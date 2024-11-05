النشامى يفكر باصطحاب طاه خاص استعدادا لمباراة العراق.. 1500 دولار في حسابات لاعبي المنتخب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
منتخب النشامى يفكر باصطحاب طاه خاص إلى العراق
تفيد المعلومات أن المنتخب الوطني لكرة القدم، يفكر جديا باصطحاب طاه خاص إلى العراق يوم 13 الشهر الحالي، استعدادا لملاقاة المنتخب العراقي الشقيق في اليوم التالي، في الجولة الخامسة من تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
ووفق المعلومات فإن مشاورات جرت داخل منظومة المنتخب الوطني، مفادها ضرورة اصطحاب طاه خاص مع المنتخب إلى مدينة البصرة، انطلاقا من رغبة المنتخب ومدربه المغربي جمال سلامي، في الحفاظ على نسق غذائي ثابت للاعبين، يتوازى مع ما اعتادوا عليه خلال الفترة الماضية، وضرورة ألا تتغير طبيعة الطعام على اللاعبين ليلة المباراة.
ويعد اصطحاب طهاة أو طباخين مع المنتخبات خلال السفر أمرا اعتياديا وروتينيا يأتي بناء على طلب المدربين أو اللاعبين، من أجل الحفاظ على نظام غذائي معين اعتاد عليه الفريق أو المنتخب، خاصة وأن الجهاز المسؤول عن تغذية اللاعبين في المنتخبات دائما ما يفضلون استمرار البرنامج الغذائي المعتاد.
ويحرص المنتخب الوطني على توفير متطلبات لاعبيه خلال تصفيات الدور الحاسم، من خلال رصد المكافآت، وتوفير طائرات خاصة لنقل النشامى، أملا في تحقيق حلم الوصول للمونديال.
1500 دولار في حسابات لاعبي المنتخب
أرسل اتحاد كرة القدم مبلغ 1500 دولار لحساب كل لاعب من لاعبي المنتخب الوطني، مكافأة الفوز الذي تحقق أخيرا على منتخب سلطنة عمان، في الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.
وحرص الاتحاد وضع هذا المبلغ في حسابات اللاعبين، قبيل سفر المنتخب إلى العراق والكويت، لملاقاة المنتخبين الشقيقين، في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات المونديال.
وينتظر أن يخصص اتحاد الكرة أيضا مبلغ 3000 آلاف دولار، مكافأة في حال الفوز على العراق ومثلها في حال الفوز على الكويت، وفق اللائحة الداخلية للمنتخب الوطني.
وتنص لوائح المنتخب الوطني على حصول كل لاعب على مبلغ 3000 آلاف دولار في حال الفوز في كل مباراة بيتية، و6 آلاف دولار في حال الفوز في كل مباراة خارج الديار، على أن يحصل اللاعبون على نصف قيمة المكافأة بعد المباراة، فيما يتم تأجيل النصف الآخر، بعد التأهل إلى المونديال.
لاعبون يتفقون على "تطفيش" المدرب
كشف مصدر في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن عددا من اللاعبين في الفريق، اتفقوا على "تطفيش" المدير الفني، بسبب عدم الرضا على أدائه الفني وطريقته في التعامل.
ورغم وجود مؤيدين للمدرب من اللاعبين، إلا أن الغالبية أبلغت الإدارة بعدم رغبتها في استمرار المدرب، وهذا دفع اللاعبين للاتفاق ضمنا بتهميش المدرب خلال التدريبات، واللجوء للتعامل بفاعلية أكبر مع مساعد المدرب، على أمل نجاح مساعيهم في فرض تغيير فني في الفريق.
الحسين إربد يعد بحل شكوى الجليل في المحكمة
تفيد المعلومات أن نادي الحسين إربد يسعى لحل إشكاليته مع نادي الجليل وديا، ودون الحاجة إلى المحاكم، فيما يتعلق بحصة الجليل من صفقة انتقال لاعبه عبيدة النمارنة إلى الحسين إربد.
وقدم نادي الجليل، شكوى رسمية في المحكمة، ضد نادي الحسين إربد، لمطالبته بمبلغ مالي يصل إلى 6 آلاف دينار، وهي قيمة مستحقات الجليل من صفقة انتقال نجم فريقه الكروي النمارنة.
وقال مصدر في نادي الجليل، في تصريح لـ"الغد" أن النادي اشتكى رسميا في المحكمة، بعد أن تعذر الحصول على المبلغ رغم مرور المدة المتفق عليها.
المعلومات الواردة لـ"الغد"، تفيد أن نادي الحسين وعد بحل الموضوع قريبا، من خلال دفع مستحقات الجليل، على أمل إنهاء القضية قريبا ووديا، لا سيما وأن النادي يسعى للحفاظ على علاقات مثالية مع جميع الأندية.
سمارة في طريقه للحفاظ على رئاسة نادي الرمثا
بات رئيس نادي الرمثا الحالي خالد سمارة، في طريقه للحفاظ على رئاسة النادي لدورة جديدة، خلال الانتخابات التي تجري يوم 18 الشهر الحالي.
ورغم حديث البعض عن نية الترشح لرئاسة النادي، إلا أن الأيام الأخيرة، كشفت عن حظوظ أوفر لسمارة في ظل تراجع مرشحين عن نية الترشح، ما يعني التوجه للتجديد للرئيس الحالي الذي تنتظره مهمة شاقة في ظل مديونية النادي الكبيرة، وطموحات الجماهير الكبيرة بالعودة إلى منصات التتويج.
أما على صعيد عضوية الإدارة، فإن هناك محاولات لإقناع أعضاء في الإدارة الحالية لعدم الترشح، ومحاولة استقطاب أعضاء آخرين، بانتظار الحسم قريبا.
كواليس النجوم
. مسؤول في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن تخوف الإدارات من فترات توقف الدوري، كون هذه الفترة تعتبر بيئة خصبة للاعبين للتفرغ للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، ما يحدث فوضى داخل الفريق، بسبب عدم قدرة الإداراة على تلبية متطلبات اللاعبين.
. لاعب فريق شباب العقبة محمد هشام، يحظى بإشادة المتابعين، لمستواه الفني المتميز.. اللاعب انتقل إلى شباب العقبة قادما من الوحدات، كما سبق له الاحتراف في فريق شباب بلاطة الفلسطيني.
. مشجع متمرس لأحد أندية المحترفين، وجه نصيحة للمدير الفني لفريق الكرة، بإيقاف اشتباكاته الدائمة مع الجماهير وعدم الدخول في جدال مع المشجعين، والتفرغ لتدريب الفريق، متمنيا على المدرب أن يضبط أعصابه عند الانتقاد وعدم الرد على ما يكتبه الجمهور أو يتحدث فيه.
. مسؤول سابق في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، قال إن ناديه يملك أمينا للسر دائما ما يشبه نفسه بأميني سر اتحاد الكرة السابقين فادي زريقات وخليل السالم، معتبرا أنهما أقوى من تقلد هذا المنصب.. أمين سر النادي ووفق المسؤول السابق، يتباهى دائما بكونه شبيها لزريقات والسالم، متمنيا على الجميع الإيمان بقدراته.
. اللاعب محمد أبو زريق "شرارة" المحترف في فريق الشرطة العراقي، ينتظر أن يلتحق اليوم بتدريبات المنتخب الفردية.. الشرطة العراقي تعرض لخسارة كبيرة بدوري أبطال آسيا أول من أمس أمام فريق الأهلي السعودي بنتيجة 1-5.
. جمهور الكرك والرمثا، يترقبان قرارا من اتحاد الكرة بشأن مباراة إياب الدور نصف النهائي من دوري الدرجة الثالثة، والتي جمعت فريقي مؤاب وسهل حوران.
. محاولات داخل نادي الجزيرة، للتخلص من الفوضى الانتخابية التي يشهدها النادي مع قرب حلول موعد انتخاب إدارة جديدة.
اللاعب محمد هشام - (من المصدر)
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