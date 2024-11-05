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استطلاع: انخفاض نسبة تأييد ترامب لدى الناخبين البيض

11/5/2024 11:28:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت شبكة "إن بي سي" نتائج استطلاع أجرته ما بعد التصويت في الانتخابات الأميركية.
وتاليا أبرز نتائج الاستطلاع:

43% من الناخبين الأميركيين غير راضين عن أوضاع البلاد.

35% من الناخبين يقولون إن الحفاظ على الديمقراطية كان أهم قضية في الانتخابات.

31% من الناخبين يرون أن الاقتصاد كان أهم قضية في تصويتهم.

56% من ناخبي هاريس يرون أن الديمقراطية كانت أهم قضية في تصويتهم.

51% من ناخبي ترامب يرون أن الاقتصاد هو أهم قضية في تصويتهم.

الناخبون البيض ينظرون إلى ترامب بشكل أقل استحسانا مقارنة بـ2020.

نسبة استحسان ترامب لدى الناخبين البيض انخفضت إلى 49% حاليا، مقارنة بـ57% في 2020.

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