الجعفري يتصدر التصنيف العالمي للكراتيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- تصدر لاعب
المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري، التصنيف العالمي للكراتيه لوزن تحت 84 كغم، برصيد 5730 نقطة، مثلما احتل المركز الثاني لفئة تحت 21 عاما للوزن نفسه برصيد 2805 نقطة، وذلك بعد نيله الميدالية الفضية في بطولة العالم، والتي استضافتها مدينة البندقية الإيطالية مؤخرا.
وحافظ لاعب المنتخب الوطني عبدالرحمن المصاطفة على صدارة وزن تحت 67 كغم برصيد 5160 نقطة، وذلك بعد نيله الميدالية الذهبية في بطولة آسيا الـ20 التي أقيمت في الصين مؤخرا.
وجاء لاعب المنتخب الوطني هاني رشيد (صاحب الميدالية الذهبية في بطولة العالم بإيطاليا 2024) في التصنيف العالمي لفئة الشباب لوزن تحت 55 كغم، بالمركز الرابع برصيد 2070 نقطة، وجاء لاعب المنتخب الوطني حاتم الحراسيس (الفائز بالميدالية الفضية في بطولة العالم بإيطاليا 2024) في فئة الناشئين لوزن تحت 57 كغم، بالمركز الرابع برصيد 2970 نقطة، وجاء لاعب المنتخب الوطني يوسف نوفل في فئة تحت 21 عاما لوزن فوق 84 كغم، بالمركز الخامس برصيد 1770 نقطة.
وتقدم لاعب المنتخب الوطني أوس سيف في فئة الشباب لوزن تحت 68 كغم، إلى المركز الخامس برصيد 1750 نقطة، وجاء لاعب المنتخب الوطني وليد قطامش في المركز السادس عشر في الفئة نفسها لوزن تحت 76 كغم، برصيد 1050 نقطة.
وفي الترتيب العام للكبار للتصنيف العالمي، احتل لاعب المنتخب الوطني عفيف غيث في وزن تحت 67 كغم، المركز الثامن برصيد 2535 نقطة، ولاعب المنتخب الوطني حسن المصاروة المركز السادس عشر لوزن تحت 75 كغم برصيد 1830 نقطة، واللاعب عبد الله حماد المركز السادس في وزن تحت 60 كغم، برصيد 3450 نقطة.
من ناحية أخرى، صعد المنتخب الوطني للقتال الجماعي تدريباته استعدادا للمشاركة في منافسات كأس العالم للفرق الذي يقام بالفترة من 22 إلى 24 الشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، في مدينة بامبلونا الإسبانية.
وكان المنتخب الوطني، تصدر قائمة المتأهلين للبطولة لفئة القتال الجماعي للرجال، بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم، والتي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست العام الماضي.
وأوقعت قرعة البطولة المنتخب الوطني للرجال في القتال الجماعي، في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات تونس، أوكرانيا، سلوفاكيا وكولومبيا، حيث يفتتح المنتخب الوطني منافسات البطولة بملاقاة المنتخب التونسي في مباراته الأولى وبعدها يلتقي في المباراة الثانية مع المنتخب الأوكراني، وفي المباراة الثالثة يواجه المنتخب السلوفاكي، قبل أن يلعب أمام المنتخب الكولومبي، وبعد مرحلة المجموعات، يتأهل الفريقان المصنفان الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
MENAFN05112024000072011014ID1108855188
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.