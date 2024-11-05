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السلط والأهلي يتأهلان إلى المباراة النهائية لكأس الأردن لكرة اليد

11/5/2024 11:29:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تأهل فريقا السلط والأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن لكرة اليد للموسم 2024.
وحقق السلط الفوز على فريق كفرنجة بنتيجة 30 - 27، إثر التمديد لشوطين اصافيين، بعد أن سيطر التعادل 24 - 24 على الوفت الأصلي للمباراة، التي جرت أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في الدور قبل النهاىي للبطولة.
وجاء تأهل الأهلي على حساب فريق كفرسوم بتغلبه عليه بنتيجة 24 - 19، في المباراة التي أقيمت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
وحسب برنامج البطولة تقام المباراة النهاىية يوم 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، في الوقت الذي ينتظر فيه قيام الاتحاد بتأجيل المباراة، وذلك بسبب تضارب موعدها مع إقامة ثلاث مباريات في دوري أندية السيدات، تقام في صالتي الأميرة سمية بعمان، ومدينة الحسن بإربد.
وتقام بطولة كأس الأردن والتي تحمل اسم الراحل نظمي السعيد، الذي أدخل اللعبة إلى الأردن مطلع الستينيات، وفق نظام خروج المغلوب من أول مرة.

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