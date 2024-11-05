ترامب يتقدم بفارق كبير في ولاية كارولينا الجنوبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت النتائج الأولية
تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب بفارق كبير في ولاية كارولينا الجنوبية، وهو ما
يعزز موقعه في إحدى الولايات التي تعد معقلاً تقليديًا للحزب الجمهوري.
ويأتي هذا التقدم مع
استمرار فرز الأصوات في ولايات رئيسية أخرى، حيث تتجه الأنظار إلى النتائج في
الولايات المتأرجحة التي ستحدد الفائز بالانتخابات الرئاسية في سباق بين الجمهوري
دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.
كارولينا الجنوبية،
التي تمثل قاعدة جمهورية قوية، تصوت تاريخيًا لصالح الحزب الجمهوري.
إذ يعتمد ترامب على
هذا التأييد لزيادة رصيده الانتخابي، في إطار المنافسة على تأمين 270 صوتًا في
المجمع الانتخابي اللازم للفوز بالرئاسة.
وتكتسب هذه الانتخابات طابعًا استثنائيًا، وبخاصة مع وجود هاريس كأول امرأة
سوداء وذات أصول آسيوية تترشح لمنصب الرئاسة، بعد انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن
من السباق لصالح نائبته.
وتأتي الانتخابات هذا
العام في سياق مختلف، حيث يعاني الاقتصاد الأميركي من ضغوط تضخمية كبيرة، وتظهر
قضايا الهجرة والرعاية الصحية وحقوق المرأة كعوامل حاسمة في توجهات الناخبين.
ويزيد ذلك من تعقيد المشهد الانتخابي، في وقت ترتفع فيه نسبة المشاركة
المبكرة التي سجلت أرقامًا غير مسبوقة، مع تصويت الملايين عبر البريد أو شخصيًا.
وتبرز أهمية كارولينا
الجنوبية في تعزيز تقدم ترامب على مستوى الولايات الجنوبية، حيث تعتمد أغلب هذه
الولايات تقليديًا على نظام "الفائز يأخذ الكل"، مما يمنح جميع أصواتها
في المجمع الانتخابي للمرشح الذي يحقق أعلى الأصوات.
ويستثنى من هذا النظام
ولايتا مين ونبراسكا اللتان توزعان أصوات المجمع بناءً على نسبة التصويت.
MENAFN05112024000072011014ID1108855167
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.