Wednesday, 06 November 2024 07:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحرمان وراء تراجع سحاب بدوري الدرجة الأولى

11/5/2024 11:29:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – يمر فريق سحاب بأزمة حقيقية في مشاركته الحالية بدوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، ويقبع الفريق الذي يحمل ذكريات جميلة في دوري المحترفين لن ينساها عشاقه، بالمركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 4 نقاط، بعدما تعرض للخسارة في 5 مناسبات وحقق الفوز مرة واحدة، وتعادل في أخرى، وأصبح في وضع لا يحسد عليه، خصوصا في ظل هبوط 4 فرق لدوري الدرجة الثانية هذا الموسم.
ولم يعتد جمهور سحاب على أن يكون فريقه يصارع من أجل الابتعاد والهروب من شبح الهبوط في منافسات دوري الدرجة الأولى، بل كان في المرات السابقة من أسرع الفرق عودة لدوري المحترفين.
وقال المدير الفني لفريق سحاب كامل جعارة: "هناك محاولات جادة من أهالي مدينة سحاب ومحبو الفريق، للمساهمة في رفع القيد عن التسجيل وتقييد اللاعبين، الذين تم التعاقد معهم قبل بداية الموسم الحالي، في وقفة غير غريبة على أهالي سحاب الذين كانوا سندا وعونا للفريق على مدار سنواته الطويلة".
وأضاف في حديثه لـ"الغد": "تعاقد النادي قبل بداية الموسم مع عدد من اللاعبين المميزين، والذين يخدمون الفريق فنيا، وكانت فترة التحضير والإعداد مميزة مع خوض العديد من المباريات الودية، والتي ساهمت في وصول الفريق لمرحلة متقدمة من الجاهزية البدنية والفنية، ولكن قبل المباراة الأولى في الدوري تفاجأ الجميع، بأن النادي محروم من القيد بسبب مستحقات لاعبين سابقين".
وقال: "الحرمان من القيد أجبرنا على الاعتماد على أبناء النادي من فئتي 19 سنة و17 سنة، والذين لم يكونوا جاهزين فنيا بشكل كامل ويحتاجون المزيد من العمل لتحقيق الانسجام في منظومة الفريق، ورغم كل الظروف والتحديات قدم الشباب مباريات قوية وخسر الفريق عدد من اللقاءات بفارق الخبرة".
وشكلت حالة فريق سحاب أكثر من علامة استفهام، خصوصا أن الفريق عاش 4 مواسم متتالية في دوري المحترفين قبل الهبوط بالموسم الماضي لدوري "المظاليم"، تاركا خلفه ذكريات جميلة. وشارك الفريق في دوري المحترفين منذ تطبيق نظام الاحتراف في 5 نسخ مختلفة، أولها العام 2016-2017، قبل عودته مجددا للأولى، فيما شارك بنسخ الأعوام 2020، 2021، 2022 و2023-2024، لكن صموده لم يستمر طويلا.
ويرى المدرب الوطني وابن النادي فهد الجلاد، أن الأمور كانت تسير بشكلها الصحيح عقب التعاقد مع المدير الفني كامل جعارة، الذي استقطب عددا من اللاعبين الذين يخدمون الفريق ويحققون الهدف بعودة سريعة، إلى مكانة سحاب في دوري المحترفين.
وأردف: "ما يحصل حاليا مع الفريق من تراجع فني ونتائج لا ترضي الجماهير السحابية يعود لأمر إداري وليس فنينا، بسبب عدم فك الحرمان وتسجيل اللاعبين الذين تم التعاقد معهم، والأيام المقبلة قادرة على تغيير الحالة من خلال "فزعة" لإعادة التسجيل وتعزيز صفوف الفريق، والثقة كبيرة والآمال عريضة بالجهاز الفني لقيادة سحاب لبر الأمان، والبقاء بدوري الدرجة الأولى والتخطيط الجيد للموسم المقبل".

MENAFN05112024000072011014ID1108855185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث