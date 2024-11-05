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هاريس تفوز في ولاية فيرمونت

11/5/2024 11:28:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فازت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس بمعقل الحزب الديمقراطي في فيرمونت.
وصوتت الولاية الصغيرة لصالح المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الثماني السابقة.

كان حاكم فيرمونت فيل سكوت، وهو جمهوري، منتقدًا للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب وصوت لصالح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات عام 2020.

وأعلنت وكالة "أسوشيتد برس" فوز هاريس في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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