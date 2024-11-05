مرحلة الإياب لدوري الدرجة الأولى بكرة اليد تنطلق الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تنطلق اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، منافسات مرحلة الإياب لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، والتي ينتظر أن تشهد سخونة أكثر في ظل التنافس القوي الذي يغلف أجواء المنافسات والتقارب النقطي بين الفرق الطامحة بالبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، والفرق التي تبحث عن طوق النجاة الهروب من شبح الهبوط لمصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
وتبدو لقاءات مرحلة الإياب في غاية الأهمية، وستلعب أغلب اللقاءات دورا كبيرا برسم صورة المنافسة بشكل كبير، خصوصا في الجولة الأولى، والتي تشهد مواجهة من العيار الثقيل، وتجمع بين فريقي السلط والعربي، حيث يتنافس الفريقان بكل قوة من أجل التقدم خطزة مهمة نحو التتويج باللقب، ففريق السلط الذي يتشارك مع الأهلي في صدارة الترتيب العام برصيد 10 نقاط لكل فريق، يتطلع لاجتياز هذه المحطة المهمة والتفرغ للمواجهة المقبلة التي تجمعه مع المنافس الآخر فريق الأهلي، فيما يرنو فريق العربي لتسديد حسابه مع السلط والتقدم خطوة كبيرة نحو البقاء في دائرة المنافسة، فهو يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 9 نقاط.
فريق ساكب والذي ظهر بصورة طيبة في مرحلة الذهاب، وهو يحتل حاليا المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 7 نقاط، وهو الرصيد الذي كفل له البقاء بين الكبار، والبقاء ايضا في دائرة المنافسة على اللقب.
منطقة الهبوط تشهد صراعا محتدما بين الفرق التي تسعى للابتعاد عن دوامة الهوبط، والتقدم نحو منطقة الأمان، حيث تشهد هذه المنطقة تواجد فرق كفرنجة برصيد 4 نقاط، والكتة الذي يملك نقطتين، وكفرسوم الذي يقبع بالمركز السابع والأخير من دون نقاط، علما أن المطلوب هو هبوط فريق واحد مع فريق الحسين إربد، الذي اعتذار عن عدم المشاركة في منافسات الدوري للموسم الحالي عقب قرار إدارة النادي بتجميد اللعبة.
ونظرا للمنافسة الشرسة التي يشهدها الدوري هذا الموسم، لجأ اتحاد اللعبة إلى الاستعانة بأطقم تحكيمية خارجية لإدارة المباريات التي تحمل الطابع التنافسي القوي، والتي تؤثر نتائجها على مواقف الفرق سواء في المقدمة أو منطقة الهبوط، كما ينتظر أن يواصل الاتحاد باستقدام الأطقم التحكيمية لإدارة المباريات القوية في مرحلة الإياب.
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