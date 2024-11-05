تمديد ساعات التصويت بمقاطعة مؤيدة لترمب في بنسلفانيا بعد عطل في نظام الاقتراع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وافقت محكمة في ولاية بنسلفانيا، اليوم الثلاثاء، على طلب تمديد ساعات التصويت في مقاطعة مؤيدة بشدة لدونالد ترمب بعد أن واجهت آلات الاقتراع في
الولاية المتأرجحة الرئيسية خللا فنيا في البرنامج المخصص للانتخابات، بحسب قناة فوكس نيوز.
ويعني هذا الحكم أن صناديق الاقتراع ستظل مفتوحة لساعتين إضافيتين في مقاطعة ناهزت نسبة التصويت فيها لصالح ترمب في الانتخابات السابقة قبل 4 سنوات 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة لمنافسه حينها جو بايدن، في ولاية محورية قد تحسم نتيجة السباق الرئاسي هذا العام بين ترامب ومنافسته الديموقراطية كامالا هاريس.
وجرى الإبلاغ عن المسألة من مجلس الانتخابات المحلي الذي قال إن "عطلا في البرمجية" المستخدمة في آلات التصويت الإلكترونية "منع الناخبين من مسح بطاقات الاقتراع المكتملة"، وفق وثائق قضائية.
وإثر ذلك، أمرت محكمة الدعاوى العامة في مقاطعة كامبريا بتمديد المهلة النهائية للتصويت.
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