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ترامب يتقدم في جورجيا بنسبة 56% مقابل 42% لهاريس

11/5/2024 11:28:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأميركية تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية جورجيا بنسبة 56% من الأصوات، مقابل 42% لصالح المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
وتعد جورجيا إحدى الولايات الرئيسية في هذه الانتخابات، حيث تمتلك 16 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعزز أهمية الفوز بها لأي من المرشحين في سعيهم نحو تحقيق الأغلبية المطلوبة للوصول إلى البيت الأبيض.

وتأتي ولاية جورجيا في قلب الصراع الانتخابي؛ نظرًا لكونها ولاية متأرجحة، ما يعني أنها قد تصوت لأي من الحزبين حسب التوجهات العامة في كل دورة انتخابية.

وعلى الرغم من أنها كانت تميل تقليديًا للجمهوريين، فقد شهدت تحولات ديموغرافية وسياسية بارزة في السنوات الأخيرة، إذ صوّتت في انتخابات 2020 لصالح الرئيس الحالي جو بايدن، ما أثار اهتمام الحزب الديمقراطي بالولاية.

ومع حصول ترامب على النسبة الأكبر من الأصوات في جورجيا حتى الآن، يعتمد على دعم قاعدته الجمهورية القوية في المناطق الريفية والضواحي للحفاظ على تقدمه.

في المقابل، تركز حملة هاريس على المدن الكبرى والمناطق التي تشهد تنوعًا ديموغرافيًا، حيث يستند الديمقراطيون إلى أصوات الشباب والأقليات العرقية.

وتكمن أهمية جورجيا، إلى جانب ولايات أخرى متأرجحة مثل بنسلفانيا وميشيغان وفلوريدا، في قدرتها على ترجيح كفة السباق الرئاسي. فالنظام الانتخابي الأميركي يعتمد على المجمع الانتخابي، حيث يحصل المرشح الذي يفوز بأغلبية الأصوات الشعبية في الولاية على جميع أصواتها الانتخابية، باستثناء ولايتي مين ونبراسكا اللتين توزعان الأصوات حسب نسب التصويت. ويحتاج المرشح الرئاسي إلى تأمين 270 صوتًا من أصل 538 في المجمع الانتخابي لحسم السباق.

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