الجمهوريون يتقدمون في انتخابات الكونغرس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت النتائج الأولية
لانتخابات الكونغرس، التي تجري بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية الأميركية، تقدم
الجمهوريين في هذه الانتخابات على مستوى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وبعد ساعتين من إغلاق
مراكز الاقتراع في أولى الولايات، يتقدم الجمهوريون بـ40 مقعدا، مقابل 29
للديمقراطيين.
أما في مجلس النواب، فيتقدم الجمهوريون بشكل واضح، بعد ضمان 26 مقعدا،
مقابل 10 فقط للديمقراطيين.
وحقق الجمهوري جيم
جاستيس، الذي كان حتى الآن حاكم ولاية فرجينيا الغربية، انتصارا متوقعا في هذه
الولاية ذات الميول اليمينية.
ويتمتع الديمقراطيون
حاليا بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ (51 مقعدا مقابل 49)، وأي مقعد يشغله
الجمهوريون يعرض فرصهم في الاحتفاظ به للخطر.
هذا المنصب كان يشغله
في السابق جو مانشين، وهو ديمقراطي سابق أصبح مستقلاً ولم يترشح لإعادة انتخابه.
ويضم مجلس النواب 435
مقعدا، فيما يضم مجلس الشيوخ 100 مقعد.
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