حملة هاريس: طرقنا 100 ألف باب في بنسلفانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت حملة المرشحة الديمقراطية في انتخابات
الرئاسة الأميركية ونائب الرئيس، كامالا هاريس، إن الحملة طرقت أكثر من 100 ألف
باب في جميع أنحاء ولاية بنسلفانيا صباح اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).
ووافقت محكمة في ولاية بنسلفانيا، الثلاثاء،
على طلب تمديد ساعات التصويت في مقاطعة مؤيدة بشدة لدونالد ترامب
بعد أن واجهت
آلات الاقتراع في الولاية المتأرجحة الرئيسية خللا فنيا في البرنامج المخصص
للانتخابات.
ويعني هذا الحكم أن صناديق الاقتراع ستظل
مفتوحة لساعتين إضافيتين في مقاطعة ناهزت نسبة التصويت فيها لصالح ترامب في
الانتخابات السابقة قبل 4 سنوات، 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة لمنافسه حينها جو
بايدن، في ولاية محورية قد تحسم نتيجة السباق الرئاسي هذا العام بين ترامب
ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
وجرى الإبلاغ عن المسألة من مجلس الانتخابات
المحلي الذي قال إن "عطلا في البرمجية" المستخدمة في آلات التصويت
الإلكترونية "منع الناخبين من مسح بطاقات الاقتراع المكتملة"، وفق وثائق
قضائية.
وإثر ذلك، أمرت محكمة الدعاوى العامة في مقاطعة
كامبريا بتمديد المهلة النهائية للتصويت.
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