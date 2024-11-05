لوحة ترسم فرحة.. تشكيليون أردنيون وعرب يلتقون لمساندة أطفال غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) معتصم الرقاد

عمان- في خطوة إنسانية فنية، قدم تشكيليون من الأردن ودول عربية أخرى لوحات فنية متنوعة تجسد معاناة الأطفال في غزة جراء العدوان الوحشي على القطاع، وذلك بمعرض "لوحة ترسم فرحة"، الذي نظمته رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين بالتعاون مع مهرجان جرش في جاليري راس العين.

يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المستمرة لدعم أطفال غزة، حيث يخصص ريع المعرض لتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها.

افتتح المعرض الثقافة مصطفى الرواشدة، الذي أكد في كلمته دور الفن في التعبير عن التضامن مع القضايا الإنسانية، وعبر عن فخره بمشاركة الرابطة في تنظيم هذا المعرض، مشيرًا إلى أن الأردن يقف دائمًا مع فلسطين وأهلها. هذه المواقف، كما أكد، ليست جديدة، بل هي جزء من التزام الأردن التاريخي بالقضية الفلسطينية.

تميز المعرض بمشاركة 39 لوحة فنية متنوعة، حيث تنوعت الأساليب الفنية بين الواقعية والانطباعية والتعبيرية. وقد استخدم الفنانون تقنيات متعددة، مثل الكولاج والأكريليك.

رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين لا تقتصر جهودها على تنظيم المعارض، بل تسعى دائمًا إلى استخدام الفن كأداة للتغيير وإيصال رسائل قوية للعالم. وهذه المبادرة تأتي ضمن إطار أوسع لمهرجان جرش للثقافة والفنون، مما يعكس تواصل الجهود الفنية والثقافية لتعزيز الروح الإنسانية.

ومن خلال هذا المعرض، تؤكد رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين مرة أخرى مكانتها كمنارة للإبداع والإنسانية، حيث تساهم بفعالية في خلق مساحة للحوار والتفاعل بين الفن والمجتمع. كما أفاد به الدكتور إبراهيم الخطيب رئيس الرابطة.

يقول الخطيب: "إن هذا المعرض يأتي تعبيرا حيا عن التضامن مع أطفال غزة، الذين يعانون من ظروف قاسية. كفنانين، نؤمن بأن للفن قوة كبيرة في إيصال رسائل إنسانية مهمة، وقدرتنا على التأثير على المجتمع من خلال إبداعاتنا. نحن هنا لنؤكد مسؤوليتنا تجاه قضايا الإنسانية، ونأمل في أن تسهم أعمالنا في رسم البسمة على وجوه الأطفال وإحياء الأمل في قلوبهم. إن دعمنا لأطفال غزة هو واجب أخلاقي، وهذا المعرض هو خطوة نحو نشر الوعي وخلق مساحات للحوار الإنساني".

هذا وشاركت الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص كضيفة شرف بعدد من لوحاتها الخاصة وكتابها بإصداره الأول "موجوعة" لتأكيد أهمية الفن في التعبير عن التضامن مع القضايا العادلة.

وعلق الفنان محمد العمر، مسؤول العلاقات الداخلية والخارجية للرابطة: "إن المعرض يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور الفن كأداة للتغيير الاجتماعي ودعم القضايا الإنسانية".

وتابع، نحن في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين نؤمن بأن للفن القدرة على تجاوز الحدود الثقافية والجغرافية، ونرى في هذا المعرض فرصة لتسليط الضوء على معاناة أطفال غزة. من خلال مشاركتنا في هذا الحدث، نأمل في أن نلهم الآخرين للانخراط في العمل الإنساني، وندعو المجتمع الدولي للتضامن مع هؤلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى دعمنا جميعًا. الفن هو وسيلة للتواصل، ونحن نستخدمه اليوم لنرسل رسالة أمل ومساندة لأهلنا في غزة".

الفنانة أماني البابا، أمينة المعارض للرابطة قالت: "يسعدني أن أكون هنا اليوم كممثلة لرابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، في افتتاح معرض "لوحة ترسم فرحة". هذا الحدث ليس مجرد تجمع فني، بل هو تجسيد لروح التضامن والمحبة التي تجمعنا جميعًا في دعم أطفال غزة".

وتابعت: لقد عملنا معًا كفنانين لإنتاج أعمال تعبر عن آلام ومعاناة هؤلاء الأطفال، وتعكس أحلامهم وآمالهم. كل لوحة هنا تحكي قصة، وتسلط الضوء على الإنسانية التي ما تزال موجودة رغم الصعوبات.

وتضيف البابا، أؤمن بقوة الفن في التغيير، وأتمنى أن يسهم هذا المعرض في تحفيز الآخرين على الانخراط في القضايا الإنسانية. نحن بحاجة إلى رفع أصواتنا لدعم أولئك الذين يحتاجون إلى عوننا، وفننا هو وسيلتنا لتحقيق ذلك.

وختمت، أتوجه بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا المعرض، وأدعو الجميع للمشاركة ودعم هذه المبادرة الإنسانية.

من جانبه، قال الفنان مراد عبد اللاوي من الجزائر: "أنا سعيد جدا بتواجدي هنا اليوم في هذا المعرض الرائع "لوحة ترسم فرحة"، الذي تنظمه رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين. يمثل هذا الحدث فرصة مميزة للتضامن مع أطفال غزة، الذين يواجهون تحديات جسيمة في حياتهم اليومية".

كفنان، أؤمن بقوة الرسالة التي يمكن أن يحملها الفن. اللوحات التي تعرض اليوم ليست فقط تعبيرات عن الألوان والأشكال، بل هي أيضًا صرخات تعبر عن الأمل والمعاناة، وتعكس الإنسانية التي تجمعنا جميعًا. نحن هنا لنبرز أن معاناة أطفال غزة هي معاناة لكل فنان ومثقف في العالم العربي.

"إن الفن لديه القدرة على تجاوز الحدود والتواصل عبر الثقافات، ولذا أعتبره أداة فعالة لتغيير الواقع وإيصال رسائل الدعم والمساندة. آمل في أن يسهم هذا المعرض في رفع الوعي بشأن القضايا الإنسانية، ويلهم الجميع للعمل من أجل التغيير". وفق الفنان اللاوي

وقال الفنان عاندي الجيباوي المدير المالي للرابطة: "يسعدني أن أشارككم اليوم في افتتاح معرض "لوحة ترسم فرحة"، الذي يعكس التزامنا العميق بالقضايا الإنسانية، وخاصة دعم أطفال غزة. كمدير مالي للرابطة، أعتبر أن تنظيم هذا المعرض هو خطوة مهمة لتمويل المشاريع التي تسهم في تحسين حياة هؤلاء الأطفال الذين يعانون من ويلات الحرب".

وأكد أن ريع المعرض سيخصص لدعم المبادرات التي تستهدف تقديم المساعدة للأطفال في غزة، وهذا يعكس التزامنا ليس فقط بالفن، ولكن أيضًا بالمسؤولية الاجتماعية. نحن نؤمن أن كل لوحة هنا تحمل رسالة قوية، وأن كل عملية بيع يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة هؤلاء الأطفال.

وفي ختام المعرض، دعا المشاركون الجمهور إلى زيارة المعرض والمساهمة في دعم أطفال غزة، مؤكدين أن الفن يمكن أن يكون جسرًا للتواصل وتغيير الواقع.









جانب من لوحات المعرض-(من المعرض)