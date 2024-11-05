النشامى يفكر باصطحاب طاه خاص استعدادا لمباراة العراق.. 1500 دولار في حسابات لاعبي المنتخب

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



النشامى يفكر باصطحاب طاه خاص إلى العراق

تفيد المعلومات أن المنتخب الوطني لكرة القدم، يفكر جديا باصطحاب طاه خاص إلى العراق يوم 13 الشهر الحالي، استعدادا لملاقاة المنتخب العراقي الشقيق في اليوم التالي، في الجولة الخامسة من تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.



ووفق المعلومات فإن مشاورات جرت داخل منظومة المنتخب الوطني، مفادها ضرورة اصطحاب طاه خاص مع المنتخب إلى مدينة البصرة، انطلاقا من رغبة المنتخب ومدربه المغربي جمال سلامي، في الحفاظ على نسق غذائي ثابت للاعبين، يتوازى مع ما اعتادوا عليه خلال الفترة الماضية، وضرورة ألا تتغير طبيعة الطعام على اللاعبين ليلة المباراة.



ويعد اصطحاب طهاة أو طباخين مع المنتخبات خلال السفر أمرا اعتياديا وروتينيا يأتي بناء على طلب المدربين أو اللاعبين، من أجل الحفاظ على نظام غذائي معين اعتاد عليه الفريق أو المنتخب، خاصة وأن الجهاز المسؤول عن تغذية اللاعبين في المنتخبات دائما ما يفضلون استمرار البرنامج الغذائي المعتاد.



ويحرص المنتخب الوطني على توفير متطلبات لاعبيه خلال تصفيات الدور الحاسم، من خلال رصد المكافآت، وتوفير طائرات خاصة لنقل النشامى، أملا في تحقيق حلم الوصول للمونديال.



1500 دولار في حسابات لاعبي المنتخب

أرسل اتحاد كرة القدم مبلغ 1500 دولار لحساب كل لاعب من لاعبي المنتخب الوطني، مكافأة الفوز الذي تحقق أخيرا على منتخب سلطنة عمان، في الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.



وحرص الاتحاد وضع هذا المبلغ في حسابات اللاعبين، قبيل سفر المنتخب إلى العراق والكويت، لملاقاة المنتخبين الشقيقين، في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات المونديال.



وينتظر أن يخصص اتحاد الكرة أيضا مبلغ 3000 آلاف دولار، مكافأة في حال الفوز على العراق ومثلها في حال الفوز على الكويت، وفق اللائحة الداخلية للمنتخب الوطني.



وتنص لوائح المنتخب الوطني على حصول كل لاعب على مبلغ 3000 آلاف دولار في حال الفوز في كل مباراة بيتية، و6 آلاف دولار في حال الفوز في كل مباراة خارج الديار، على أن يحصل اللاعبون على نصف قيمة المكافأة بعد المباراة، فيما يتم تأجيل النصف الآخر، بعد التأهل إلى المونديال.



لاعبون يتفقون على "تطفيش" المدرب

كشف مصدر في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن عددا من اللاعبين في الفريق، اتفقوا على "تطفيش" المدير الفني، بسبب عدم الرضا على أدائه الفني وطريقته في التعامل.



ورغم وجود مؤيدين للمدرب من اللاعبين، إلا أن الغالبية أبلغت الإدارة بعدم رغبتها في استمرار المدرب، وهذا دفع اللاعبين للاتفاق ضمنا بتهميش المدرب خلال التدريبات، واللجوء للتعامل بفاعلية أكبر مع مساعد المدرب، على أمل نجاح مساعيهم في فرض تغيير فني في الفريق.



الحسين إربد يعد بحل شكوى الجليل في المحكمة

تفيد المعلومات أن نادي الحسين إربد يسعى لحل إشكاليته مع نادي الجليل وديا، ودون الحاجة إلى المحاكم، فيما يتعلق بحصة الجليل من صفقة انتقال لاعبه عبيدة النمارنة إلى الحسين إربد.



وقدم نادي الجليل، شكوى رسمية في المحكمة، ضد نادي الحسين إربد، لمطالبته بمبلغ مالي يصل إلى 6 آلاف دينار، وهي قيمة مستحقات الجليل من صفقة انتقال نجم فريقه الكروي النمارنة.



وقال مصدر في نادي الجليل، في تصريح لـ"الغد" أن النادي اشتكى رسميا في المحكمة، بعد أن تعذر الحصول على المبلغ رغم مرور المدة المتفق عليها.

المعلومات الواردة لـ"الغد"، تفيد أن نادي الحسين وعد بحل الموضوع قريبا، من خلال دفع مستحقات الجليل، على أمل إنهاء القضية قريبا ووديا، لا سيما وأن النادي يسعى للحفاظ على علاقات مثالية مع جميع الأندية.



سمارة في طريقه للحفاظ على رئاسة نادي الرمثا

بات رئيس نادي الرمثا الحالي خالد سمارة، في طريقه للحفاظ على رئاسة النادي لدورة جديدة، خلال الانتخابات التي تجري يوم 18 الشهر الحالي.



ورغم حديث البعض عن نية الترشح لرئاسة النادي، إلا أن الأيام الأخيرة، كشفت عن حظوظ أوفر لسمارة في ظل تراجع مرشحين عن نية الترشح، ما يعني التوجه للتجديد للرئيس الحالي الذي تنتظره مهمة شاقة في ظل مديونية النادي الكبيرة، وطموحات الجماهير الكبيرة بالعودة إلى منصات التتويج.



أما على صعيد عضوية الإدارة، فإن هناك محاولات لإقناع أعضاء في الإدارة الحالية لعدم الترشح، ومحاولة استقطاب أعضاء آخرين، بانتظار الحسم قريبا.

كواليس النجوم

. مسؤول في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن تخوف الإدارات من فترات توقف الدوري، كون هذه الفترة تعتبر بيئة خصبة للاعبين للتفرغ للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، ما يحدث فوضى داخل الفريق، بسبب عدم قدرة الإداراة على تلبية متطلبات اللاعبين.

. لاعب فريق شباب العقبة محمد هشام، يحظى بإشادة المتابعين، لمستواه الفني المتميز.. اللاعب انتقل إلى شباب العقبة قادما من الوحدات، كما سبق له الاحتراف في فريق شباب بلاطة الفلسطيني.

. مشجع متمرس لأحد أندية المحترفين، وجه نصيحة للمدير الفني لفريق الكرة، بإيقاف اشتباكاته الدائمة مع الجماهير وعدم الدخول في جدال مع المشجعين، والتفرغ لتدريب الفريق، متمنيا على المدرب أن يضبط أعصابه عند الانتقاد وعدم الرد على ما يكتبه الجمهور أو يتحدث فيه.

. مسؤول سابق في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، قال إن ناديه يملك أمينا للسر دائما ما يشبه نفسه بأميني سر اتحاد الكرة السابقين فادي زريقات وخليل السالم، معتبرا أنهما أقوى من تقلد هذا المنصب.. أمين سر النادي ووفق المسؤول السابق، يتباهى دائما بكونه شبيها لزريقات والسالم، متمنيا على الجميع الإيمان بقدراته.

. اللاعب محمد أبو زريق "شرارة" المحترف في فريق الشرطة العراقي، ينتظر أن يلتحق اليوم بتدريبات المنتخب الفردية.. الشرطة العراقي تعرض لخسارة كبيرة بدوري أبطال آسيا أول من أمس أمام فريق الأهلي السعودي بنتيجة 1-5.

. جمهور الكرك والرمثا، يترقبان قرارا من اتحاد الكرة بشأن مباراة إياب الدور نصف النهائي من دوري الدرجة الثالثة، والتي جمعت فريقي مؤاب وسهل حوران.

. محاولات داخل نادي الجزيرة، للتخلص من الفوضى الانتخابية التي يشهدها النادي مع قرب حلول موعد انتخاب إدارة جديدة.









اللاعب محمد هشام - (من المصدر)