النهائية ستقام على ملعب "أليانز أرينا بالذات.
ويعول بايرن على هدافه الانجليزي هاري كاين الذي يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري المحلي برصيد 11 في 9 مباريات، وكذلك ترتيب هدافي دوري الأبطال برصيد 5 اهداف.
في المقابل، استهل بنفيكا مشواره في المسابقة هذا الموسم بفوزين على النجم الأحمر الصربي 2-1 وأتلتيكو مدريد 4-0، لكنه عاد وسقط على ارضه أمام فينورد الهولندي 1-3.
وتبرز مباراة إنتر ميلان الايطالي وصيف بكل المسابقة الموسم قبل الماضي مع آرسنال الانجليزي. يملك كلا الفريقين 7 نقاط لكنهما لا يعيشان أفضل فترة لهما.
فإنتر فقد صلابته الدفاعية التي ميزت الفريق الموسم الماضي عندما تلقت شباكه 22 هدفا في طريقه الى التتويج بالدوري المحلي. أما هذا الموسم، فقد منيت شباكه بـ13 هدفا في أول 11 مباراة.
أما آرسنال فيعاني في الدوري المحلي حيث يحتل المركز الخامس بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر، وذلك بعد فشله في الفوز في آخر 3 مباريات بينها خسارتان امام بورنموث 0-2 وأمام نيوكاسل 0-1.
وضربت الإصابات صفوف آرسنال هذا الموسم، ومشكلته الأكبر تتمثل في غياب قائده وصانع ألعابه النرويجي مارتن أوديجارد، الذي من المتوقع أن يعود إلى صفوف الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولية المقبلة.
كما أن الفريق اللنجني يعاني من ارتباك إداري، نتيجة استقالة مديره الرياضي إيدو جاسبار أول من أمس، وهو الذي كان له أكبر الأثر في بناء الفريق الحالي وتحويله إلى طرف منافس تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، من خلال التعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين تركوا بصمتهم على أداء الفريق مثل جابرييل ماجالهاييس وويليام ساليبا وجابرييل مارتينيلي وديكلان رايس وكاي هافيرتز، إلى جانب أوديجارد.
وفي أبرز المباريات الأخرى، يسعى أستون فيلا الإنجليزي الى مواصلة سجله المثالي وتحقيق فوزه الرابع تواليا عندما يحل ضيفا على كلوب بروج البلجيكي.
ويأمل رجال المدرب أوناي إيمري، بأن يضعوا خسارتهم الثقيلة في الدوري الإنجليزي مساء الأحد امام توتنهام 1-4 خلف ظهورهم، من خلال الاستعة بكوكلة الأسماء اللامعة التي لديها من الخبرة ما يمكنها من التعامل مع المناسبات الكبيرة، وعلى رأسهم حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.
ويحل برشلونة على النجم الأحمر بعد حصده ست نقاط من ثلاث مباريات.
وقرر الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة أن يكرر أمام النجم الأحمر الصربي، القائمة نفسها التي فاز بها في الديربي الكاتالوني أمام إسبانيول يوم الأحد الماضي، مع استمرار غياب المصابين.
ولم يضطر فليك لإجهاد عقله كثيرًا لإعداد القائمة لمواجهة الفريق الصربي، واستدعى نفس الـ 22 لاعبا الذي استعان بهم أمام إسبانيول في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز البرسا (3-1).
وبذلك، يواصل المدرب الألماني الافتقاد لجهود المصابين إريك جارسيا وفيران توريس وأراوخو وكريستنسن وبيرنال وتير شتيجن.
وبالتالي، ضمت قائمة برشلونة لمباراة التشامبيونز ليج المقبل كلا من كوبارسي، وبالدي، وإنييجو مارتينيز، وجافي، وبيدري، وليفاندوفسكي، وأنسو فاتي، ورافينيا، وإنياكي بينيا، وبابلو توري، وفيرمين لوبيز، ومارك كاسادو، وباو فيكتور، ولامين جمال، وداني أولمو، وفرينكي دي يونج، وكوندي، وتشيسني، وأسترالاجا، وهيكتور فورت، وجيرارد مارتن، وسيرجي دومينجيز. -(وكالات)

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