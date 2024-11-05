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دراسة: ممارسة اليوغا تقلل آلام الظهر بشكل فعال

11/5/2024 11:29:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت دراسة أميركية أن ممارسة اليوغا يمكن أن تقلل من آلام أسفل الظهر، حتى في حالة تلقي تدريبات اليوغا عبر الإنترنت.
وتشير الدراسات العلمية إلى أن ممارسة اليوغا أو التدريبات البدنية بشكل عام تساعد في تخفيف أوجاع أسفل الظهر وتقلل الحاجة إلى تناول المسكنات، ولكن البعض قد يجدون صعوبة في التوجه إلى مراكز التدريب المتخصصة. بحسب ما نشر موقع "العربية نت"
ويقول الطبيب روبرت سابر اختصاصي الطب الوقائي في مركز كليفلاند كلينيك الطبي إن "حضور تدريبات اليوغا بشكل شخصي قد يكون مشكلة بالنسبة للبعض"، ولكن الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Jama Network Open وجدت أن تلقي حصص اليوغا عبر الإنترنت يساعد في تقليل أوجاع أسفل الظهر بواقع ستة أمثال مقارنة بمن لا يمارسون هذه التدريبات.
وأظهرت الدراسة أيضا أن ممارسة اليوغا عبر الإنترنت تساعد أيضا في تحسين الوظائف الحركية التي ترتبط بمنطقة أسفل الظهر.
وشارك في الدراسة 140 متطوعا يعانون من مشكلات أسفل الظهر، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين، حيث قام أفراد المجموعة الأولى بممارسة اليوغا عبر الإنترنت لمدة 12 أسبوعا، واستمر أفراد المجموعة الثانية في تلقي الرعاية الصحية المعتادة لمثل هذه الحالة المرضية.
وتبين من النتائج تحسن أوجاع أسفل الظهر والوظائف الحركية بالنسبة للفريق الذي يمارس اليوغا عبر الإنترنت، كما أن عددا من يتناولون المسكنات من هذه المجموعة تراجع بنسبة 34 %. وتحسنت جودة النوم أيضا بين أعضاء هذه المجموعة بواقع عشرة أمثال.
ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن هالي تانكا عضو فريق الدراسة واختصاصية الطب الوقائي في مركز كليفلاند كلينيك قولها إن "اليوغا تقدم منهجا شاملا لعلاج أوجاع أسفل الظهر بشكل تعجز عنه وسائل العلاج التقليدية"، مضيفة أنه "يتعين العمل لزيادة فرص الحصول على هذه الوسيلة العلاجية الفعالة".

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