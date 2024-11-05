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الجعفري يتصدر التصنيف العالمي للكراتيه

11/5/2024 11:29:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان- تصدر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري، التصنيف العالمي للكراتيه لوزن تحت 84 كغم، برصيد 5730 نقطة، مثلما احتل المركز الثاني لفئة تحت 21 عاما للوزن نفسه برصيد 2805 نقطة، وذلك بعد نيله الميدالية الفضية في بطولة العالم، والتي استضافتها مدينة البندقية الإيطالية مؤخرا.
وحافظ لاعب المنتخب الوطني عبدالرحمن المصاطفة على صدارة وزن تحت 67 كغم برصيد 5160 نقطة، وذلك بعد نيله الميدالية الذهبية في بطولة آسيا الـ20 التي أقيمت في الصين مؤخرا.
وجاء لاعب المنتخب الوطني هاني رشيد (صاحب الميدالية الذهبية في بطولة العالم بإيطاليا 2024) في التصنيف العالمي لفئة الشباب لوزن تحت 55 كغم، بالمركز الرابع برصيد 2070 نقطة، وجاء لاعب المنتخب الوطني حاتم الحراسيس (الفائز بالميدالية الفضية في بطولة العالم بإيطاليا 2024) في فئة الناشئين لوزن تحت 57 كغم، بالمركز الرابع برصيد 2970 نقطة، وجاء لاعب المنتخب الوطني يوسف نوفل في فئة تحت 21 عاما لوزن فوق 84 كغم، بالمركز الخامس برصيد 1770 نقطة.
وتقدم لاعب المنتخب الوطني أوس سيف في فئة الشباب لوزن تحت 68 كغم، إلى المركز الخامس برصيد 1750 نقطة، وجاء لاعب المنتخب الوطني وليد قطامش في المركز السادس عشر في الفئة نفسها لوزن تحت 76 كغم، برصيد 1050 نقطة.
وفي الترتيب العام للكبار للتصنيف العالمي، احتل لاعب المنتخب الوطني عفيف غيث في وزن تحت 67 كغم، المركز الثامن برصيد 2535 نقطة، ولاعب المنتخب الوطني حسن المصاروة المركز السادس عشر لوزن تحت 75 كغم برصيد 1830 نقطة، واللاعب عبد الله حماد المركز السادس في وزن تحت 60 كغم، برصيد 3450 نقطة.
من ناحية أخرى، صعد المنتخب الوطني للقتال الجماعي تدريباته استعدادا للمشاركة في منافسات كأس العالم للفرق الذي يقام بالفترة من 22 إلى 24 الشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، في مدينة بامبلونا الإسبانية.
وكان المنتخب الوطني، تصدر قائمة المتأهلين للبطولة لفئة القتال الجماعي للرجال، بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم، والتي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست العام الماضي.
وأوقعت قرعة البطولة المنتخب الوطني للرجال في القتال الجماعي، في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات تونس، أوكرانيا، سلوفاكيا وكولومبيا، حيث يفتتح المنتخب الوطني منافسات البطولة بملاقاة المنتخب التونسي في مباراته الأولى وبعدها يلتقي في المباراة الثانية مع المنتخب الأوكراني، وفي المباراة الثالثة يواجه المنتخب السلوفاكي، قبل أن يلعب أمام المنتخب الكولومبي، وبعد مرحلة المجموعات، يتأهل الفريقان المصنفان الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

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