إغلاق أولى صناديق الاقتراع في الانتخابات الأميركية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت السلطات الأميركية
إغلاق أولى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الـ47 في الولايات المتحدة بولايتي
إنديانا وكنتاكي.
وستكون هاواي وألاسكا
آخر الولايات التي ستغلق مراكز الاقتراع، حيث سينتهي التصويت بعد 6 ساعات من الآن.
وسيحسم نتيجة
الانتخابات التصويت في الولايات المتأرجحة التي لا يتمتع فيها أي من الطرفين بتفوق
واضح.
وتشمل تلك الولايات:
أريزونا ويسكونسن وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية.
وتجرى الانتخابات
الرئاسية حاليا وسط توتر كبير في الشارع الأميركي، ويمثل الحزب الديمقراطي نائب الرئيس
الأميركي كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن خيار الأميركيين بين مرشحي
انتخابات الرئاسة دونالد ترامب وكامالا هاريس هو الأسوأ بين الخيارات الرئاسية في
تاريخ الولايات المتحدة الأميركية. (RT)
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