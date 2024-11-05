تمديد ساعات التصويت بمقاطعة مؤيدة لترمب في بنسلفانيا بعد عطل في نظام الاقتراع

وافقت محكمة في ولاية بنسلفانيا، اليوم الثلاثاء، على طلب تمديد ساعات التصويت في مقاطعة مؤيدة بشدة لدونالد بعد أن واجهت آلات الاقتراع في

الولاية المتأرجحة الرئيسية خللا فنيا في البرنامج المخصص للانتخابات، بحسب قناة فوكس نيوز.



ويعني هذا الحكم أن صناديق الاقتراع ستظل مفتوحة لساعتين إضافيتين في مقاطعة ناهزت نسبة التصويت فيها لصالح ترمب في الانتخابات السابقة قبل 4 سنوات 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة لمنافسه حينها جو بايدن، في ولاية محورية قد تحسم نتيجة السباق الرئاسي هذا العام بين ومنافسته الديموقراطية كامالا هاريس.



وجرى الإبلاغ عن المسألة من مجلس الانتخابات المحلي الذي قال إن "عطلا في البرمجية" المستخدمة في آلات التصويت الإلكترونية "منع الناخبين من مسح بطاقات الاقتراع المكتملة"، وفق وثائق قضائية.



وإثر ذلك، أمرت محكمة الدعاوى العامة في مقاطعة كامبريا بتمديد المهلة النهائية للتصويت.