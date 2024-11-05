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مرحلة الإياب لدوري الدرجة الأولى بكرة اليد تنطلق الجمعة

11/5/2024 11:29:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تنطلق اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، منافسات مرحلة الإياب لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، والتي ينتظر أن تشهد سخونة أكثر في ظل التنافس القوي الذي يغلف أجواء المنافسات والتقارب النقطي بين الفرق الطامحة بالبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، والفرق التي تبحث عن طوق النجاة الهروب من شبح الهبوط لمصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
وتبدو لقاءات مرحلة الإياب في غاية الأهمية، وستلعب أغلب اللقاءات دورا كبيرا برسم صورة المنافسة بشكل كبير، خصوصا في الجولة الأولى، والتي تشهد مواجهة من العيار الثقيل، وتجمع بين فريقي السلط والعربي، حيث يتنافس الفريقان بكل قوة من أجل التقدم خطزة مهمة نحو التتويج باللقب، ففريق السلط الذي يتشارك مع الأهلي في صدارة الترتيب العام برصيد 10 نقاط لكل فريق، يتطلع لاجتياز هذه المحطة المهمة والتفرغ للمواجهة المقبلة التي تجمعه مع المنافس الآخر فريق الأهلي، فيما يرنو فريق العربي لتسديد حسابه مع السلط والتقدم خطوة كبيرة نحو البقاء في دائرة المنافسة، فهو يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 9 نقاط.
فريق ساكب والذي ظهر بصورة طيبة في مرحلة الذهاب، وهو يحتل حاليا المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 7 نقاط، وهو الرصيد الذي كفل له البقاء بين الكبار، والبقاء ايضا في دائرة المنافسة على اللقب.
منطقة الهبوط تشهد صراعا محتدما بين الفرق التي تسعى للابتعاد عن دوامة الهوبط، والتقدم نحو منطقة الأمان، حيث تشهد هذه المنطقة تواجد فرق كفرنجة برصيد 4 نقاط، والكتة الذي يملك نقطتين، وكفرسوم الذي يقبع بالمركز السابع والأخير من دون نقاط، علما أن المطلوب هو هبوط فريق واحد مع فريق الحسين إربد، الذي اعتذار عن عدم المشاركة في منافسات الدوري للموسم الحالي عقب قرار إدارة النادي بتجميد اللعبة.
ونظرا للمنافسة الشرسة التي يشهدها الدوري هذا الموسم، لجأ اتحاد اللعبة إلى الاستعانة بأطقم تحكيمية خارجية لإدارة المباريات التي تحمل الطابع التنافسي القوي، والتي تؤثر نتائجها على مواقف الفرق سواء في المقدمة أو منطقة الهبوط، كما ينتظر أن يواصل الاتحاد باستقدام الأطقم التحكيمية لإدارة المباريات القوية في مرحلة الإياب.

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