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هامة ياسين تطلق مجموعتها الجديدة في أسبوع الأزياء بجاكرتا

11/5/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلقت مصممة الأزياء العالمية الأردنية، هامة ياسين، مجموعتها الجديدة خلال أسبوع إندونيسيا الدولي للأزياء المحتشمة الذي أقيم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
تميزت المجموعة بتصاميمها العصرية للعباءات الشرقية الراقية، التي تجمع بين الحشمة والأناقة، باستخدام الأقمشة الفاخرة المزينة بزخارف شرقية.
حضر عرض الأزياء السفير الأردني في جاكرتا، صدقي العموش، وزوجته سلوى الحديد، إلى جانب نخبة من المهتمين والمتخصصين في صناعة الأزياء من أكثر من 43 دولة حول العالم.
كما شهد العرض مشاركة مصممين محترفين من دول عديدة مثل إيطاليا، تركيا، إسبانيا، أستراليا، روسيا، جنوب أفريقيا، ماليزيا، الهند، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المصممين المحليين من جاكرتا، البلد المستضيف للفعالية.
تعرف هامة ياسين بكونها مصممة أزياء عالمية، سبق لها أن شاركت في عروض أزياء محلية بالأردن، وعروض دولية في دبي، الرياض، أمستردام، إسطنبول وجاكرتا، بالإضافة إلى عملها كمصممة محترفة.
تدير ياسين أكاديمية خود للأزياء، التي تهدف إلى تدريب الأطفال والبالغين من مختلف الأعمار على مهارات التصميم، وتمكن النساء بدعمهن بالمهارات الحياتية التي يحتاجها سوق العمل. وتعمل أيضا كأستاذة في كلية التصميم والعمارة في الجامعة الأميركية في مادبا.
وفي معرض حديثها عن مشاركتها في أسبوع إندونيسيا الدولي للأزياء المحتشمة، عبرت هامة ياسين عن رؤيتها، قائلة: "تصاميمي هي احتفاء بالأناقة والاحتشام، وأعمل على تمكين المرأة وإسعادها من خلال الأزياء التي أقدمها. أؤمن بأن الأزياء يجب أن تكون خالدة ومستدامة، وتعبر عن ثقافتنا وتفتح آفاقا جديدة للسيدات في المجتمعات الأقل حظا".
تحمل ياسين شهادة في تصميم الأزياء من معهد بورجو للموضة في ميلان، مما مكنها من دمج موهبتها في الرسم والتصميم مع خبرات عالمية. وتشتهر تصاميمها بالتركيز على قيم الراحة والأناقة والسعادة،
كما تشارك بفعالية في دعم استدامة الأزياء عبر إنتاج تصاميم صديقة للبيئة، وتوفير فرص تنموية للنساء الأقل حظا في المناطق النائية ومخيمات اللاجئين، من خلال تمكينهن ليصبحن جزءا من صناعة الأزياء الحرفية اليدوية.

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