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مواعيد إغلاق مراكز الاقتراع في مختلف الولايات الأميركية

11/5/2024 11:28:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يجري إغلاق مراكز الاقتراع في مختلف الولايات الأميركية في أوقات متفاوتة اعتبارا للامتداد الجغرافي الشاسع وفوارق التوقيت بين الولايات.
وبعد إغلاق مراكز الاقتراع في أجزاء من ولايتي إنديانا وكنتاكي، على الساعة السادسة بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي، كأول ولايتين، سيكون إغلاق المراكز في بقية الولايات على النحو التالي في الساعات الموالية:


ـ الساعة 7:

بقية الأجزاء من إنديانا وكنتاكي، وجورجيا وسوث كارولينا وفيرمونت وفيرجينيا وفلوريدا.


ـ الساعة 7 والنصف:

نورث كارولينا وأوهايو وغرب فيرجينيا.


ـ الساعة 8:

وتشهد هذه الساعة إغلاق مراكز الاقتراع في معظم الولايات؛ وهي: ألاباما وكونكتيكوت وديلاواير وكولومبيا وفلوريدا وإيلينوا وكانساس وماين ومايريلاند ووماساشوسيتس وميشيغان وميسيسيبي وميسوري ونيو هامسفير، ونيوجيرسي وأوكلاهوما وبنسلفانيا ورود آيلاند وتينيسي وتكساس.


ـ الساعة 8 والنصف:

أركانساس


ـ الساعة 9:

أريزونا، ووكولورادو ولوا وكانساس وولويزيانا، وأجزاء من ميشيغان، وومينيسوتا ونبراسكا وونيومكسيكو ونيويورك وونورث داكوتا وسوث داكوتا وتكساس وووينسكنسون وويومينغ.


ـ الساعة 10:

إيداهو ومونتانا وونيفادا وأوتاه.


ـ الساعة 11:

كاليفورنيا الإقليم الثاني من ولاية إيداهو وأوريغون وواشنطن.


ـ الساعة 12:

هاواي


ـ الساعة 1:

ألاسكا.

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