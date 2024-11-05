Wednesday, 06 November 2024 07:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنتخب الوطني يحل أخيرا في مجموعته بـالطائرة العربية

11/5/2024 11:29:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - حل المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال بالمركز الرابع والأخير، في المجموعة الثانية من منافسات الدور الأول بالبطولة العربية، بعد خسارته أمام السعودية بنتيجة 3-0، بواقع 21-25، 23-25، و25-22، في المباراة التي جرت أمس في صالة راشد بن عيسى آل خليفة بالعاصمة البحرينية المنامة.
وتصدر المنتخب القطري المجموعة، ومتقدما على المنتخب الكويتي صاحب المركز الثاني، فيما جاء المنتخب السعودي ثالثا.
وخسر المنتخب الوطني أمام الكويت بنتيجة 1-3، وأمام قطر بنتيجة 0-3، ليلاقي أول المجموعة الأولى في المباراة التي تقام في الصالة ذاتها اليوم، والذي بقي حائرا بين المنتخبين التونسي والبحريني في المباراة التي استمرت بينهما حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، في ختام الدور الأول الذي حدد مراكز الفرق من 1 إلى 4 في كل مجموعة.
وما يزال المنتخب الوطني يبحث عن الانسجام والتفاهم وعلاج بعض الأخطاء في تشييد حوائط الصد، وإغلاق الملعب الخلفي، ومراقبة مفاتيح اللعب في المنتخب المنافس، ما جعل الأفضلية بيد المنتخب السعودي، الذي تقدم منذ انطلاق الشوط الأول.
واعتمد المدير الفني للمنتخب الوطني حسن الحصري، على ياسر عثمان، خالد أبو مشرف، محمود عبد العزيز، إياد ماضي، محمود النقيب، مهند جروان، والليبرو أيهم خنفر، وطرح أوراق فهد نعمان، إبراهيم العطلة، عبدالعظيم إدغيش على فترات من المباراة.
ورغم ان المنتخب الوطني بذل جهدا كبيرا في مجاراة نظيره السعودي، وتقليص الفارق في أغلب اشواط المباراة، وتقدم 20-17 في الشوط الثاني، إلا أن خبرة المنافس وامتلاكه للحلول بوجود أوراق نوعية، أبرزها مروان الهوساوي، وليد العتيبي وموفق المطيري، أبقته متقدما، وتميز ايضا في تشكيلة المنتخب السعودي كل من مشاري القرشي، عبدالعزيز هارون، محمد عادل، حسن عبدالله والليبرو حسين جعفر.

MENAFN05112024000072011014ID1108855186

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث