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المتخصص سيزار يمنح الوحدات نقاط استقلال دوشنبه

11/5/2024 11:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - حقق الوحدات فوزه الثالث في مسابقة مسابقة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بتغلبه أمس على ضيفه استقلال دوشنبه بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وواصل المهاجم السنغالي أوسينو سيزار تألقه في البطولة، عبر إحرازه هدف المباراة الوحيد قبل نهاية الزمن الأصلي بـ13 دقيقة، ليرفع رصيده في البطولة إلى 4 أهداف، ويرفع رصيد الوحدات إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 3 نقاط أمام الشارقة، و7 أمام سباهان أصفهان، علما بأن الأخيرين التقيا في وقت متأخر من مساء أمس في العاصمة القطربة الدوحة، وفوز الشارقة، يعني ضمان الوحدات التأهل إلى الدور ثمن النهائي.
وشهدت المباراة التي حضرها 1934 مشجعا من المدرجات، متابعة المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي على المنصة الرئيسية، حيث عاد مؤخرا من المغرب تمهيدا لإعلان قائمة“النشامى” لمواجهتي العراق والكويت بتصفيات كأس العالم 2026.
ويخوض الوحدات مواجهته المقبلة بدوري أبطال آسيا 2 مع سباهان أصفهان يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي، والمتوقع إقامتها بقطر أيضا بسبب الأوضاع السياسية الراهنة.
وبالعودة لتفاصيل المباراة، فقد دخل فريق الوحدات تحت قيادة المدير الفني رأفت علي بتشكيلة مكونة من عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، يوسف أبو الجزر، دانيال عفانة، مصطفى كمال، محمود شوكت، مهند سمرين، عامر جاموس، أوسينو سيزار وإبراهيم صبرة.
وأشرك المدير الفني لفريق استقلال دوشنبه الطاجكي إيغور تشيريفنتشينكو بصفة أساسية كل من نيكولا ستوزيش، صادقجون قربانوف، أوليكسي لارين، كيتا سوزوكي، ماثيو ميلار، أميربيك جورابوييف، أليشير جليلوف، شيرفوني ماباتشويف، إحسان بانشانبي، داركو أيليسكي ورستم سويروف.
وغابت الخطورة الحقيقية عن مرمى الطرفين خلال أحداث الشوط الأول، وسط إشهار مبكر من الحكم السعودي ماجد الشمراني للبطاقات الصفراء بوجه لاعبي الوحدات سيزار وأبو الجزر، ليعتمد الوحدات على إغلاق مناطقه الخلفية واللجوء إلى الهجمات المرتدة، دون أن تنجح خطته في تحقيق المراد.
ووصل الضيف لمرمى الوحدات في أكثر من مناسبة، أخطرها عندما زار الشباك عند الدقيقة 32 من زمن اللقاء عبر ماثيو ميلار، إلا أن الهدف تم إلغاؤه بداعي التسلل، لتنتهي الحصة الأولى بتعادل سلبي، وسط أداء باهت من الوحدات.
وظهر“الأخضر” بصورة أفضل نسبيا مع بداية الشوط الثاني، وهدد مرمى استقلال دوشنبه بمناسبتين عبر سمرين، ليجري مدرب الوحدات أول تبديلاته قبل انقضاء ربع الساعة الأخيرة بسحب ورقة أبو الجزر والدفع بصالح راتب لتنشيط المنطقة الأمامية، ليأتي سيزار ويطلق كرة منخفضة من مسافة بعيدة أفلتت من بين يدي الحارس، معلنا تقدم الوحدات بهدف عند الدقيقة 77، قبل أن ينقذ الفاخوري محاولة أميربيك جورابوييف في الوقت بدل من الضائع من المباراة.
وحصل سيزار على جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثالثة من أصل 4 مباريات للوحدات بالبطولة القارية، حيث مرر الكرة 35 مرة بنسبة دقة وصلت إلى 66 %، كما صنع 3 فرص لزملائه خلال اللقاء.
وأوضح المدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن اللقاء لم يكن سهلا، أمام منافس يلعب بعيدا عن الضغوطات، في ظل خروجه من حسابات التنافس، ويملك عناصر مميزة في صفوفه والدليل حصوله على لقب دوري بلاده مؤخرا.
وقدم علي التهنئة لإدارة النادي التي وقفت مع الفريق بقوة في الأيام الماضية، وإلى اللاعبين الذين يقدمون مستويات جيدة ويلعبون لاسم النادي، مؤكدا بأن الفريق نجح في تحقيق الأهم وحصد نقاط اللقاء.
وأضاف:“قدمنا بداية مثالية في البطولة الآسيوية، وسنفكر بالفوز في المباراتين المقبلتين بغض النظر عن حسم التأهل من عدمه”.
وأشاد مدرب الوحدات باللاعب مهند سمرين وبدوره الكبير في هجوم الفريق، وتطوره الملحوظ الموسم الحالي، مشيرا إلى أن وصوله لمرمى المنافس بطرق مختلفة، أمر في غاية الأهمية ويغطي على إهداره الفرص.

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