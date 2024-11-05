الحرمان وراء تراجع سحاب بدوري الدرجة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – يمر فريق سحاب بأزمة حقيقية في مشاركته الحالية بدوري
أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، ويقبع الفريق الذي يحمل ذكريات جميلة في دوري المحترفين لن ينساها عشاقه، بالمركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 4 نقاط، بعدما تعرض للخسارة في 5 مناسبات وحقق الفوز مرة واحدة، وتعادل في أخرى، وأصبح في وضع لا يحسد عليه، خصوصا في ظل هبوط 4 فرق لدوري الدرجة الثانية هذا الموسم.
ولم يعتد جمهور سحاب على أن يكون فريقه يصارع من أجل الابتعاد والهروب من شبح الهبوط في منافسات دوري الدرجة الأولى، بل كان في المرات السابقة من أسرع الفرق عودة لدوري المحترفين.
وقال المدير الفني لفريق سحاب كامل جعارة: "هناك محاولات جادة من أهالي مدينة سحاب ومحبو الفريق، للمساهمة في رفع القيد عن التسجيل وتقييد اللاعبين، الذين تم التعاقد معهم قبل بداية الموسم الحالي، في وقفة غير غريبة على أهالي سحاب الذين كانوا سندا وعونا للفريق على مدار سنواته الطويلة".
وأضاف في حديثه لـ"الغد": "تعاقد النادي قبل بداية الموسم مع عدد من اللاعبين المميزين، والذين يخدمون الفريق فنيا، وكانت فترة التحضير والإعداد مميزة مع خوض العديد من المباريات الودية، والتي ساهمت في وصول الفريق لمرحلة متقدمة من الجاهزية البدنية والفنية، ولكن قبل المباراة الأولى في الدوري تفاجأ الجميع، بأن النادي محروم من القيد بسبب مستحقات لاعبين سابقين".
وقال: "الحرمان من القيد أجبرنا على الاعتماد على أبناء النادي من فئتي 19 سنة و17 سنة، والذين لم يكونوا جاهزين فنيا بشكل كامل ويحتاجون المزيد من العمل لتحقيق الانسجام في منظومة الفريق، ورغم كل الظروف والتحديات قدم الشباب مباريات قوية وخسر الفريق عدد من اللقاءات بفارق الخبرة".
وشكلت حالة فريق سحاب أكثر من علامة استفهام، خصوصا أن الفريق عاش 4 مواسم متتالية في دوري المحترفين قبل الهبوط بالموسم الماضي لدوري "المظاليم"، تاركا خلفه ذكريات جميلة. وشارك الفريق في دوري المحترفين منذ تطبيق نظام الاحتراف في 5 نسخ مختلفة، أولها العام 2016-2017، قبل عودته مجددا للأولى، فيما شارك بنسخ الأعوام 2020، 2021، 2022 و2023-2024، لكن صموده لم يستمر طويلا.
ويرى المدرب الوطني وابن النادي فهد الجلاد، أن الأمور كانت تسير بشكلها الصحيح عقب التعاقد مع المدير الفني كامل جعارة، الذي استقطب عددا من اللاعبين الذين يخدمون الفريق ويحققون الهدف بعودة سريعة، إلى مكانة سحاب في دوري المحترفين.
وأردف: "ما يحصل حاليا مع الفريق من تراجع فني ونتائج لا ترضي الجماهير السحابية يعود لأمر إداري وليس فنينا، بسبب عدم فك الحرمان وتسجيل اللاعبين الذين تم التعاقد معهم، والأيام المقبلة قادرة على تغيير الحالة من خلال "فزعة" لإعادة التسجيل وتعزيز صفوف الفريق، والثقة كبيرة والآمال عريضة بالجهاز الفني لقيادة سحاب لبر الأمان، والبقاء بدوري الدرجة الأولى والتخطيط الجيد للموسم المقبل".
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