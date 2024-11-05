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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل على غزة

11/5/2024 11:28:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لشقة سكنية في عمارة الحامد الريفي، الواقعة في شارع يافا بحي التفاح، شمال شرق محافظة غزة، ما تسبب بأضرار جسيمة بالمبنى وخلق حالة من الذعر بين سكان المنطقة.
كما شنت طائرات الاحتلال غارتين متتاليتين على منازل في محيط الترخيص بحي الجنينة شرقي مدينة رفح، ما أدى إلى دمار واسع في الحي وسقوط المزيد من الضحايا بين شهيد وجريح.

وفي وقت سابق الليلة، أكدت مصادر طبية استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، نتيجة استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في منطقة الزرقا شمال قطاع غزة، حيث كانت المنطقة مكتظة بالسكان والنازحين.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد منذ فجر يوم أمس الثلاثاء 61 مواطناً، بينهم 46 شمالي القطاع، نتيجة القصف المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة من الجو والبر والبحر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وارتفعت حصيلة العدوان إلى 43391 شهيداً و102347 مصاباً، في حين ما تزال مئات الجثث عالقة تحت الأنقاض، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إليهم بسبب كثافة القصف وصعوبة الحركة في بعض المناطق. (وفا)

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