المتخصص سيزار يمنح الوحدات نقاط استقلال دوشنبه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - حقق الوحدات فوزه الثالث في مسابقة مسابقة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بتغلبه أمس على ضيفه استقلال دوشنبه بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وواصل المهاجم السنغالي أوسينو سيزار تألقه في البطولة، عبر إحرازه هدف المباراة الوحيد قبل نهاية الزمن الأصلي بـ13 دقيقة، ليرفع رصيده في البطولة إلى 4 أهداف، ويرفع رصيد الوحدات إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 3 نقاط أمام الشارقة، و7 أمام سباهان أصفهان، علما بأن الأخيرين التقيا في وقت متأخر من مساء أمس في العاصمة القطربة الدوحة، وفوز الشارقة، يعني ضمان الوحدات التأهل إلى الدور ثمن النهائي.
وشهدت المباراة التي حضرها 1934 مشجعا من المدرجات، متابعة المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي على المنصة الرئيسية، حيث عاد مؤخرا من المغرب تمهيدا لإعلان قائمة“النشامى” لمواجهتي العراق والكويت بتصفيات كأس العالم 2026.
ويخوض الوحدات مواجهته المقبلة بدوري أبطال آسيا 2 مع سباهان أصفهان يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي، والمتوقع إقامتها بقطر أيضا بسبب الأوضاع السياسية الراهنة.
وبالعودة لتفاصيل المباراة، فقد دخل فريق الوحدات تحت قيادة المدير الفني رأفت علي بتشكيلة مكونة من عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، يوسف أبو الجزر، دانيال عفانة، مصطفى كمال، محمود شوكت، مهند سمرين، عامر جاموس، أوسينو سيزار وإبراهيم صبرة.
وأشرك المدير الفني لفريق استقلال دوشنبه الطاجكي إيغور تشيريفنتشينكو بصفة أساسية كل من نيكولا ستوزيش، صادقجون قربانوف، أوليكسي لارين، كيتا سوزوكي، ماثيو ميلار، أميربيك جورابوييف، أليشير جليلوف، شيرفوني ماباتشويف، إحسان بانشانبي، داركو أيليسكي ورستم سويروف.
وغابت الخطورة الحقيقية عن مرمى الطرفين خلال أحداث الشوط الأول، وسط إشهار مبكر من الحكم السعودي ماجد الشمراني للبطاقات الصفراء بوجه لاعبي الوحدات سيزار وأبو الجزر، ليعتمد الوحدات على إغلاق مناطقه الخلفية واللجوء إلى الهجمات المرتدة، دون أن تنجح خطته في تحقيق المراد.
ووصل الضيف لمرمى الوحدات في أكثر من مناسبة، أخطرها عندما زار الشباك عند الدقيقة 32 من زمن اللقاء عبر ماثيو ميلار، إلا أن الهدف تم إلغاؤه بداعي التسلل، لتنتهي الحصة الأولى بتعادل سلبي، وسط أداء باهت من الوحدات.
وظهر“الأخضر” بصورة أفضل نسبيا مع بداية الشوط الثاني، وهدد مرمى استقلال دوشنبه بمناسبتين عبر سمرين، ليجري مدرب الوحدات أول تبديلاته قبل انقضاء ربع الساعة الأخيرة بسحب ورقة أبو الجزر والدفع بصالح راتب لتنشيط المنطقة الأمامية، ليأتي سيزار ويطلق كرة منخفضة من مسافة بعيدة أفلتت من بين يدي الحارس، معلنا تقدم الوحدات بهدف عند الدقيقة 77، قبل أن ينقذ الفاخوري محاولة أميربيك جورابوييف في الوقت بدل من الضائع من المباراة.
وحصل سيزار على جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثالثة من أصل 4 مباريات للوحدات بالبطولة القارية، حيث مرر الكرة 35 مرة بنسبة دقة وصلت إلى 66 %، كما صنع 3 فرص لزملائه خلال اللقاء.
وأوضح المدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن اللقاء لم يكن سهلا، أمام منافس يلعب بعيدا عن الضغوطات، في ظل خروجه من حسابات التنافس، ويملك عناصر مميزة في صفوفه والدليل حصوله على لقب دوري بلاده مؤخرا.
وقدم علي التهنئة لإدارة النادي التي وقفت مع الفريق بقوة في الأيام الماضية، وإلى اللاعبين الذين يقدمون مستويات جيدة ويلعبون لاسم النادي، مؤكدا بأن الفريق نجح في تحقيق الأهم وحصد نقاط اللقاء.
وأضاف:“قدمنا بداية مثالية في البطولة الآسيوية، وسنفكر بالفوز في المباراتين المقبلتين بغض النظر عن حسم التأهل من عدمه”.
وأشاد مدرب الوحدات باللاعب مهند سمرين وبدوره الكبير في هجوم الفريق، وتطوره الملحوظ الموسم الحالي، مشيرا إلى أن وصوله لمرمى المنافس بطرق مختلفة، أمر في غاية الأهمية ويغطي على إهداره الفرص.
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