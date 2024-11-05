صوان: الطائرة الأردنية متطورة والحرب ضربت الرياضة الفلسطينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- أبدى لاعب
المنتخب وفريق القوات الفلسطيني، والمحترف في صفوف الوحدات معاذ صوان، اعتزازه بموقف الاتحاد الأردني للكرة الطائرة بالسماح لأندية الدرجة الممتازة باستقطاب اللاعبين الفلسطينيين، ومعاملتهم كاللاعب الأردني، مشيرا أنه موقف مشرف ينضوي تحت المواقف الأردنية المشرفة ودعمها للفلسطينيين في كافة المجالات، والقضية العادلة حتى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف صانع الألعاب والمعد معاذ صوان في حديثه لـ"الغد" : "لا يخفى على أحد جرائم الاحتلال الصهيوني بالفلسطينيين، وحربه المستعرة على غزة وكامل التراب الفلسطيني، وما دمرته من إبادة جماعية ودمار في شتى مناحي الحياة الفلسطينية، والرياضة جزء لا يتجزأ منها، فقد ضربت الرياضة الفلسطينية، ودمرت المنشآت الرياضية، وسقطوط الشهداء ومنهم الرياضيين ولا سيما مدربين بالكرة الطائرة".
وتابع : "أنا تخرجت من الجامعة بتخصص علوم الرياضة، ولي طموحاتي الخاصة على الصعيد العملي والرياضي، حاصرتها وقتلتها الممارسات الصهيونية، وأنا الذي أمارس العديد من الألعاب الرياضية وبطلا في الوثب الطويل بألعاب القوى، وانضممت إلى فريق القوات قبل سنوات قليلة، لامارس اللعبة التي عشقتها ومنه انضممت للمنتخب الوطني الفلسطيني.
وأردف قائلا: "شاركت فريق القوات الفلسطيني الظفر بجميع ألقاب الطائرة الفلسطينية، ومثلت المنتخبات الفلسطينية للفئات العمرية والمنتخب الأول، وأذكر انني لعبت آخر مباراة بصفوف فريق القوات في السادس من تشرين الثاني (اكتوبر) الماضي، أي قبل معركة طوفان الأقصى الدائرة حاليا في غزة بيوم واحد، وبعدها توقفت المنافسات الرياضية، وتوقفت طموحاتنا، والتي فتح لها الأردن بابا مهما للرياضيين، فتقاطر اللاعبين في لعبتي كرة القدم والكرة الطائرة للالتحاق بالأندية الأردنية، لإكمال دائرة الطموحات الرياضية واستثمار الرياضة كوسيلة للتعبير عن الحق الفلسطيني في نيل حريته ضد ممارسات الاحتلال الصهيوني".
وحول انتقاله للعب إلى صفوف الوحدات في الدوري الممتاز، أجاب: "لي الشرف أن أمثل الوحدات في منافسات كرة الطائرة الأردنية، فالوحدات ناد كبير له تاريخه وبطولاته وصولاته وجماهيرته الكبيرة، ويشكل في الكرة الطائرة ركنا أساسيا في المنافسات المحلية، وتوج بالعديد من ألقابها في مختلف مسابقات اللعبة".
وزاد: "بصراحة مستوى فرق الأندية الأردنية متطور، وهناك أندية تجتهد على نفسها، سواء من النواحي المالية والفنية، واستقطبت لاعبين أردنيين مميزين، وتسلحت بأفضل المحترفين، وأخرى تنافس بحسب أوضاعها المحلية، لذا تنقسم المنافسة في عدة طوابق، وأجد الطابقين الأول والثاني محجوزا لشباب الحسين والوحدات وعيرا، واتوقع أن تنحصر المنافسة على اللقب بين هذه الفرق الثلاثة، ولقاءاتهم المباشرة بالجولات المقبلة، ستحدد الرؤية إلى منصة التتويج بشكل كبير".
وتابع : "اشعر بالراحة النفسية في الوحدات، وسرعان ما انسجمت مع المجموعة وأفكار الجهاز الفني بقيادة محمد نعمان ومساعده وليد سليم، ويغلف الفريق الروح الأسرية، والتي تشكل دورا كبيرا في التركيز الذهني والأداء التكتيكي الراقي في صالة اللعب، كما اتبادل السكن مع المحترف الروسي سيكلوف، والذي يتمتع بروح شبابية مرحة وساعدنا على الانسجام على الصعيد الثنائي أو الفريق، ونشعر بأننا في الوحدات منذ سنوات طويلة".
وحول طموحه مع فريق الوحدات بهذا الموسم، وعن مباراة الفريق أمام حامل اللقب شباب الحسين في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز، رد صوان : "مؤشر الأداء والانسجام يرتفع بشكل لافت في الفريق، ونكثف التدريبات رغم تدربنا بصفوف منقوصة بسبب تواجد بعض اللاعبين في صفوف المنتخب الأردني المشارك في البطولة العربية، ونجتهد لاستثمار فترة التوقف والظهور بشكل فني وتكتيكي متوازن في باقي المباريات".
وأكمل: "لدينا مباراة مهمة أمام شباب الحسين-حامل اللقب- بعد استئناف الدوري مباشرة، والذي اعرفه جيدا وسبق أن زار فلسطين بدعوة من ناديي الأم (القوات) ويضم عناصر مميزة، وفريق عيرا يضم أسماء أردنية خبيرة ومميزة، إلا أننا في الوحدات نتطلع بأهمية كبيرة لعبور شباب الحسين، والذي سيشكل منعطفا مهما في المنافسة الثلاثية مع فريق عيرا على لقب الدوري الممتاز لهذا الموسم".
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