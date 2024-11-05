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حملة هاريس: طرقنا 100 ألف باب في بنسلفانيا

11/5/2024 11:28:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت حملة المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأميركية ونائب الرئيس، كامالا هاريس، إن الحملة طرقت أكثر من 100 ألف باب في جميع أنحاء ولاية بنسلفانيا صباح اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).
ووافقت محكمة في ولاية بنسلفانيا، الثلاثاء، على طلب تمديد ساعات التصويت في مقاطعة مؤيدة بشدة لدونالد ترامب بعد أن واجهت آلات الاقتراع في الولاية المتأرجحة الرئيسية خللا فنيا في البرنامج المخصص للانتخابات.

ويعني هذا الحكم أن صناديق الاقتراع ستظل مفتوحة لساعتين إضافيتين في مقاطعة ناهزت نسبة التصويت فيها لصالح ترامب في الانتخابات السابقة قبل 4 سنوات، 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة لمنافسه حينها جو بايدن، في ولاية محورية قد تحسم نتيجة السباق الرئاسي هذا العام بين ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وجرى الإبلاغ عن المسألة من مجلس الانتخابات المحلي الذي قال إن "عطلا في البرمجية" المستخدمة في آلات التصويت الإلكترونية "منع الناخبين من مسح بطاقات الاقتراع المكتملة"، وفق وثائق قضائية.

وإثر ذلك، أمرت محكمة الدعاوى العامة في مقاطعة كامبريا بتمديد المهلة النهائية للتصويت.


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