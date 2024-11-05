مواعيد إغلاق مراكز الاقتراع في مختلف الولايات الأميركية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يجري إغلاق مراكز الاقتراع
في مختلف الولايات الأميركية في أوقات متفاوتة اعتبارا للامتداد الجغرافي الشاسع
وفوارق التوقيت بين الولايات.
وبعد إغلاق مراكز
الاقتراع في أجزاء من ولايتي إنديانا وكنتاكي، على الساعة السادسة بتوقيت الساحل
الشرقي الأميركي، كأول ولايتين، سيكون إغلاق المراكز في بقية الولايات على النحو
التالي في الساعات الموالية:
ـ الساعة 7:
بقية الأجزاء من
إنديانا وكنتاكي، وجورجيا وسوث كارولينا وفيرمونت وفيرجينيا وفلوريدا.
ـ الساعة 7 والنصف:
نورث كارولينا وأوهايو
وغرب فيرجينيا.
ـ الساعة 8:
وتشهد هذه الساعة
إغلاق مراكز الاقتراع في معظم الولايات؛ وهي: ألاباما وكونكتيكوت وديلاواير
وكولومبيا وفلوريدا وإيلينوا وكانساس وماين ومايريلاند ووماساشوسيتس وميشيغان
وميسيسيبي وميسوري ونيو هامسفير، ونيوجيرسي وأوكلاهوما وبنسلفانيا ورود آيلاند
وتينيسي وتكساس.
ـ الساعة 8 والنصف:
أركانساس
ـ الساعة 9:
أريزونا، ووكولورادو
ولوا وكانساس وولويزيانا، وأجزاء من ميشيغان، وومينيسوتا ونبراسكا وونيومكسيكو
ونيويورك وونورث داكوتا وسوث داكوتا وتكساس وووينسكنسون وويومينغ.
ـ الساعة 10:
إيداهو ومونتانا
وونيفادا وأوتاه.
ـ الساعة 11:
كاليفورنيا الإقليم
الثاني من ولاية إيداهو وأوريغون وواشنطن.
ـ الساعة 12:
هاواي
ـ الساعة 1:
ألاسكا.
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