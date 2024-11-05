Wednesday, 06 November 2024 07:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحسين إربد يخوض مواجهة صعبة أمام ناساف في أبطال آسيا 2 اليوم

11/5/2024 11:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – يرنو فريق الحسين إلى مواصلة انطلاقته المميزة في دوري أبطال آسيا 2، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في المسابقة، عندما يحل ضيفا“ثقيل الظل” على نظيره فريق ناساف الأوزبكي عند الخامسة من مساء اليوم على ملعب كارشي، في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
ورغم صعوبة فريق ناساف على أرضه وبين جمهوره، إلا أن“الأصفر”، يدخل اللقاء وسط معنويات مرتفعة، عقب الأداء الفني الجيد والنتائج الرقمية الطيبة في منافسات البطولات المحلية والآسيوية، حيث يعد الفريق الوحيد الذي تأهل للدور نصف النهائي من بطولة الدرع، ويتصدر الدوري بفارق 5 نقاط.
وتقام المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها اليوم، بين فريقي الكويت الكويتي وشباب أهلي دبي عند الساعة السابعة مساء على ملعب نادي الكويت، ويتصدر فريق شباب أهلي دبي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على الحسين صاحب المركز الثاني، وناساف كارشي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما بقي الكويت في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة.
وتبدو الأوراق الفنية للفريقين مكشوفة أمام البرتغالي جواو موتا“الحسين” و روزيكول بيردييف“ناساف”، في ظل معطيات اللقاء الماضي، الذي جرى قبل فترة بسيطة في عمان وانتهت لصالح الحسين بهدفين لهدف، إضافة إلى رصد ومتابعة مبارياتهما السابقة، وهذا يضع حسابات كل فريق من المباراة على المحك.
موتا الذي يدرك أهمية نقاط المباراة وضرورة عدم الخسارة والتفريط بالمركز الثاني، سيعمل على تحقيق التوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي، وعدم المبالغة في الهجوم وترك المساحات أمام لاعبي ناساف الذين يجيدون التحرك فيها وإرسال الكرات العرضية المتقنة، إضافة إلى السرعة في الارتدادات ونقل الكرة من ملعبهم لملعب الحسين، ومع امتلاك موتا أوراقا فنية متنوعة وخيارات قادرة على تطبيق فكره وأسلوب اللعب، تعتمد التشكيلة على الطريقة التي سيبدأ بها مجريات الشوط الأول، وينتظر أن يبدأبكل من: يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، إيتالو سيلفا، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، عارف الحاج ورزق بني هاني، في ظل غياب عبد العزيز اندي عن المباراة للإصابة، وتعد أوراق إحسان حداد، أحمد ثائر، عبدالله العطار، مجدي العطار وسيف درويش، جاهزة لتكون في التشكيلة الأساسية والتعويض حسب مجريات اللقاء.
من جانبه، يبحث فريق ناساف عن رد الاعتبار من الخسارة أمام الحسين والعودة لسكة الانتصارات والاقتراب من مقدمة المجموعة، واستغلال عاملي الأرض والجمهور، والحالة المعوية العالية، بعد حسمه لقب الدوري الأوزبكي الغائب عن خزائنه منذ سنوات.
وسيعمل مدربه روزيكول بيردييف، على الضغط المبكر على مرمى يزيد أبو ليلى سعيا وراء تسجيل هدف يريح الأعصاب و”يخربط” أوراق موتا، وينتظر أن يدفع بيردييف بتشكيلة يغلب عليها النسق الهجومي من خلال كل من: عبد الواحد نعتموف، شوخجاخون سولتمرادوف، ديلشودجون كوميلوف، فالنتينو يويل (مرادبيك رحمتوف)، شيرزود نصرللاييف، أكمل موزغوفوي، بوبير عبدالخالقوف، شاروف محيالدينوف (دونيورجون نارزوللاييف)، أيبك بوزوروف (جامبولي جيغاوري)، ماركو ستانوجيفيتش (فيكتور ماثيوس) وشكرت محمديف (ايغور غولبان).
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس، أكد جواو موتا، أن فريقه جاهزا للمواجهة وتقديم أداء يليق بسمعة الحسين الذي يسعى للتواجد في الدور الثاني من البطولة الآسيوية.
وأضاف:“المعنويات مرتفعة والإصرار كبير على العودة بنقاط اللقاء وتكرار الفوز أمام فريق صعب ومتمرس، يملك خبرات فنية واسعة، ويظهر قوة عندما يلعب أمام الفرق الأردنية”.

MENAFN05112024000072011014ID1108855183

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث