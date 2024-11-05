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باها الأردن يفتح باب المنافسة لتعزيز الرصيد في الترتيب العام لكأس العالم

11/5/2024 11:29:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان- يتطلع المشاركون في بطولة كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا – باها، للمنافسة في البطولة في آخر جولتين، حيث ستقام الجولة السابعة وقبل الأخيرة من البطولة في الأردن بالفترة من 14 إلى 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، ومن ثم ستقام الجولة الأخيرة في الإمارات نهاية الشهر الحالي. ومن المنتظر أن تقوم اللجنة المنظمة لباها الأردن بالإعلان الرسمي عن قائمة المشاركين في السباق.
ومن المنتظر أن يشهد باها الأردن منافسات قوية بين السائقين لتعزيز رصيدهم من النقاط في بطولة كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا – باها ، ويتنافس في الترتيب العام للبطولة المتصدر رناندو الفاريز (الأرجنتين) برصيد 210 نقاط، وجواو فيريرا (البرتغال) الذي يحتل المركز الثاني برصيد 205 نقاط، بفارق 5 نقاط، ويحتل الإسباني ادوارد بونس صاحب المركز الثالث برصيد 154 نقطة، فيما يحتل خالد الجافلة (الإمارات) المركز الرابع برصيد 147 نقطة. وفي الترتيب العام للفرق يبدو أن فريق الجنوب للسباقات "كان ام" قد حسم اللقب برصيد 367 نقطة، بفارق 124 نقطة عن صاحب المركز الثاني فريق اوفر درايف للسباقات، وبفارق 167 نقطة عن صاحب المركز الثالث فريق اسكوردريا جي ام بي.
وفي فئة " التميت" – " تي 1" يتصدر جواو فيريرا (البرتغال) الترتيب العام برصيد 146 نقطة، بفارق 49 نقطة عن صاحب المركز الثاني ميروسلاف زبليتال ( جمهورية التشيك)، وبفارق 57 نقطة عن يزيد الراجحي (السعودية) صاحب المركز الثالث.
وفي فئة تشالنجر – تي 3 ، يتصدر ادوار بونز (اسباناي) الترتيب العام برصيد 154 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن خالد الجفالة (الإمارات) ، وبفارق 18 نقطة عن صاحب المركز الثالث دييجو مارتينز.
وفي بطولة (اس اس في - تي 4) يتصدر جواو فيريرا (البرتغال) الترتيب العام برصيد 146 نقطة، وبفارق 49 نقطة عن ميروسلاف زبليتال (جمهورية التشيك)، صاحب المركز الثاني، وبفارق 57 نقطة عن يزيد الراجحي (السعودية) صاحب المركز الثالث.
وفي بطولة الشرق الأوسط للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا – باها يتصدر الترتيب العام ناصر الكواري (قطر) برصيد 81 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن دانية عقيل (السعودية) صاحبة المركز الثاني، وبفارق 8 نقاط عن ماجد عبد الرحمن الثنيان (السعودية) صاحب المركز الثالث، وبفارق 15 نقطة عن مها محمد الهمالي ( السعودية) صاحبة المركز الرابع.
وفي بطولة الفرق للشرق الأوسط يتصدر فريق الدفع الرباعي الترتيب العام برصيد 113 نقطة، ويحتل فريق نادي قطر للسيارات المركز الثاني برصيد 55 نقطة، ويحتل فريق "بوغيرا زد ام" المركز الثالث برصيد 40 نقطة.
وفي فئة " التميت" – " تي 1" تحتل دانية عقيل (السعودية) المركز الأول برصيد 74 نطقة، وتحتل علياء كولوك (الإمارات) المركز الثاني برصيد 39 نقطة.
وفي فئة تشالنجر – تي 3 ، تحتل مها محمد الهمالي ( السعودية) الترتيب العام برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط عن مواطنها حمد ناصر الحربي ( السعودية)، ويحتل نوف السويدي (قطر) المركز الثالث برصيد 46 نقطة. وفي بطولة "اس اس في - تي 4"، يتصدر أحمد الكواري (قطر) البطولة برصيد 81 نقطة، ويأتي مواطنه عبد الله الخليفي بالمركز الثاني برصيد 61 نقطة، ويحتل معاذ الحريري ( السعودية) المركز الثالث برصيد 36 نقطة.

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