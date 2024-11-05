هاريس تفوز في ولاية فيرمونت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فازت المرشحة الديمقراطية
لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس بمعقل الحزب الديمقراطي في فيرمونت.
وصوتت الولاية الصغيرة
لصالح المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الثماني السابقة.
كان حاكم فيرمونت فيل
سكوت، وهو جمهوري، منتقدًا للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب
وصوت لصالح
الديمقراطي جو بايدن في انتخابات
عام 2020.
وأعلنت وكالة
"أسوشيتد برس" فوز هاريس في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات
المتحدة.
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