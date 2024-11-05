ترامب يتقدم في جورجيا بنسبة 56% مقابل 42% لهاريس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت النتائج الأولية
للانتخابات الرئاسية الأميركية تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية جورجيا
بنسبة 56% من الأصوات، مقابل 42% لصالح المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
وتعد جورجيا إحدى الولايات الرئيسية في هذه الانتخابات، حيث تمتلك 16 صوتًا
في المجمع الانتخابي، ما يعزز أهمية الفوز بها لأي من المرشحين في سعيهم نحو تحقيق
الأغلبية المطلوبة للوصول إلى البيت الأبيض.
وتأتي ولاية جورجيا في
قلب الصراع الانتخابي؛ نظرًا لكونها ولاية متأرجحة، ما يعني أنها قد تصوت لأي من
الحزبين حسب التوجهات العامة في كل دورة انتخابية.
وعلى الرغم من أنها
كانت تميل تقليديًا للجمهوريين، فقد شهدت تحولات ديموغرافية وسياسية بارزة في
السنوات الأخيرة، إذ صوّتت في انتخابات 2020 لصالح الرئيس الحالي جو بايدن، ما
أثار اهتمام الحزب الديمقراطي بالولاية.
ومع حصول ترامب على
النسبة الأكبر من الأصوات في جورجيا حتى الآن، يعتمد على دعم قاعدته الجمهورية
القوية في المناطق الريفية والضواحي للحفاظ على تقدمه.
في المقابل، تركز حملة
هاريس على المدن الكبرى والمناطق التي تشهد تنوعًا ديموغرافيًا، حيث يستند
الديمقراطيون إلى أصوات الشباب والأقليات العرقية.
وتكمن أهمية جورجيا،
إلى جانب ولايات أخرى متأرجحة مثل بنسلفانيا وميشيغان وفلوريدا، في قدرتها على
ترجيح كفة السباق الرئاسي. فالنظام الانتخابي الأميركي يعتمد على المجمع
الانتخابي، حيث يحصل المرشح الذي يفوز بأغلبية الأصوات الشعبية في الولاية على
جميع أصواتها الانتخابية، باستثناء ولايتي مين ونبراسكا اللتين توزعان الأصوات حسب
نسب التصويت. ويحتاج المرشح الرئاسي إلى تأمين 270 صوتًا من أصل 538 في المجمع
الانتخابي لحسم السباق.
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