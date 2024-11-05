شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد مواطنان فلسطينيان
وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لشقة سكنية في
عمارة الحامد الريفي، الواقعة في شارع يافا بحي التفاح، شمال شرق محافظة غزة، ما
تسبب بأضرار جسيمة بالمبنى وخلق حالة من الذعر بين سكان المنطقة.
كما شنت طائرات
الاحتلال غارتين متتاليتين على منازل في محيط الترخيص بحي الجنينة شرقي مدينة رفح،
ما أدى إلى دمار واسع في الحي وسقوط المزيد من الضحايا بين شهيد وجريح.
وفي وقت سابق الليلة،
أكدت مصادر طبية استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، نتيجة استهداف
الاحتلال لمجموعة من المواطنين في منطقة الزرقا شمال قطاع غزة، حيث كانت المنطقة
مكتظة بالسكان والنازحين.
وبحسب بيانات وزارة
الصحة الفلسطينية، استشهد منذ فجر يوم أمس الثلاثاء 61 مواطناً، بينهم 46 شمالي
القطاع، نتيجة القصف المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة من الجو
والبر والبحر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وارتفعت حصيلة العدوان
إلى 43391 شهيداً و102347 مصاباً، في حين ما تزال مئات الجثث عالقة تحت الأنقاض،
حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إليهم بسبب كثافة
القصف وصعوبة الحركة في بعض المناطق. (وفا)
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