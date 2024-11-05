سان جيرمان يستضيف أتلتيكو مدريد.. وبايرن أمام مفترق طرق بمواجهة بنفيكا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - يأمل باريس سان جيرمان، في تحسين نتائجه المتذبذبة بمسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، عندما يستضيف أتلتيكو مدريد اليوم، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الأول.
وجمع سان جيرمان 4 نقاط حتى الآن من 3 مباريات، حيث بدأ مشواره بفوز عسير على جيرونا بهدف نظيف، قبل أن يسقط في الاختبار الثاني أمام آرسنال 0-2، ثم يتعادل مع أيندهوفن 1-1.
ويمر سان جيرمان بفترة انتقالية، حيث بدا واضحا أن إدارة النادي المملوك لقطر، غيرت سياستها السابقة التي ارتكزت على التعاقد مع ألمع نجوم اللعبة، وبدلا من ذلك، تعاقدت مع أسماء يتوقع لها مستقبلا كبيرا في اللعبة، مع بناء بطيء للفريق من خلال وضع أسس قوية تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.
ويعلم باريس سان جيرمان، أن أي نتيجة غير الفوز على أتلتيكو مدريد، سيضع آمال الفريق في التأهل إلى الدور ثمن النهائي أو حتى الدور التأهيلي المكمل في خطر، خصوصا وأن سيلاقي في الجولة الخامسة، مضيفه بايرن ميونيخ.
وعن ذلك قال إنريكي: "نتواجد في أصعب مسار، يتعين علينا الاستعداد لكي نطور مستوانا. نتواجد في وضعية صعبة وأنا قلق بكل تأكيد".
وفشل فريق العاصمة الفرنسية في سد الثغرة التي تركها رحيل نجمه كيليان مبابي إلى ريال مدريد نهاية الموسم الماضي، علما بأن الأخير هو هدافه التاريخي برصيد 256 هدفا سجلها على مدى سبعة مواسم في صفوفه.
وحاول مدرب سان جيرمان ايجاد البديل المناسب لمبابي، لكن البرتغالي غونكالو راموش (مصاب حاليا) وراندال كولو مواني لم يتمكنا من فرض نفسيهما في مركز رأس الحربة حتى الآن، حتى ان الأخير لم يشارك في آخر مباراتين في الدوري المحلي واحتفظ به المدرب على دكة اللاعبين الاحتياطيين. ولم يستبعد بعض النقاد مغادرته للفريق في سوق الانتقالات الشتوية ولو على سبيل الاعارة.
وحده الجناح برادلي باركولا يشكل الخطورة الهجومية في صفوف فريقه بتسجيله ثمانية اهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم.
وبحسب الاحصائيات، سدد سان جيرمان 62 مرة باتجاه المرمى في 3 مباريات في المسابقة القارية ولم يسجل سوى هدفين.
وللمفارقة، فان فعالية خط الهجوم في الدوري الفرنسي متواجدة بدليل تسجيل الفريق 29 هدفا في 10 مباريات وتصدره الترتيب بفارق مريح بلغ 6 نقاط، وقال انريكي في هذا الصدد "لا يجب علينا أن نضع الضغوطات على لاعب واحد" في مسألة التسجيل، قبل أن يضيف "أنا اعتمد على جميع لاعبي فريقي".
من جهة ثانية، يقف بايرن ميونيخ أمام مفترق طرق في مغامرته الأوروبية هذا الموسم، حيث جمع 3 نقاط فقط من أول 3 مباريات، قبل مواجهة بنفيكا مساء اليوم.
وعلى الرغم من بدايته الصاروخية عندما أتخم شباك دينامو زغرب الكرواتي بتسعة أهداف ليخرج فائزا 9-2، ذلك لأنه سقط في مبارتيه التاليتين أمام أستون فيلا الإنجليزي 0-1، ثم تلقى هزيمة قاسية أمام برشلونة الإسباني 1-4.
وعلى ملعبه "أليانز أرينا"، سيكون بايرن ميونيخ مطالبا بالفوز على بنفيكا ليعزز من حظوظه في التأهل الى الدور التالي، الذي يبلغه مباشرة أول 8 فرق من أصل 36 بعد خوض كل فريق ثماني مباريات، فيما يقام ملحق فاصل لمعرفة المتأهلين الثمانية الآخرين إلى دور الـ16.
ويأمل بايرن في نقل عدوى نتائجه الرائعة في بوندسليغا إلى المسابقة القارية. يقف التاريخ الى جانب الفريق البافاري اذ التقى الفريقان 12 مرة في المسابقات الأوروبية، ففاز بايرن 9 مرات وتعادلا 3 مرات.
ويسير بايرن ميونيخ بقيادة مدربه الجديد البلجيكي فنسان كومباني بثبات في الدوري الألماني حيث لم يخسر أي مباراة حتى الآن هذا الموسم، لكن مجلس ادار الفريق يضع اهمية قصوى لدوري الأبطال هذا الموسم، لا سيما بأن المباراة النهائية ستقام على ملعب "أليانز أرينا بالذات.
ويعول بايرن على هدافه الانجليزي هاري كاين الذي يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري المحلي برصيد 11 في 9 مباريات، وكذلك ترتيب هدافي دوري الأبطال برصيد 5 اهداف.
في المقابل، استهل بنفيكا مشواره في المسابقة هذا الموسم بفوزين على النجم الأحمر الصربي 2-1 وأتلتيكو مدريد 4-0، لكنه عاد وسقط على ارضه أمام فينورد الهولندي 1-3.
وتبرز مباراة إنتر ميلان الايطالي وصيف بكل المسابقة الموسم قبل الماضي مع آرسنال الانجليزي. يملك كلا الفريقين 7 نقاط لكنهما لا يعيشان أفضل فترة لهما.
فإنتر فقد صلابته الدفاعية التي ميزت الفريق الموسم الماضي عندما تلقت شباكه 22 هدفا في طريقه الى التتويج بالدوري المحلي. أما هذا الموسم، فقد منيت شباكه بـ13 هدفا في أول 11 مباراة.
أما آرسنال فيعاني في الدوري المحلي حيث يحتل المركز الخامس بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر، وذلك بعد فشله في الفوز في آخر 3 مباريات بينها خسارتان امام بورنموث 0-2 وأمام نيوكاسل 0-1.
وضربت الإصابات صفوف آرسنال هذا الموسم، ومشكلته الأكبر تتمثل في غياب قائده وصانع ألعابه النرويجي مارتن أوديجارد، الذي من المتوقع أن يعود إلى صفوف الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولية المقبلة.
كما أن الفريق اللنجني يعاني من ارتباك إداري، نتيجة استقالة مديره الرياضي إيدو جاسبار أول من أمس، وهو الذي كان له أكبر الأثر في بناء الفريق الحالي وتحويله إلى طرف منافس تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، من خلال التعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين تركوا بصمتهم على أداء الفريق مثل جابرييل ماجالهاييس وويليام ساليبا وجابرييل مارتينيلي وديكلان رايس وكاي هافيرتز، إلى جانب أوديجارد.
وفي أبرز المباريات الأخرى، يسعى أستون فيلا الإنجليزي الى مواصلة سجله المثالي وتحقيق فوزه الرابع تواليا عندما يحل ضيفا على كلوب بروج البلجيكي.
ويأمل رجال المدرب أوناي إيمري، بأن يضعوا خسارتهم الثقيلة في الدوري الإنجليزي مساء الأحد امام توتنهام 1-4 خلف ظهورهم، من خلال الاستعة بكوكلة الأسماء اللامعة التي لديها من الخبرة ما يمكنها من التعامل مع المناسبات الكبيرة، وعلى رأسهم حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.
ويحل برشلونة على النجم الأحمر بعد حصده ست نقاط من ثلاث مباريات.
وقرر الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة أن يكرر أمام النجم الأحمر الصربي، القائمة نفسها التي فاز بها في الديربي الكاتالوني أمام إسبانيول يوم الأحد الماضي، مع استمرار غياب المصابين.
ولم يضطر فليك لإجهاد عقله كثيرًا لإعداد القائمة لمواجهة الفريق الصربي، واستدعى نفس الـ 22 لاعبا الذي استعان بهم أمام إسبانيول في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز البرسا (3-1).
وبذلك، يواصل المدرب الألماني الافتقاد لجهود المصابين إريك جارسيا وفيران توريس وأراوخو وكريستنسن وبيرنال وتير شتيجن.
وبالتالي، ضمت قائمة برشلونة لمباراة التشامبيونز ليج المقبل كلا من كوبارسي، وبالدي، وإنييجو مارتينيز، وجافي، وبيدري، وليفاندوفسكي، وأنسو فاتي، ورافينيا، وإنياكي بينيا، وبابلو توري، وفيرمين لوبيز، ومارك كاسادو، وباو فيكتور، ولامين جمال، وداني أولمو، وفرينكي دي يونج، وكوندي، وتشيسني، وأسترالاجا، وهيكتور فورت، وجيرارد مارتن، وسيرجي دومينجيز. -(وكالات)
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