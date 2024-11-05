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إغلاق أولى صناديق الاقتراع في الانتخابات الأميركية

11/5/2024 11:28:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت السلطات الأميركية إغلاق أولى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الـ47 في الولايات المتحدة بولايتي إنديانا وكنتاكي.
وستكون هاواي وألاسكا آخر الولايات التي ستغلق مراكز الاقتراع، حيث سينتهي التصويت بعد 6 ساعات من الآن.

وسيحسم نتيجة الانتخابات التصويت في الولايات المتأرجحة التي لا يتمتع فيها أي من الطرفين بتفوق واضح.

وتشمل تلك الولايات: أريزونا ويسكونسن وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية حاليا وسط توتر كبير في الشارع الأميركي، ويمثل الحزب الديمقراطي نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن خيار الأميركيين بين مرشحي انتخابات الرئاسة دونالد ترامب وكامالا هاريس هو الأسوأ بين الخيارات الرئاسية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية. (RT)

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