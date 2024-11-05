استطلاع: انخفاض نسبة تأييد ترامب لدى الناخبين البيض

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شبكة "إن بي سي" نتائج استطلاع
أجرته ما بعد التصويت في الانتخابات الأميركية.
وتاليا أبرز نتائج الاستطلاع:
43% من الناخبين
الأميركيين غير راضين عن أوضاع البلاد.
35% من الناخبين
يقولون إن الحفاظ على الديمقراطية كان أهم قضية في الانتخابات.
31% من الناخبين
يرون أن الاقتصاد كان أهم قضية في تصويتهم.
56% من ناخبي هاريس
يرون أن الديمقراطية كانت أهم قضية في تصويتهم.
51% من ناخبي ترامب
يرون أن الاقتصاد هو أهم قضية في تصويتهم.
الناخبون البيض ينظرون إلى ترامب بشكل أقل
استحسانا مقارنة بـ2020.
نسبة استحسان ترامب لدى الناخبين البيض انخفضت
إلى 49% حاليا، مقارنة بـ57% في 2020.
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