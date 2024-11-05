باها الأردن يفتح باب المنافسة لتعزيز الرصيد في الترتيب العام لكأس العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- يتطلع المشاركون في بطولة كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا – باها، للمنافسة في البطولة في آخر جولتين، حيث ستقام الجولة السابعة وقبل الأخيرة من البطولة في الأردن بالفترة من 14 إلى 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، ومن ثم ستقام الجولة الأخيرة في الإمارات نهاية الشهر الحالي. ومن المنتظر أن تقوم اللجنة المنظمة لباها الأردن بالإعلان الرسمي عن قائمة المشاركين في السباق.
ومن المنتظر أن يشهد باها الأردن منافسات قوية بين السائقين لتعزيز رصيدهم من النقاط في بطولة كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا – باها ، ويتنافس في الترتيب العام للبطولة المتصدر رناندو الفاريز (الأرجنتين) برصيد 210 نقاط، وجواو فيريرا (البرتغال) الذي يحتل المركز الثاني برصيد 205 نقاط، بفارق 5 نقاط، ويحتل الإسباني ادوارد بونس صاحب المركز الثالث برصيد 154 نقطة، فيما يحتل خالد الجافلة (الإمارات) المركز الرابع برصيد 147 نقطة. وفي الترتيب العام للفرق يبدو أن فريق الجنوب للسباقات "كان ام" قد حسم اللقب برصيد 367 نقطة، بفارق 124 نقطة عن صاحب المركز الثاني فريق اوفر درايف للسباقات، وبفارق 167 نقطة عن صاحب المركز الثالث فريق اسكوردريا جي ام بي.
وفي فئة " التميت" – " تي 1" يتصدر جواو فيريرا (البرتغال) الترتيب العام برصيد 146 نقطة، بفارق 49 نقطة عن صاحب المركز الثاني ميروسلاف زبليتال ( جمهورية التشيك)، وبفارق 57 نقطة عن يزيد الراجحي (السعودية) صاحب المركز الثالث.
وفي فئة تشالنجر – تي 3 ، يتصدر ادوار بونز (اسباناي) الترتيب العام برصيد 154 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن خالد الجفالة (الإمارات) ، وبفارق 18 نقطة عن صاحب المركز الثالث دييجو مارتينز.
وفي بطولة (اس اس في - تي 4) يتصدر جواو فيريرا (البرتغال) الترتيب العام برصيد 146 نقطة، وبفارق 49 نقطة عن ميروسلاف زبليتال (جمهورية التشيك)، صاحب المركز الثاني، وبفارق 57 نقطة عن يزيد الراجحي (السعودية) صاحب المركز الثالث.
وفي بطولة الشرق الأوسط للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا – باها يتصدر الترتيب العام ناصر الكواري (قطر) برصيد 81 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن دانية عقيل (السعودية) صاحبة المركز الثاني، وبفارق 8 نقاط عن ماجد عبد الرحمن الثنيان (السعودية) صاحب المركز الثالث، وبفارق 15 نقطة عن مها محمد الهمالي ( السعودية) صاحبة المركز الرابع.
وفي بطولة الفرق للشرق الأوسط يتصدر فريق الدفع الرباعي الترتيب العام برصيد 113 نقطة، ويحتل فريق نادي قطر للسيارات المركز الثاني برصيد 55 نقطة، ويحتل فريق "بوغيرا زد ام" المركز الثالث برصيد 40 نقطة.
وفي فئة " التميت" – " تي 1" تحتل دانية عقيل (السعودية) المركز الأول برصيد 74 نطقة، وتحتل علياء كولوك (الإمارات) المركز الثاني برصيد 39 نقطة.
وفي فئة تشالنجر – تي 3 ، تحتل مها محمد الهمالي ( السعودية) الترتيب العام برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط عن مواطنها حمد ناصر الحربي ( السعودية)، ويحتل نوف السويدي (قطر) المركز الثالث برصيد 46 نقطة. وفي بطولة "اس اس في - تي 4"، يتصدر أحمد الكواري (قطر) البطولة برصيد 81 نقطة، ويأتي مواطنه عبد الله الخليفي بالمركز الثاني برصيد 61 نقطة، ويحتل معاذ الحريري ( السعودية) المركز الثالث برصيد 36 نقطة.
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