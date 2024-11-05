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عن قصد.. لماذا اختار نتنياهو يوم الانتخابات الأميركية لإقالة غالانت؟

11/5/2024 11:28:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أحدث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، ردود فعل واسعة، عقب الكشف عن قراره بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.
واختار نتنياهو الإعلان عن القرار في يوم إجراء انتخابات الرئاسة الأميركية "عن قصد"، ولم يكن من باب الصدفة، بحسب مراقبين.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤول أميركي قوله إن "الشعور السائد هو أن إقالة غالانت يوم الانتخابات كانت متعمدة لتجنب رد فعل أميركي عنيف".

وقال مسؤول إسرائيلي في تصريح للإذاعة الوطنية الأميركية، إن "نتنياهو أقال غالانت يوم الانتخابات لمنع إدارة بايدن من الاحتجاج".

أما موقع "أكسيوس" الأميركي، فنقل موقف واشنطن من القرار، على لسان مسؤول في البيت الأبيض، قائلاً: "فوجئنا كثيرًا من قرار نتنياهو بإقالة غالانت".

وعلّق: "مجلس الأمن القومي الأميركي" على القرار بالتأكيد على أن "غالانت كان شريكًا مهمًا في جميع الأمور المتعلقة بالدفاع عن إسرائيل".

ويبدو أن نتنياهو يتجه لمزيد من الإقالات في المنظومة العسكرية، حيث نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر أمنية قولها إن "نتنياهو يتجه بعد إقالة غالانت إلى إقالة رئيس هيئة الأركان، ورئيس الشاباك".

وطالب وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نتنياهو، بإقالة المستشارة القضائية للحكومة كذلك، معتبرًا أن "غالانت لم يرتقِ لروح البطولة التي يُظهرها الجيش".

ولاحقًا، أصدر ديوان نتنياهو بيانًا أكد فيه أن "التقارير عن نية رئيس الوزراء إقالة مسؤولين في الأجهزة الأمنية غير صحيحة".

من جهتها، كشفت القناة 12 العبرية أن "إقالة غالانت جاءت بعد خلاف في الائتلاف الحاكم على قانون تمويل المعاهد الدينية للحريديم".

وأشارت إلى أن "غالانت قال لمقربين بعد إقالته إن تعيين كاتس وزيرًا للدفاع دون أي خبرة له بالجيش يعدّ خطرًا على أمن إسرائيل".

بدورها، قالت القناة 14 العبرية على لسان مصدر بمكتب نتنياهو إنهم "حاولوا ابتزاز رئيس الوزراء بالتحقيقات حتى لا يقيل غالانت لكنه لم يتردد"، دون توضيح من يتحدث عنهم.

MENAFN05112024000072011014ID1108855174

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