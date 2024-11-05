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ترامب يتقدم بفارق كبير في ولاية كارولينا الجنوبية

11/5/2024 11:28:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهرت النتائج الأولية تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب بفارق كبير في ولاية كارولينا الجنوبية، وهو ما يعزز موقعه في إحدى الولايات التي تعد معقلاً تقليديًا للحزب الجمهوري.
ويأتي هذا التقدم مع استمرار فرز الأصوات في ولايات رئيسية أخرى، حيث تتجه الأنظار إلى النتائج في الولايات المتأرجحة التي ستحدد الفائز بالانتخابات الرئاسية في سباق بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

كارولينا الجنوبية، التي تمثل قاعدة جمهورية قوية، تصوت تاريخيًا لصالح الحزب الجمهوري.

إذ يعتمد ترامب على هذا التأييد لزيادة رصيده الانتخابي، في إطار المنافسة على تأمين 270 صوتًا في المجمع الانتخابي اللازم للفوز بالرئاسة.

وتكتسب هذه الانتخابات طابعًا استثنائيًا، وبخاصة مع وجود هاريس كأول امرأة سوداء وذات أصول آسيوية تترشح لمنصب الرئاسة، بعد انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن من السباق لصالح نائبته.

وتأتي الانتخابات هذا العام في سياق مختلف، حيث يعاني الاقتصاد الأميركي من ضغوط تضخمية كبيرة، وتظهر قضايا الهجرة والرعاية الصحية وحقوق المرأة كعوامل حاسمة في توجهات الناخبين.

ويزيد ذلك من تعقيد المشهد الانتخابي، في وقت ترتفع فيه نسبة المشاركة المبكرة التي سجلت أرقامًا غير مسبوقة، مع تصويت الملايين عبر البريد أو شخصيًا.

وتبرز أهمية كارولينا الجنوبية في تعزيز تقدم ترامب على مستوى الولايات الجنوبية، حيث تعتمد أغلب هذه الولايات تقليديًا على نظام "الفائز يأخذ الكل"، مما يمنح جميع أصواتها في المجمع الانتخابي للمرشح الذي يحقق أعلى الأصوات.

ويستثنى من هذا النظام ولايتا مين ونبراسكا اللتان توزعان أصوات المجمع بناءً على نسبة التصويت.

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