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كيف يمكن للتأهيل النفسي مساعدة الأطفال على تجاوز صدمة الطلاق؟

11/5/2024 11:29:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






عمان- يبدو الحزن جليا على وجه الطفل خالد، الذي يبلغ من العمر عشر سنوات ويعيش مع جده بعد انفصال والديه وابتعادهما عنه. فقد قرر كل منهما بناء حياة جديدة مع شريك آخر، بحثا عن تأسيس عائلة جديدة.
جاء قرار والدي خالد بالانفصال بعد أن تفاقمت الخلافات بينهما، وقررا أن يتركا ابنهما الوحيد في رعاية جده، الذي ظنا أن ثروته ووسائل الراحة التي يوفرها ستكون كافية لإسعاد خالد وتلبية احتياجاته كافة.
لكن الحقيقة أن خالد، على الرغم من مظاهر الرفاهية التي يعيشها، يفتقد بشدة لحنان واهتمام والديه ووجودهما إلى جانبه. وقد عبر عن هذا الشعور لصديقه قائلاً: "كل شيء عندي إلا أم وأب".
يسكن الحزن قلب خالد في غياب والديه، حيث افتقد معهما الأمان والرعاية والاستقرار والجو الأسري الذي يحلم به كل طفل. ومع ذلك، ماذا بوسعه أن يفعل أمام قرار الانفصال الذي فرض عليه واقعا لا قدرة له عليه.
قصة خالد تعد واحدة من قصص عديدة لأطفال يعانون آثار انفصال عائلاتهم، وهو قرار يترك بصمة عميقة على حياة الأطفال ونفسياتهم، قد تمتد لسنوات طويلة من دون أن يدرك العديد من الآباء والأمهات حجم هذا التأثير.
في بعض الأحيان، يكون الطلاق الحل المنطقي لإنهاء علاقة زوجية مؤلمة، لكنه يبقى خيارا صعبا، حيث يقع أثره الأكبر على الأبناء. فهم يواجهون تغيرات واضطرابات نفسية كبيرة في سن صغيرة، مما يتركهم في حالة من التخبط والبحث عن الأمان الذي افتقدوه.
من جهة أخرى، تنتشر في المجتمعات الغربية فكرة تأهيل الأطفال للتعامل مع تجربة الطلاق، وهي خطوة قد تكون مساعدة، حيث تجعل من الصدمة تجربة يمكن التعافي منها والمرور بها بأمان وبأقل قدر من الخسائر. ويعد التمهيد للأطفال قبل إعلان قرار الانفصال خطوة مهمة، إذ يساعد إخبارهم بالأمر بشكل مدروس في تخفيف حدته عليهم. ورغم أن هذه الخطوة قد تقلل من الآثار السلبية للانفصال، إلا أنها لا تلغيها.
أوضحت اختصاصية الإرشاد التربوي والنفسي والعلاقات الزوجية، سلمى البيروتي، أن الطلاق يعد مرحلة مليئة بمشاعر عدم اليقين والتغيرات، مما يؤثر على إحساس الأبناء بالأمان والاستقرار والدعم. لذلك، من المهم أن يتم تهيئة الأطفال لهذه الخطوة، إذا كان الأزواج يفكرون بها، مع مراعاة أعمارهم.
وتشير البيروتي إلى ضرورة أن يتم التهيئة وفقا لقدرة الأطفال على الإدراك والاستيعاب، حيث لا يمكن شرح مفهوم الطلاق لطفل لا يتجاوز عمره الأربع سنوات بالطريقة نفسها التي يتم بها لطفل أكبر سنا. في هذه الحالة، يفضل تقديم تفسير بسيط ومختصر يتناسب مع المرحلة العمرية للطفل.
وتشدد البيروتي على أهمية أن يقوم الأزواج الذين يمرون بمرحلة الانفصال بإخبار أطفالهم أنهم يواجهون مشاكل في زواجهم، وأن هذه المشاكل لا علاقة لهم بها. وتوضح أنه من الضروري توضيح احتمالية حدوث تغير في علاقة الوالدين، وأنهم قد لا يعيشون معا، لكنهم سيظلون والدين محبين ومهتمين بأطفالهما، مع التنبيه على أن النظام العائلي قد يشهد بعض التغيير.
ووفق البيروتي، الطلاق يجب أن يتم بطريقة حضارية، موضحة أن المجتمع العربي، وخاصة في الأردن، يشهد أحيانا مشاعر كراهية وعداوة بين العائلتين بعد الطلاق، وهو ما لا نشاهده كثيرا في المجتمعات الغربية، حيث يكون هناك حرص أكبر على الحالة النفسية للأطفال، وهذه سمة إيجابية ينبغي علينا أن نتبناها.
وتؤكد البيروتي أنه عند اتخاذ قرار الانفصال، من المهم عدم إحداث تغييرات كبيرة في البيئة المحيطة بالأطفال، حيث يفضل أن تبقى بيئتهم مستقرة قدر الإمكان. فعلى سبيل المثال، تغيير مدارسهم فجأة أو تعريضهم لتغيرات كبيرة في حياتهم اليومية يمكن أن يزيد من مشاعر عدم الأمان، ويضاعف لديهم التوتر والقلق.
لذا، ينبغي على الوالدين محاولة الحفاظ على استقرار المنزل واستمرار العلاقة مع الأماكن المحيطة، بحيث لا يتغير الجو من حول الأطفال، مما يساعد على تخفيف وطأة الضغط الذي سيواجهونه.
وتضيف البيروتي أنه من الضروري عدم إحداث تغييرات في السنة الأولى، حتى يصل الطفل إلى مرحلة من التأقلم مع الوضع الجديد. كما أن الاختصاصيين لا ينصحون أي أحد من الزوجين بالارتباط بشخص آخر خلال المرحلة الأولى، وذلك في محاولة منهم للحفاظ على بيئة مستقرة قدر الإمكان بالنسبة للأطفال.
وتؤكد أهمية تلقي الدعم في هذه المرحلة من خلال تواصل الوالدين مع المدرسة والمرشدين حول كيفية مراعاة احتياجات الأطفال والاهتمام بهم، وضرورة التحدث معهم خلال هذه الفترة.
كذلك؛ توفير مساحة للأطفال للتعبير عن مشاعرهم، سواء كان ذلك من خلال الرسم أو المحادثة أو اللعب، مما يساعدهم على التعبير عن غضبهم وخوفهم وقلقهم، وعلى الوالدين الاستماع إليهم وطمأنتهم قدر الإمكان، مع العمل على وضع نظام جديد في المنزل.
ومن طرق التهيئة قبل الانفصال أن يخرج الأب مع الأطفال بمفرده، وكذلك الأم، بحيث يصبح هذا الأمر مألوفا لديهم بعد الانفصال. بمعنى آخر، يجب أن يكون هذا النمط الجديد من التفاعل معهم غير غريب عليهم.
من الأفضل، إذا وصل الزوجان إلى قرار الانفصال، أن يستعين كل منهما باستشاري نفسي للمساعدة في تجاوز هذه المرحلة، التي تكون عادة ضاغطة جدا. كما يحتاج الأطفال إلى مرشد نفسي في هذه الفترة.
وتضيف البيروتي أنه من المهم عدم مفاجأة الأطفال بقرارات فجائية، لأن ذلك قد يزعزع شعورهم بالأمان. وتبين أنه في بعض الأحيان قد يكون الطلاق هو الحل، رغم كونه أبغض الحلول عند الله، إلا أنه في حالة وجود خلافات لا يمكن حلها، قد يصبح الخيار الأفضل.
ومن الجانب التربوي، يوضح الاختصاصي عايش نوايسة أن البيئة الناتجة عن الطلاق تعد سلبية. ويشير إلى أن هذا الحدث قد يكون إيجابيا للزوجين اللذين لم يحدث بينهما توافق، لكنه يؤثر سلبا على الأبناء، الذين سيفتقدون الجو المتوازن الذي يعتمد على الأدوار الأسرية، مثل دور كل من الأب والأم وفقا لمتطلبات الحياة الاجتماعية.
ويشير نوايسة إلى أنه من الناحية النفسية، لن يتقبل الأبناء فكرة الطلاق، مما يخلق صراعا بين الطرفين، أي الأب والأم. ويؤكد أننا لا نتحدث عن حالة مثالية، بل عن حالة في مجتمعاتنا العربية، حيث لا يتم الطلاق في أجواء هادئة مع إعلان القرار للأطفال، بل على العكس، قد يكون الصراع كبيرا، فتلحقه صراعات أسرية، وهذه هي الحالة المتواجدة اليوم.
بينما ينبغي أن يكون هناك تفاهمات بين الأبوين حول ما سيقال، وينبغي أن تنقل هذه التفاهمات إلى الأبناء، بحسب نوايسة، كما يوضح أنه من المهم تفسير استحالة العيش في ظل اختلافات فكرية أو ثقافية أو اجتماعية. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع بالنسبة للأطفال في بيئتنا العربية يعد صعبا، لأننا نتعامل مع الطلاق كحالة صراعية.
وينوه نوايسة إلى أن عددا قليلا من الأزواج العرب الذين انفصلوا ظلوا أصدقاء وتواصلوا، وهذه حالات استثنائية. لكن الحالة العامة هي حالة صراع، مما يجعل من الصعب تحقيق التفاهمات المطلوبة على أرض الواقع، نظرا لأن البيئة التي نعيش فيها تسهم في نشوء الخلافات.
ووفقا لذلك، يوضح نوايسة أن الطلاق غالبا ما يعد حلا صراعيا، وأن تفسيره للأطفال لن يكون بالاتجاه الصحيح. لذلك، لن يتمكن أولياء الأمور من إيصال الفكرة إلى الأبناء، لأنهم أنفسهم لم يفهموها، كما يقول المثل "فاقد الشيء لا يعطيه". فهم غير قادرين على التوصل إلى تصالح مع أنفسهم، مما يجعل من الصعب عليهم إيصال هذه الفكرة للآخرين.
ويصف نوايسة الحالة المثالية بأنها تكمن في تأهيل الأطفال للتعامل مع الطلاق، مؤكدا أنه يتمنى أن تكون هذه الحالة موجودة في مجتمعاتنا العربية، حيث سيكون لذلك انعكاسات إيجابية على تربية الأبناء ويساعدهم على التكيف في بيئة أسرية أكثر استقرارا. ويضيف: "نتمنى أن نصل إلى هذه الحالة المثالية في الطلاق من خلال التفاهم، ولتطبيقها نحن بحاجة إلى وعي مجتمعي وأسري".
يذكر نوايسة أنه إذا تم الوصول إلى مرحلة تأهيل الأطفال للتعامل مع الطلاق كفكرة حاضرة في مجتمعنا، فإن تلقي هذا الخبر سيكون له وقع أقل على الأبناء. ومع ذلك، يعتمد ذلك على عوامل عدة، منها العمر الزمني للطفل، وطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه، وطبيعة العلاقة بين الأبوين، وعدد أفراد الأسرة.
ويلفت إلى أن المراحل العمرية للأطفال مختلفة، وكل مرحلة تتلقى الفكرة بشكل مختلف وتكون لها ردود فعل متنوعة. فهو يوضح أنه عندما أتحدث مع طفل في المرحلة الثانوية، تختلف التجربة تماما عما هو عليه مع طفل في المرحلة الابتدائية. فلكل طفل تقديراته الخاصة والطريقة التي يستقبل بها الخبر. كلما كان الطفل أصغر سنا، كانت الأمور أصعب، وقد يتسبب ذلك في صدمة وصراع داخلي، لأنه اعتاد وجود الأب والأم، وقد لا تظهر لديه ردود فعل سلبية، لكنه يكتمها لأن حياته اليومية ستتغير بشكل كبير.
ويختم نوايسة حديثه بالإشارة إلى أننا نتعامل بشكل خاطئ مع الطلاق كأشخاص في ثقافتنا العربية. فبمجرد حدوث خلاف أو صراع، يغيب الحوار، وللأسف، ثقافتنا ليست ناضجة بالشكل الكافي لنتمكن من الوصول إلى تلك المرحلة من الوعي، حيث نستطيع توعية الأبناء. ويقول: "إذا كنا نحن في الأساس لا نملك هذا الوعي لطبيعة العلاقة والمرحلة، كيف سنستطيع أن ننقل هذا الأمر إلى الأبناء؟".
ويضيف: "لن نصل إلى مرحلة يمكننا فيها إقناع الأطفال بأن هذا الانفصال هو لمصلحة الأسرة إلا إذا كنا على درجة عالية جدا من الوعي".

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