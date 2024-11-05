السلط والأهلي يتأهلان إلى المباراة النهائية لكأس الأردن لكرة اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تأهل فريقا السلط والأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن لكرة اليد للموسم 2024.
وحقق السلط الفوز على فريق كفرنجة بنتيجة 30 - 27، إثر التمديد لشوطين اصافيين، بعد أن سيطر التعادل 24 - 24 على الوفت الأصلي للمباراة، التي جرت أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في الدور قبل النهاىي للبطولة.
وجاء تأهل الأهلي على حساب فريق كفرسوم بتغلبه عليه بنتيجة 24 - 19، في المباراة التي أقيمت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
وحسب برنامج البطولة تقام المباراة النهاىية يوم 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، في الوقت الذي ينتظر فيه قيام الاتحاد بتأجيل المباراة، وذلك بسبب تضارب موعدها مع إقامة ثلاث مباريات في دوري أندية السيدات، تقام في صالتي الأميرة سمية بعمان، ومدينة الحسن بإربد.
وتقام بطولة كأس الأردن والتي تحمل اسم الراحل نظمي السعيد، الذي أدخل اللعبة إلى الأردن مطلع الستينيات، وفق نظام خروج المغلوب من أول مرة.
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