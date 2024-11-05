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الجمهوريون يتقدمون في انتخابات الكونغرس

11/5/2024 11:28:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكونغرس، التي تجري بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية الأميركية، تقدم الجمهوريين في هذه الانتخابات على مستوى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وبعد ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع في أولى الولايات، يتقدم الجمهوريون بـ40 مقعدا، مقابل 29 للديمقراطيين.

أما في مجلس النواب، فيتقدم الجمهوريون بشكل واضح، بعد ضمان 26 مقعدا، مقابل 10 فقط للديمقراطيين.

وحقق الجمهوري جيم جاستيس، الذي كان حتى الآن حاكم ولاية فرجينيا الغربية، انتصارا متوقعا في هذه الولاية ذات الميول اليمينية.

ويتمتع الديمقراطيون حاليا بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ (51 مقعدا مقابل 49)، وأي مقعد يشغله الجمهوريون يعرض فرصهم في الاحتفاظ به للخطر.

هذا المنصب كان يشغله في السابق جو مانشين، وهو ديمقراطي سابق أصبح مستقلاً ولم يترشح لإعادة انتخابه.

ويضم مجلس النواب 435 مقعدا، فيما يضم مجلس الشيوخ 100 مقعد.

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