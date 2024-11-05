العثور على مقبرة جماعية لـ 76 طفلا بصدور مفتوحة في بيرو

كشفت الحفريات الأثرية في موقع بامبا لا كروز، قرب مدينة تروخيو الساحلية بشمال غرب بيرو، عن مدفن جماعي يعود إلى 700 عام، يضم بقايا 76 طفلًا وامرأتين، جميعهم ضحايا لطقوس تضحية دينية حيث تم فتح صدورهم من عظم الترقوة حتى عظمة القص.

ويعد هذا الاكتشاف هو الأحدث في سلسلة من مواقع التضحية المرتبطة بحضارة تشيمو، التي ازدهرت في المنطقة ما بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر قبل غزو الإنكا.





وأوضح غابرييل برييتو، أستاذ مساعد في الأنثروبولوجيا بجامعة فلوريدا ومدير الحفريات في الموقع، أن الأطفال كانوا مدفونين عراة، في حين وُضعت ملابسهم بجانبهم، وقد قُطعت صدورهم لتُفتح أضلاعهم، ربما بهدف الوصول إلى قلوبهم.



كما ضم الموقع قطعًا من الفضة والنحاس كانت على الأرجح مثبتة على ملابسهم، إلى جانب أصداف "سبونديلوس" التي كانت تُعتبر أغلى من الذهب في ذلك الوقت.



وأشار برييتو إلى أن هذه الأصداف، التي كان يتم جلبها من أراضٍ بعيدة شمالًا في منطقة لامباييك، تشير إلى صلة الضحايا بتلك الحضارة التي اشتهرت بصناعاتها المعدنية.



وأضاف أن تحليل جماجم الضحايا أظهر تعديلات على شكلها، حيث عمدت حضارة تشيمو إلى تعديل جماجم الرضع باستخدام ألواح أو أغطية للرأس، لكن بمستوى أقل من التحوير مقارنةً بما كان يتم في حضارة لامباييك.



هذا الاكتشاف قاد العلماء إلى الاعتقاد بأن الأطفال ربما كانوا من أصول لامباييك وليسوا من سكان تشيمو الأصليين.



عبر تحليل النظائر الكيميائية في بقايا الضحايا، توصل الباحثون إلى أن أنظمة التغذية لهؤلاء الأطفال تتوافق مع منطقة لامباييك، ما يعزز فرضية أن هؤلاء الأطفال وعائلاتهم كانوا من الشعوب التي تم إخضاعها من قبل حضارة تشيمو، وجُلبوا للعمل في حقول بامبا لا كروز لبناء قنوات ري معقدة ضرورية للزراعة.



وذكر برييتو أن دفن الأطفال قد يكون "تقدمة لتعزيز طاقة الحقول"، حيث تعكس معتقدات سكان الأنديز أن الموتى يصبحون أسلافًا يباركون الأرض ويدعمون نظم الإنتاج الزراعي.



من ناحية أخرى، يرى الباحث جون فيرانو، عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية بجامعة تولين وعضو في فريق التنقيب، أن تضحيات الأطفال ليست مجرد طقوس محلية، بل قد تكون خاضعة لسيطرة حكومة تشيمو المركزية. وأوضح أن هذا الاكتشاف، الذي يعد الأول في الموقع ويشمل ضحايا غير محليين، سيفتح آفاقًا جديدة لفهم الحضارة تشيمو وأبعادها الاجتماعية والسياسية. وكالات