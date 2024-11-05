Wednesday, 06 November 2024 07:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صوان: الطائرة الأردنية متطورة والحرب ضربت الرياضة الفلسطينية

11/5/2024 11:29:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- أبدى لاعب المنتخب وفريق القوات الفلسطيني، والمحترف في صفوف الوحدات معاذ صوان، اعتزازه بموقف الاتحاد الأردني للكرة الطائرة بالسماح لأندية الدرجة الممتازة باستقطاب اللاعبين الفلسطينيين، ومعاملتهم كاللاعب الأردني، مشيرا أنه موقف مشرف ينضوي تحت المواقف الأردنية المشرفة ودعمها للفلسطينيين في كافة المجالات، والقضية العادلة حتى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف صانع الألعاب والمعد معاذ صوان في حديثه لـ"الغد" : "لا يخفى على أحد جرائم الاحتلال الصهيوني بالفلسطينيين، وحربه المستعرة على غزة وكامل التراب الفلسطيني، وما دمرته من إبادة جماعية ودمار في شتى مناحي الحياة الفلسطينية، والرياضة جزء لا يتجزأ منها، فقد ضربت الرياضة الفلسطينية، ودمرت المنشآت الرياضية، وسقطوط الشهداء ومنهم الرياضيين ولا سيما مدربين بالكرة الطائرة".
وتابع : "أنا تخرجت من الجامعة بتخصص علوم الرياضة، ولي طموحاتي الخاصة على الصعيد العملي والرياضي، حاصرتها وقتلتها الممارسات الصهيونية، وأنا الذي أمارس العديد من الألعاب الرياضية وبطلا في الوثب الطويل بألعاب القوى، وانضممت إلى فريق القوات قبل سنوات قليلة، لامارس اللعبة التي عشقتها ومنه انضممت للمنتخب الوطني الفلسطيني.
وأردف قائلا: "شاركت فريق القوات الفلسطيني الظفر بجميع ألقاب الطائرة الفلسطينية، ومثلت المنتخبات الفلسطينية للفئات العمرية والمنتخب الأول، وأذكر انني لعبت آخر مباراة بصفوف فريق القوات في السادس من تشرين الثاني (اكتوبر) الماضي، أي قبل معركة طوفان الأقصى الدائرة حاليا في غزة بيوم واحد، وبعدها توقفت المنافسات الرياضية، وتوقفت طموحاتنا، والتي فتح لها الأردن بابا مهما للرياضيين، فتقاطر اللاعبين في لعبتي كرة القدم والكرة الطائرة للالتحاق بالأندية الأردنية، لإكمال دائرة الطموحات الرياضية واستثمار الرياضة كوسيلة للتعبير عن الحق الفلسطيني في نيل حريته ضد ممارسات الاحتلال الصهيوني".
وحول انتقاله للعب إلى صفوف الوحدات في الدوري الممتاز، أجاب: "لي الشرف أن أمثل الوحدات في منافسات كرة الطائرة الأردنية، فالوحدات ناد كبير له تاريخه وبطولاته وصولاته وجماهيرته الكبيرة، ويشكل في الكرة الطائرة ركنا أساسيا في المنافسات المحلية، وتوج بالعديد من ألقابها في مختلف مسابقات اللعبة".
وزاد: "بصراحة مستوى فرق الأندية الأردنية متطور، وهناك أندية تجتهد على نفسها، سواء من النواحي المالية والفنية، واستقطبت لاعبين أردنيين مميزين، وتسلحت بأفضل المحترفين، وأخرى تنافس بحسب أوضاعها المحلية، لذا تنقسم المنافسة في عدة طوابق، وأجد الطابقين الأول والثاني محجوزا لشباب الحسين والوحدات وعيرا، واتوقع أن تنحصر المنافسة على اللقب بين هذه الفرق الثلاثة، ولقاءاتهم المباشرة بالجولات المقبلة، ستحدد الرؤية إلى منصة التتويج بشكل كبير".
وتابع : "اشعر بالراحة النفسية في الوحدات، وسرعان ما انسجمت مع المجموعة وأفكار الجهاز الفني بقيادة محمد نعمان ومساعده وليد سليم، ويغلف الفريق الروح الأسرية، والتي تشكل دورا كبيرا في التركيز الذهني والأداء التكتيكي الراقي في صالة اللعب، كما اتبادل السكن مع المحترف الروسي سيكلوف، والذي يتمتع بروح شبابية مرحة وساعدنا على الانسجام على الصعيد الثنائي أو الفريق، ونشعر بأننا في الوحدات منذ سنوات طويلة".
وحول طموحه مع فريق الوحدات بهذا الموسم، وعن مباراة الفريق أمام حامل اللقب شباب الحسين في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز، رد صوان : "مؤشر الأداء والانسجام يرتفع بشكل لافت في الفريق، ونكثف التدريبات رغم تدربنا بصفوف منقوصة بسبب تواجد بعض اللاعبين في صفوف المنتخب الأردني المشارك في البطولة العربية، ونجتهد لاستثمار فترة التوقف والظهور بشكل فني وتكتيكي متوازن في باقي المباريات".
وأكمل: "لدينا مباراة مهمة أمام شباب الحسين-حامل اللقب- بعد استئناف الدوري مباشرة، والذي اعرفه جيدا وسبق أن زار فلسطين بدعوة من ناديي الأم (القوات) ويضم عناصر مميزة، وفريق عيرا يضم أسماء أردنية خبيرة ومميزة، إلا أننا في الوحدات نتطلع بأهمية كبيرة لعبور شباب الحسين، والذي سيشكل منعطفا مهما في المنافسة الثلاثية مع فريق عيرا على لقب الدوري الممتاز لهذا الموسم".


MENAFN05112024000072011014ID1108855190

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث