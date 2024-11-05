الحسين إربد يخوض مواجهة صعبة أمام ناساف في أبطال آسيا 2 اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – يرنو فريق الحسين إلى مواصلة انطلاقته المميزة في دوري أبطال آسيا 2، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في المسابقة، عندما يحل ضيفا“ثقيل الظل” على نظيره فريق ناساف الأوزبكي عند الخامسة من مساء اليوم على ملعب كارشي، في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
ورغم صعوبة فريق ناساف على أرضه وبين جمهوره، إلا أن“الأصفر”، يدخل اللقاء وسط معنويات مرتفعة، عقب الأداء الفني الجيد والنتائج الرقمية الطيبة في منافسات البطولات المحلية والآسيوية، حيث يعد الفريق الوحيد الذي تأهل للدور نصف النهائي من بطولة الدرع، ويتصدر الدوري بفارق 5 نقاط.
وتقام المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها اليوم، بين فريقي الكويت الكويتي وشباب أهلي دبي عند الساعة السابعة مساء على ملعب نادي الكويت، ويتصدر فريق شباب أهلي دبي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على الحسين صاحب المركز الثاني، وناساف كارشي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما بقي الكويت في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة.
وتبدو الأوراق الفنية للفريقين مكشوفة أمام البرتغالي جواو موتا“الحسين” و روزيكول بيردييف“ناساف”، في ظل معطيات اللقاء الماضي، الذي جرى قبل فترة بسيطة في عمان وانتهت لصالح الحسين بهدفين لهدف، إضافة إلى رصد ومتابعة مبارياتهما السابقة، وهذا يضع حسابات كل فريق من المباراة على المحك.
موتا الذي يدرك أهمية نقاط المباراة وضرورة عدم الخسارة والتفريط بالمركز الثاني، سيعمل على تحقيق التوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي، وعدم المبالغة في الهجوم وترك المساحات أمام لاعبي ناساف الذين يجيدون التحرك فيها وإرسال الكرات العرضية المتقنة، إضافة إلى السرعة في الارتدادات ونقل الكرة من ملعبهم لملعب الحسين، ومع امتلاك موتا أوراقا فنية متنوعة وخيارات قادرة على تطبيق فكره وأسلوب اللعب، تعتمد التشكيلة على الطريقة التي سيبدأ بها مجريات الشوط الأول، وينتظر أن يبدأبكل من: يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، إيتالو سيلفا، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، عارف الحاج ورزق بني هاني، في ظل غياب عبد العزيز اندي عن المباراة للإصابة، وتعد أوراق إحسان حداد، أحمد ثائر، عبدالله العطار، مجدي العطار وسيف درويش، جاهزة لتكون في التشكيلة الأساسية والتعويض حسب مجريات اللقاء.
من جانبه، يبحث فريق ناساف عن رد الاعتبار من الخسارة أمام الحسين والعودة لسكة الانتصارات والاقتراب من مقدمة المجموعة، واستغلال عاملي الأرض والجمهور، والحالة المعوية العالية، بعد حسمه لقب الدوري الأوزبكي الغائب عن خزائنه منذ سنوات.
وسيعمل مدربه روزيكول بيردييف، على الضغط المبكر على مرمى يزيد أبو ليلى سعيا وراء تسجيل هدف يريح الأعصاب و”يخربط” أوراق موتا، وينتظر أن يدفع بيردييف بتشكيلة يغلب عليها النسق الهجومي من خلال كل من: عبد الواحد نعتموف، شوخجاخون سولتمرادوف، ديلشودجون كوميلوف، فالنتينو يويل (مرادبيك رحمتوف)، شيرزود نصرللاييف، أكمل موزغوفوي، بوبير عبدالخالقوف، شاروف محيالدينوف (دونيورجون نارزوللاييف)، أيبك بوزوروف (جامبولي جيغاوري)، ماركو ستانوجيفيتش (فيكتور ماثيوس) وشكرت محمديف (ايغور غولبان).
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس، أكد جواو موتا، أن فريقه جاهزا للمواجهة وتقديم أداء يليق بسمعة الحسين الذي يسعى للتواجد في الدور الثاني من البطولة الآسيوية.
وأضاف:“المعنويات مرتفعة والإصرار كبير على العودة بنقاط اللقاء وتكرار الفوز أمام فريق صعب ومتمرس، يملك خبرات فنية واسعة، ويظهر قوة عندما يلعب أمام الفرق الأردنية”.
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