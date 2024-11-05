لوحة ترسم فرحة.. تشكيليون أردنيون وعرب يلتقون لمساندة أطفال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
معتصم الرقاد
عمان- في خطوة إنسانية فنية، قدم تشكيليون من الأردن ودول عربية أخرى لوحات فنية متنوعة تجسد معاناة الأطفال في غزة جراء العدوان الوحشي على القطاع، وذلك بمعرض "لوحة ترسم فرحة"، الذي نظمته رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين بالتعاون مع مهرجان جرش في جاليري راس العين.
يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المستمرة لدعم أطفال غزة، حيث يخصص ريع المعرض لتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها.
افتتح المعرض وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، الذي أكد في كلمته دور الفن في التعبير عن التضامن مع القضايا الإنسانية، وعبر عن فخره بمشاركة الرابطة في تنظيم هذا المعرض، مشيرًا إلى أن الأردن يقف دائمًا مع فلسطين وأهلها. هذه المواقف، كما أكد، ليست جديدة، بل هي جزء من التزام الأردن التاريخي بالقضية الفلسطينية.
تميز المعرض بمشاركة 39 لوحة فنية متنوعة، حيث تنوعت الأساليب الفنية بين الواقعية والانطباعية والتعبيرية. وقد استخدم الفنانون تقنيات متعددة، مثل الكولاج والأكريليك.
رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين لا تقتصر جهودها على تنظيم المعارض، بل تسعى دائمًا إلى استخدام الفن كأداة للتغيير وإيصال رسائل قوية للعالم. وهذه المبادرة تأتي ضمن إطار أوسع لمهرجان جرش للثقافة والفنون، مما يعكس تواصل الجهود الفنية والثقافية لتعزيز الروح الإنسانية.
ومن خلال هذا المعرض، تؤكد رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين مرة أخرى مكانتها كمنارة للإبداع والإنسانية، حيث تساهم بفعالية في خلق مساحة للحوار والتفاعل بين الفن والمجتمع. كما أفاد به الدكتور إبراهيم الخطيب رئيس الرابطة.
يقول الخطيب: "إن هذا المعرض يأتي تعبيرا حيا عن التضامن مع أطفال غزة، الذين يعانون من ظروف قاسية. كفنانين، نؤمن بأن للفن قوة كبيرة في إيصال رسائل إنسانية مهمة، وقدرتنا على التأثير على المجتمع من خلال إبداعاتنا. نحن هنا لنؤكد مسؤوليتنا تجاه قضايا الإنسانية، ونأمل في أن تسهم أعمالنا في رسم البسمة على وجوه الأطفال وإحياء الأمل في قلوبهم. إن دعمنا لأطفال غزة هو واجب أخلاقي، وهذا المعرض هو خطوة نحو نشر الوعي وخلق مساحات للحوار الإنساني".
هذا وشاركت الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص كضيفة شرف بعدد من لوحاتها الخاصة وكتابها بإصداره الأول "موجوعة" لتأكيد أهمية الفن في التعبير عن التضامن مع القضايا العادلة.
وعلق الفنان محمد العمر، مسؤول العلاقات الداخلية والخارجية للرابطة: "إن المعرض يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور الفن كأداة للتغيير الاجتماعي ودعم القضايا الإنسانية".
وتابع، نحن في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين نؤمن بأن للفن القدرة على تجاوز الحدود الثقافية والجغرافية، ونرى في هذا المعرض فرصة لتسليط الضوء على معاناة أطفال غزة. من خلال مشاركتنا في هذا الحدث، نأمل في أن نلهم الآخرين للانخراط في العمل الإنساني، وندعو المجتمع الدولي للتضامن مع هؤلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى دعمنا جميعًا. الفن هو وسيلة للتواصل، ونحن نستخدمه اليوم لنرسل رسالة أمل ومساندة لأهلنا في غزة".
الفنانة أماني البابا، أمينة المعارض للرابطة قالت: "يسعدني أن أكون هنا اليوم كممثلة لرابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، في افتتاح معرض "لوحة ترسم فرحة". هذا الحدث ليس مجرد تجمع فني، بل هو تجسيد لروح التضامن والمحبة التي تجمعنا جميعًا في دعم أطفال غزة".
وتابعت: لقد عملنا معًا كفنانين لإنتاج أعمال تعبر عن آلام ومعاناة هؤلاء الأطفال، وتعكس أحلامهم وآمالهم. كل لوحة هنا تحكي قصة، وتسلط الضوء على الإنسانية التي ما تزال موجودة رغم الصعوبات.
وتضيف البابا، أؤمن بقوة الفن في التغيير، وأتمنى أن يسهم هذا المعرض في تحفيز الآخرين على الانخراط في القضايا الإنسانية. نحن بحاجة إلى رفع أصواتنا لدعم أولئك الذين يحتاجون إلى عوننا، وفننا هو وسيلتنا لتحقيق ذلك.
وختمت، أتوجه بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا المعرض، وأدعو الجميع للمشاركة ودعم هذه المبادرة الإنسانية.
من جانبه، قال الفنان مراد عبد اللاوي من الجزائر: "أنا سعيد جدا بتواجدي هنا اليوم في هذا المعرض الرائع "لوحة ترسم فرحة"، الذي تنظمه رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين. يمثل هذا الحدث فرصة مميزة للتضامن مع أطفال غزة، الذين يواجهون تحديات جسيمة في حياتهم اليومية".
كفنان، أؤمن بقوة الرسالة التي يمكن أن يحملها الفن. اللوحات التي تعرض اليوم ليست فقط تعبيرات عن الألوان والأشكال، بل هي أيضًا صرخات تعبر عن الأمل والمعاناة، وتعكس الإنسانية التي تجمعنا جميعًا. نحن هنا لنبرز أن معاناة أطفال غزة هي معاناة لكل فنان ومثقف في العالم العربي.
"إن الفن لديه القدرة على تجاوز الحدود والتواصل عبر الثقافات، ولذا أعتبره أداة فعالة لتغيير الواقع وإيصال رسائل الدعم والمساندة. آمل في أن يسهم هذا المعرض في رفع الوعي بشأن القضايا الإنسانية، ويلهم الجميع للعمل من أجل التغيير". وفق الفنان اللاوي
وقال الفنان عاندي الجيباوي المدير المالي للرابطة: "يسعدني أن أشارككم اليوم في افتتاح معرض "لوحة ترسم فرحة"، الذي يعكس التزامنا العميق بالقضايا الإنسانية، وخاصة دعم أطفال غزة. كمدير مالي للرابطة، أعتبر أن تنظيم هذا المعرض هو خطوة مهمة لتمويل المشاريع التي تسهم في تحسين حياة هؤلاء الأطفال الذين يعانون من ويلات الحرب".
وأكد أن ريع المعرض سيخصص لدعم المبادرات التي تستهدف تقديم المساعدة للأطفال في غزة، وهذا يعكس التزامنا ليس فقط بالفن، ولكن أيضًا بالمسؤولية الاجتماعية. نحن نؤمن أن كل لوحة هنا تحمل رسالة قوية، وأن كل عملية بيع يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة هؤلاء الأطفال.
وفي ختام المعرض، دعا المشاركون الجمهور إلى زيارة المعرض والمساهمة في دعم أطفال غزة، مؤكدين أن الفن يمكن أن يكون جسرًا للتواصل وتغيير الواقع.
جانب من لوحات المعرض-(من المعرض)
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