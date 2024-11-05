دراسة: ممارسة اليوغا تقلل آلام الظهر بشكل فعال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت دراسة أميركية أن ممارسة اليوغا يمكن أن تقلل من آلام أسفل الظهر، حتى في حالة تلقي تدريبات اليوغا عبر الإنترنت.
وتشير الدراسات العلمية إلى أن ممارسة اليوغا أو التدريبات البدنية بشكل عام تساعد في تخفيف أوجاع أسفل الظهر وتقلل الحاجة إلى تناول المسكنات، ولكن البعض قد يجدون صعوبة في التوجه إلى مراكز التدريب المتخصصة. بحسب ما نشر موقع "العربية نت"
ويقول الطبيب روبرت سابر اختصاصي الطب الوقائي في مركز كليفلاند كلينيك الطبي إن "حضور تدريبات اليوغا بشكل شخصي قد يكون مشكلة بالنسبة للبعض"، ولكن الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Jama Network Open وجدت أن تلقي حصص اليوغا عبر الإنترنت يساعد في تقليل أوجاع أسفل الظهر بواقع ستة أمثال مقارنة بمن لا يمارسون هذه التدريبات.
وأظهرت الدراسة أيضا أن ممارسة اليوغا عبر الإنترنت تساعد أيضا في تحسين الوظائف الحركية التي ترتبط بمنطقة أسفل الظهر.
وشارك في الدراسة 140 متطوعا يعانون من مشكلات أسفل الظهر، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين، حيث قام أفراد المجموعة الأولى بممارسة اليوغا عبر الإنترنت لمدة 12 أسبوعا، واستمر أفراد المجموعة الثانية في تلقي الرعاية الصحية المعتادة لمثل هذه الحالة المرضية.
وتبين من النتائج تحسن أوجاع أسفل الظهر والوظائف الحركية بالنسبة للفريق الذي يمارس اليوغا عبر الإنترنت، كما أن عددا من يتناولون المسكنات من هذه المجموعة تراجع بنسبة 34 %. وتحسنت جودة النوم أيضا بين أعضاء هذه المجموعة بواقع عشرة أمثال.
ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن هالي تانكا عضو فريق الدراسة واختصاصية الطب الوقائي في مركز كليفلاند كلينيك قولها إن "اليوغا تقدم منهجا شاملا لعلاج أوجاع أسفل الظهر بشكل تعجز عنه وسائل العلاج التقليدية"، مضيفة أنه "يتعين العمل لزيادة فرص الحصول على هذه الوسيلة العلاجية الفعالة".
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