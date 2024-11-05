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وكالة أمنية تنفي صحة مزاعم ترامب بوجود غش بالانتخابات

11/5/2024 11:28:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، إنه "لا يوجد تقارير أو بيانات تدعم مزاعم الغش بمجريات عملية الانتخابات الرئاسية في ولاية بنسلفانيا.
ونقلت إذاعة "صوت أميركا" عن مستشارة وكالة الأمن السيبراني، قولها إنه "لم يتم رصد أي حوادث مهمة يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات".

ويأتي تصريح وكالة الأمن السبراني، بعد أن اتهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، في وقت مبكر من الأربعاء، أن "هناك الكثير من الحديث عن عمليات غش في مدينة فيلادلفيا" بولاية بنسلفانيا .

وفي منشور على منصة "تروث سوشال"، قال ترامب إن "هناك الكثير من الحديث عن عمليات غش في فيلادلفيا"، مطالبًا بتدخل "قوات إنفاذ القانون".

ونفى مفوض المدينة سيث بلوستاين، وهو جمهوري، ادعاءات ترامب بشدة، قائلًا: "لا أساس لهذا الادعاء على الإطلاق"، مضيفًا أن التصويت في فيلادلفيا كان "آمنًا ومضمونًا".

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