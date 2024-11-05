وكالة أمنية تنفي صحة مزاعم ترامب بوجود غش بالانتخابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وكالة الأمن
السيبراني وأمن البنية التحتية، إنه "لا يوجد تقارير أو بيانات تدعم مزاعم
الغش بمجريات عملية الانتخابات الرئاسية في ولاية بنسلفانيا.
ونقلت إذاعة "صوت
أميركا" عن مستشارة وكالة الأمن السيبراني، قولها إنه "لم يتم رصد أي
حوادث مهمة يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات".
ويأتي تصريح وكالة
الأمن السبراني، بعد أن اتهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد
ترامب، في وقت مبكر من الأربعاء، أن "هناك الكثير من الحديث عن عمليات غش في
مدينة فيلادلفيا" بولاية بنسلفانيا .
وفي منشور على منصة "تروث سوشال"، قال ترامب إن "هناك
الكثير من الحديث عن عمليات غش في فيلادلفيا"، مطالبًا بتدخل "قوات
إنفاذ القانون".
ونفى مفوض المدينة سيث
بلوستاين، وهو جمهوري، ادعاءات ترامب بشدة، قائلًا: "لا أساس لهذا الادعاء
على الإطلاق"، مضيفًا أن التصويت في فيلادلفيا كان "آمنًا ومضمونًا".
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