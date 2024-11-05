المنتخب الوطني يحل أخيرا في مجموعته بـالطائرة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - حل المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال بالمركز الرابع والأخير، في المجموعة الثانية من منافسات الدور الأول بالبطولة العربية، بعد خسارته أمام السعودية بنتيجة 3-0، بواقع 21-25، 23-25، و25-22، في المباراة التي جرت أمس في صالة راشد بن عيسى آل خليفة بالعاصمة البحرينية المنامة.
وتصدر المنتخب القطري المجموعة، ومتقدما على المنتخب الكويتي صاحب المركز الثاني، فيما جاء المنتخب السعودي ثالثا.
وخسر المنتخب الوطني أمام الكويت بنتيجة 1-3، وأمام قطر بنتيجة 0-3، ليلاقي أول المجموعة الأولى في المباراة التي تقام في الصالة ذاتها اليوم، والذي بقي حائرا بين المنتخبين التونسي والبحريني في المباراة التي استمرت بينهما حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، في ختام الدور الأول الذي حدد مراكز الفرق من 1 إلى 4 في كل مجموعة.
وما يزال المنتخب الوطني يبحث عن الانسجام والتفاهم وعلاج بعض الأخطاء في تشييد حوائط الصد، وإغلاق الملعب الخلفي، ومراقبة مفاتيح اللعب في المنتخب المنافس، ما جعل الأفضلية بيد المنتخب السعودي، الذي تقدم منذ انطلاق الشوط الأول.
واعتمد المدير الفني للمنتخب الوطني حسن الحصري، على ياسر عثمان، خالد أبو مشرف، محمود عبد العزيز، إياد ماضي، محمود النقيب، مهند جروان، والليبرو أيهم خنفر، وطرح أوراق فهد نعمان، إبراهيم العطلة، عبدالعظيم إدغيش على فترات من المباراة.
ورغم ان المنتخب الوطني بذل جهدا كبيرا في مجاراة نظيره السعودي، وتقليص الفارق في أغلب اشواط المباراة، وتقدم 20-17 في الشوط الثاني، إلا أن خبرة المنافس وامتلاكه للحلول بوجود أوراق نوعية، أبرزها مروان الهوساوي، وليد العتيبي وموفق المطيري، أبقته متقدما، وتميز ايضا في تشكيلة المنتخب السعودي كل من مشاري القرشي، عبدالعزيز هارون، محمد عادل، حسن عبدالله والليبرو حسين جعفر.
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